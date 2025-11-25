Έντονες αντιδράσεις προκλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη δημοσίευση εικόνων της Μισέλ Ομπάμα από τα παρασκήνια φωτογράφισης που έκανε με την Άνι Λίμποβιτς.

«Η Άνι Λίμποβιτς γνώριζε πάντα ότι μια φωτογραφία μπορεί να κάνει περισσότερα από το να καταγράφει μια στιγμή, καθώς μπορεί να μεταφέρει ένα μήνυμα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram η 61χρονη πρώην Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί χρήστες, ωστόσο, σχολίασαν ότι ενδέχεται να έχει λάβει φάρμακα για απώλεια βάρους.

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Το βιβλίο της ”Women” πέτυχε ακριβώς αυτό, διευρύνοντας τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις γυναίκες και τις ζωές τους μέσα από τον δικό της φακό. Ήταν τιμή μου να με φωτογραφήσει η Άνι για τη νέα έκδοση, αποτυπώνοντας τις πολλές μορφές με τις οποίες οι γυναίκες εμφανίζονται σήμερα. Ελπίζω να σας εμπνεύσει όσο ενέπνευσε κι εμένα».

Παρόλα αυτά, η εικόνα της με γκρι μπλουζάκι, τζιν και καφέ σουέτ μπότες, προκάλεσε υποθέσεις ότι μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει Ozempic ή άλλα φάρμακα τύπου GLP-1 για να επιτύχει αυτή τη νέα εμφάνιση.

Στο X εμφανίστηκαν πολλά σχόλια όπως: «Ozempic, όπως όλοι στο The View που ξαφνικά αποφάσισαν να “γίνουν υγιείς”», έγραψε ένας χρήστης, ζητώντας περισσότερη ειλικρίνεια. «GLP-1. Έχουν τα χρήματα και δεν χρειάζεται να ανησυχούν για ασφαλιστική κάλυψη», σχολίασε κάποιος άλλος. Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Η αύξηση βάρους θα είναι σκληρή… όπως και άλλα προβλήματα με αυτά τα φάρμακα». «Λέγεται Ozempic», έγραψε ένας ακόμη χρήστης, ενώ άλλος ανέφερε: «Θα φανταζόμουν ότι είναι Ozempic. Αν δεν είναι αυτό, τότε πρόκειται για προσωπικό γυμναστή και αυστηρή δίαιτα, αλλά το Ozempic είναι πολύ πιο εύκολο».

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 η Μισέλ Ομπάμα είχε μιλήσει δημόσια για την αύξηση βάρους που βίωσε κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης. «Ποτέ δεν ζυγιζόμουν. Δεν εστιάζω στους αριθμούς, αλλά στην εμμηνόπαυση υπάρχει αυτή η αργή αύξηση που δεν την αντιλαμβάνεσαι αμέσως. Όλες περνάμε την ίδια φάση και όταν κοιτάζεις τον καθρέφτη, συνειδητοποιείς ότι τα περσινά ρούχα δεν σου κάνουν», είχε δηλώσει στο People.

Με πληροφορίες από New York Post