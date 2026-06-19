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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα άσκησαν έμμεση κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας παράλληλα έμφαση στις δημοκρατικές αξίες και τη σημασία των θεσμών.

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Το Προεδρικό Κέντρο του Μπαράκ Ομπάμα στο Σικάγο υποδέχθηκε επίσημα το κοινό την Πέμπτη σε μια λαμπρή τελετή με τη συμμετοχή τεσσάρων πρώην προέδρων των ΗΠΑ και πολλών προσωπικοτήτων από τον χώρο της τέχνης και του θεάματος.

Παρότι το όνομά του δεν αναφέρθηκε ευθέως, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης. Ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε προσκληθεί, ενώ τόσο ο Μπαράκ όσο και η Μισέλ Ομπάμα άφησαν σαφείς αιχμές εναντίον του μέσα από τις ομιλίες τους.

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Η παρουσία των Τζορτζ και Λόρα Μπους, Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον, καθώς και Τζο και Τζιλ Μπάιντεν θεωρήθηκε ιδιαίτερα συμβολική. Παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ δεν επιτρέπει στον Ομπάμα να διεκδικήσει ξανά την προεδρία, η εκδήλωση ανέδειξε τη διαχρονική πολιτική του επιρροή.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του CNN, ο Ομπάμα εξακολουθεί να απολαμβάνει υψηλή δημοτικότητα, με 57% θετικές γνώμες, έναντι 34% για τον Τραμπ και 30% για τον Μπάιντεν.

Οι αναφορές της Μισέλ Ομπάμα

Η πιο έντονη κριτική προήλθε από τη Μισέλ Ομπάμα. Αναφέρθηκε στις θεωρίες συνωμοσίας που είχε προωθήσει ο Τραμπ σχετικά με τον τόπο γέννησης του συζύγου της, αμφισβητώντας κατά το παρελθόν την αμερικανική του υπηκοότητα.

«Πόσο παράλογο είναι να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να λύγισε κάτω από την πίεση. Πόσο παράλογο είναι να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να είχε κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από το να κάνει την οικογένειά μας και ολόκληρη τη χώρα περήφανη» είπε η Μισέλ Ομπάμα για τον σύζυγό της.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σημαντικότερα επιτεύγματα της προεδρίας του, επισημαίνοντας: «Δούλεψες για τον λαό. Διέσωσες την οικονομία μας, επέκτεινες την υγειονομική περίθαλψη, έβαλες τέλος σε έναν πόλεμο, διέταξες την επιδρομή εναντίον του Μπιν Λάντεν, έσωσες την αυτοκινητοβιομηχανία, κέρδισες ένα βραβείο ειρήνης».

Η συγκεκριμένη αναφορά στο Νόμπελ Ειρήνης ερμηνεύτηκε ως έμμεσο σχόλιο προς τον Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα εκφράσει τη δυσαρέσκειά του επειδή δεν έχει τιμηθεί με ανάλογη διάκριση.

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Former first lady Michelle Obama delivered an emotional tribute to her husband, former President Barack Obama, during the Obama Presidential Center's grand opening ceremony in Chicago Thursday.



"You told me all those years ago that you couldn't promise me the world, but you… pic.twitter.com/hRiVlDMBxd — CBS News (@CBSNews) June 18, 2026

Τα μηνύματα του Μπαράκ Ομπάμα

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος έδωσε έμφαση στη λειτουργία των θεσμών και στη σημασία της δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι: «ο στρατός και οι αρχές επιβολής του νόμου οφείλουν πίστη όχι σε κανέναν πρόεδρο ή πολιτικό κόμμα, αλλά στον λαό και το σύνταγμά μας, και μια πίστη στην ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας αφού ο λαός έχει μιλήσει σε δίκαιες και ελεύθερες εκλογές».

Αναφερόμενος στους παρευρισκόμενους πρώην προέδρους και σε εξέχουσες προσωπικότητες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δήλωσε: «Κάθε πρόεδρος εδώ σήμερα, όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε, έχει προσπαθήσει όσο καλύτερα μπορούσε να διατηρήσει τις αξίες στις οποίες πίστευαν ο Τζον Μακέιν και ο Μιτ Ρόμνεϊ, αλλά κι εγώ». Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Αυτές είναι οι αξίες και οι παραδόσεις στις οποίες πιστεύω και δεν είναι αξίες των Ρεπουμπλικανών ή των Δημοκρατικών, είναι αμερικανικές αξίες που μπορούμε όλοι να μοιραστούμε».

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Ο Ομπάμα αναφέρθηκε επίσης στην επέτειο των 250 χρόνων από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι το αμερικανικό εγχείρημα βασίστηκε στην αρχή πως δεν θα υπήρχαν «ούτε βασιλιάδες ούτε άρχοντες, ούτε δουλοπάροικοι ούτε υπήκοοι, αλλά μόνο πολίτες».

Αναφορικά με τη συμφωνία Τραμπ με το Ιράν, ανέφερε: «Η Αμερική έχει κάνει τα δικά της λάθη στην εξωτερική πολιτική. Οι πράξεις μας δεν ταίριαζαν πάντα με τη ρητορική μας. Αλλά στην καλύτερη περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια αναμφισβήτητη δύναμη για το καλό στον κόσμο».

Παράλληλα, υπογράμμισε την αξία της θεσμικής ισορροπίας και της λογοδοσίας, αναφερόμενος στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την ελευθερία του Τύπου και τη σημασία της ειρηνικής μεταβίβασης της εξουσίας. Κλείνοντας, προειδοποίησε για τους κινδύνους της πολιτικής απαξίωσης και της απώλειας εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς:

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«Όταν χάνουμε την εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, όταν σταματάμε να πιστεύουμε ότι η ψήφος έχει σημασία, ότι η ιδιότητα του πολίτη έχει σημασία, ότι οι συλλογικές μας φωνές έχουν σημασία, ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλον δεν έχει πλέον σημασία».

Και κατέληξε: «ανοίγουμε την πόρτα στους πιο αδίστακτους, ή στους πιο αδιάφορους, ή στους πιο φοβισμένους ανάμεσά μας, που θεωρούν ορισμένες ομάδες και ορισμένους ανθρώπους πιο ίσους από άλλους, και βλέπουν την κυβέρνηση ως τίποτα περισσότερο από ένα μέσο για να μοιράσουν τα λάφυρα, να τιμωρήσουν τους εχθρούς και να κρατήσουν όσους είναι διαφορετικοί στη θέση τους. Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η ιστορία της Αμερικής που θα επικρατήσει τελικά».

More than 40 years ago, I arrived in Chicago in search of an idea. I was a young man looking for purpose, who believed deeply in America, was inspired by the Civil Rights Movement, and wanted to be a part of something larger. The America I believed in was one where everyone has… pic.twitter.com/RSgM0FEVjF Advertisement June 19, 2026

Η οικογένεια Ομπάμα

Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα, συνοδευόμενοι από τις κόρες τους Μάλια και Σάσα, εμφανίζονται στη σκηνή στο πλαίσιο της τελετής εγκαινίων του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο.

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Former President Barack Obama, former first lady Michelle Obama and their daughters Malia and Sasha join the stage at the dedication ceremony for the Obama Presidential Center in Chicago. https://t.co/lK77UtiyVf pic.twitter.com/gj8KnodeWQ — ABC News (@ABC) June 18, 2026





Οι προσωπικότητες που παρευρέθηκαν

Στην τελετή παρευρέθηκαν η οικογένεια Ομπάμα, ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν, οι Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον, καθώς και ο Τζορτζ και η Λόρα Μπους. Παρούσα ήταν επίσης η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις. Το διεθνές στοιχείο εκπροσώπησαν η Άνγκελα Μέρκελ, ο Τζάστιν Τριντό και ο Ματέο Ρέντσι, ενώ από τον χώρο του θεάματος έδωσαν το «παρών» ο Τομ Χανκς, η Αν Χάθαγουεϊ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο Τζορτζ Λούκας.

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Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προσκλήθηκε στα εγκαίνια, οι υπεύθυνοι του Κέντρου διευκρίνισαν ότι θα μπορούσε να το επισκεφθεί στο μέλλον ως επισκέπτης. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσικές εμφανίσεις γνωστών καλλιτεχνών που έχουν συνδεθεί με το Δημοκρατικό Κόμμα, μεταξύ των οποίων οι Μπρους Σπρίνγκστιν, Στίβι Γουόντερ, Κριστίνα Αγκιλέρα, Τζένιφερ Χάντσον, Μπόνο, The Edge και Έντι Βέντερ, χαρίζοντας στο κοινό ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές.