Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα παραχώρησαν συνέντευξη στο περιοδικό People με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα τεσσάρων ετών κοινής πορείας.

Το ζευγάρι αναφέρθηκε στη μακρόχρονη σχέση τους, τονίζοντας την αμοιβαία υποστήριξη και την επιρροή που ασκούν ο ένας στον άλλον.

Οι δυο τους μίλησαν από το νέο Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα στο Σικάγο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την τοπική κοινότητα.

Ο πρώην πρόεδρος εξήρε τον χαρακτήρα της συζύγου του, ενώ η Μισέλ Ομπάμα περιέγραψε τον σύζυγό της ως το βασικό της στήριγμα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μετά από σχεδόν 34 χρόνια γάμου και παρά τις προκλήσεις μιας κοινής πορείας κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, η αγάπη μεταξύ του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα (Barack Obama) και της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ (Michelle Obama) παραμένει αδιαμφισβήτητη. Σήμερα, σχεδόν δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο, ανοίγουν τα χαρτιά τους σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό People.

«Δεν ξέρω αν υπήρξε μια απολύτως ισότιμη σχέση» είπε ο Μπαράκ Ομπάμα συμπληρώνοντας: «Aλλά για μένα λειτούργησε αρκετά καλά. Εγώ πήρα περισσότερα από όσα πήρε εκείνη. Για τη Μισέλ πιθανότατα ήταν μια πιο σύνθετη εμπειρία».

Advertisement

Advertisement

Μιλώντας από τον καναπέ του νέου Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα, στη νότια πλευρά του Σικάγο, εκεί όπου γνωρίστηκαν, παντρεύτηκαν και μεγάλωσαν τις κόρες τους, Μάλια και Σάσα, οι δυο τους ανατρέχουν στο παρελθόν αλλά και στο νέο κεφάλαιο της κοινής τους κληρονομιάς.

«Ο σύζυγός μου σκέφτεται πάντα πώς να στρέψει τα φώτα στους άλλους», σημείωσε η Μισέλ Ομπάμα ενώ αναφερόμενη στο νέο Προεδρικό Κέντρο τόνισε: «Αυτό το έργο είναι το όραμά του από την αρχή ως το τέλος. Φρόντισε να δημιουργηθεί ένας χώρος αφιερωμένος στην κοινότητα, ένα μέρος όπου οι κάτοικοι της γειτονιάς θα νιώθουν ευπρόσδεκτοι και θα μπορούν να το αξιοποιήσουν».

Από την πλευρά του, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ έσπευσε να υπογραμμίσει τη συλλογικότητα του εγχειρήματος: «Θέλω να βεβαιωθώ ότι ο κόσμος θα δει όλους εκείνους στους ώμους των οποίων στηριζόμαστε. Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια. Νομίζω ότι η Μισέλ ένιωσε έκπληξη αλλά και περηφάνια που τα καταφέραμε… Κατάλαβα ότι αυτό σήμαινε πολλά για εκείνη».

Το ζευγάρι μίλησε με ειλικρίνεια για τα βαθύτερα θεμέλια του γάμου του.

«Κατάλαβα σχεδόν αμέσως, και όπως φαίνεται, έκανα μια πολύ καλή επιλογή, ότι επρόκειτο για μια μοναδική γυναίκα με την ακεραιότητα και τον χαρακτήρα, την εξυπνάδα και τις αξίες που θα με βελτίωναν. Και μόνο ότι ήμουν μαζί της, με έκανε καλύτερο άνθρωπο και εξακολουθεί να το κάνει», εξομολογήθηκε ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Λειτουργούμε ως αντίβαρο ο ένας για τον άλλον» εξήγησε η Μισέλ Ομπάμα και πρόσθεσε: «Ήταν πάντα το στήριγμά μου. Ήταν σαν να μου έλεγε: «Είμαι εδώ, σε προσέχω». Και όσο δύσκολα κι αν υπήρξαν τα πράγματα, με όλα τα πάνω και τα κάτω, είναι πάντα εκεί για μένα».

Advertisement

«Και εκείνη με προσγειώνει και με κρατά σταθερό. Τα καταφέραμε μια χαρά» κατέληξε ο Μπαράκ Ομπάμα.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ

Advertisement