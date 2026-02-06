Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ αναπαρίστανται σαν πίθηκοι σε ένα συνωμοσιολογικό βίντεο που είναι αφιερωμένο στις προεδρικές εκλογές του 2020 και αναρτήθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που του ανήκει.

Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης του ενός λεπτού, παρουσιάζει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει και του τις έκλεψαν.

Λίγο πριν από το τέλος της ανάρτησης και για δύο δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένα βίντεο μοντάζ των συζύγων Ομπάμα με τα γελαστά πρόσωπά τους πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.

Η τελευταία ανεξέλεγκτη δράση του προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχεται μετά την έκκλησή του προς τους Ρεπουμπλικανούς να «αναλάβουν τον έλεγχο» της εκλογικής διαδικασίας και να «εθνικοποιήσουν» τις εκλογές.

«Οι Ρεπουμπλικανοί θα έπρεπε να πουν: “Θέλουμε να αναλάβουμε τον έλεγχο. Πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο της ψηφοφορίας τουλάχιστον σε 15 περιοχές”», πρότεινε ο πρόεδρος σε συντηρητικό podcast που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

«Οι Ρεπουμπλικανοί οφείλουν να εθνικοποιήσουν την ψηφοφορία», δήλωσε ο Τραμπ στον πρώην αναπληρωτή διευθυντή του FBI, Νταν Μποντζίνο, κατά τη διάρκεια του podcast.

Ωστόσο, στη συνέντευξή του την Τετάρτη με τον Τομ Λάμας του NBC News, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ζήτησε την εθνικοποίηση των εκλογών. «Δεν είπα να εθνικοποιηθούν», ισχυρίστηκε.

Την Τρίτη, ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να υποβαθμίσει την έκκληση του Τραμπ για «ανάληψη ελέγχου» της εκλογικής διαδικασίας από τους Ρεπουμπλικανούς, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις ολοένα εντονότερες προσπάθειες του προέδρου να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος «πιστεύει στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο θεωρεί πως έχει υπάρξει προφανώς εκτεταμένη νοθεία και παρατυπίες στις αμερικανικές εκλογές».

Λίγες μόλις ώρες μετά τις δηλώσεις της Λέβιτ, ο Τραμπ επανέλαβε και ενίσχυσε την έκκλησή του προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να «εθνικοποιήσει» την ψηφοφορία. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να εμπλακεί», δήλωσε την Τρίτη από το Οβάλ Γραφείο.

Με πληροφορίες από Μirror

