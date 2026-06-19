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Τα φώτα της αμερικανικής πολιτικής, του Χόλιγουντ και της μουσικής βιομηχανίας στράφηκαν στο Σικάγο, όπου ο Μπαράκ Ομπάμα εγκαινίασε το νέο Προεδρικό Κέντρο που φέρει το όνομά του. Η λαμπερή τελετή συγκέντρωσε πρώην προέδρους των ΗΠΑ, κορυφαία πολιτικά στελέχη και διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας ενός χώρου που φιλοδοξεί να προωθήσει την εκπαίδευση, τη δημοκρατική συμμετοχή και τον δημόσιο διάλογο.

Ο Μπαράκ Ομπάμα και η Μισέλ Ομπάμα υποδέχθηκαν τους προσκεκλημένους έχοντας στο πλευρό τους τις κόρες τους, Μαλία και Σάσα Ομπάμα. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που έδωσαν το «παρών» ήταν ο Τζο Μπάιντεν με τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν, ο Μπιλ Κλίντον και η Χίλαρι Κλίντον, καθώς και ο Τζορτζ Γ. Μπους με τη Λόρα Μπους. Στην εκδήλωση βρέθηκε επίσης η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις.

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Παρέλαση αστέρων από Χόλιγουντ και μουσική σκηνή

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία γνωστών ονομάτων της ψυχαγωγίας. Στην τελετή συμμετείχαν οι ηθοποιοί Τομ Χανκς και Αν Χάθαγουεϊ, ενώ το «παρών» έδωσαν και οι διάσημοι σκηνοθέτες Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τζορτζ Λούκας. Απούσα από τη λίστα των προσκεκλημένων ήταν η πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, αν και οι διοργανωτές ανέφεραν ότι θα είναι ευπρόσδεκτος να επισκεφθεί το Κέντρο στο μέλλον.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλάμβανε εμφανίσεις κορυφαίων μουσικών, μεταξύ των οποίων οι Μπρους Σπρίνγκστιν, Στίβι Γουόντερ, Κριστίνα Αγκιλέρα, Τζένιφερ Χάντσον, Μπόνο, The Edge και Έντι Βέντερ. Το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα ανοίγει επίσημα για το κοινό από αύριο, με ένα τριήμερο εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.

Έμμεσες αιχμές για τον Τραμπ από τον Ομπάμα

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε η ομιλία του Μπαράκ Ομπάμα κατά τα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου στο Σικάγο, καθώς ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε να αναφερθεί εκτενώς στις δημοκρατικές αξίες και στους θεσμούς που διασφαλίζουν τη λειτουργία του αμερικανικού πολιτεύματος. Αν και δεν κατονόμασε τον Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί ερμήνευσαν τις τοποθετήσεις του ως έμμεση κριτική προς τη σημερινή πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κανένας δεν βρίσκεται πάνω από τον νόμο ούτε κάτω από την προστασία του» δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία των θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών. Αναφερόμενος στα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, τόνισε ότι το αμερικανικό εγχείρημα βασίστηκε στην αρχή πως δεν θα υπάρχουν «ούτε βασιλιάδες ούτε άρχοντες, ούτε δουλοπάροικοι ούτε υπήκοοι, αλλά μόνο πολίτες».

here's Barack Obama's entire speech commemorating the Obama Presidential Center. He reflected on his administration's successes and failures, critiqued the moral rot of contemporary America, and outlined a positive vision of the future — all without ever mentioning Trump pic.twitter.com/ceyK0hTM0X — Aaron Rupar (@atrupar) June 18, 2026

Ο Ομπάμα στάθηκε επίσης στον ρόλο ενός ανεξάρτητου δικαστικού σώματος, ενός ελεύθερου Τύπου και της ειρηνικής μεταβίβασης της εξουσίας μετά από δίκαιες εκλογές. Προειδοποίησε, παράλληλα, για τους κινδύνους της απαξίωσης της πολιτικής συμμετοχής, λέγοντας πως «όταν χάνουμε την εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον… τότε ανοίγουμε την πόρτα σε όσους βλέπουν την κυβέρνηση ως εργαλείο εξουσίας και όχι ως μέσο υπηρεσίας του κοινού συμφέροντος».

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Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δημοκρατικές αξίες θα επικρατήσουν, τονίζοντας πως «δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η ιστορία της Αμερικής που θα επικρατήσει τελικά».

Η συγκινητική ομιλία της Μισέλ Ομπάμα για τον σύζυγό της

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές των εγκαινίων του Προεδρικού Κέντρου στο Σικάγο ήταν η ομιλία της Μισέλ Ομπάμα, η οποία μίλησε με θερμά λόγια για τον σύζυγό της και πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. Απευθυνόμενη προσωπικά σε εκείνον, προκάλεσε έντονη συγκίνηση στο κοινό λέγοντας: «Μου είπες πριν από τόσα χρόνια ότι δεν μπορούσες να μου υποσχεθείς τον κόσμο, αλλά μπορούσες να μου υποσχεθείς μια ενδιαφέρουσα ζωή. Τελικά, κατάφερες να μου δώσεις και τα δύο».

"It has been an honor to be by your side."



Former first lady Michelle Obama paid emotional tribute to her husband, former President Barack Obama, during the dedication ceremony of the Obama Presidential Center in Chicago. https://t.co/ssPKeiFS6P pic.twitter.com/9vu3U9xw3l Advertisement June 18, 2026

Η πρώην Πρώτη Κυρία αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο Ομπάμα κατά τη διάρκεια της θητείας του, εξυμνώντας την αισιοδοξία, την επιμονή, την εργατικότητα και την ακεραιότητά του.

Παράλληλα, υπενθύμισε σημαντικές στιγμές της προεδρίας του, όπως τη διάσωση της αμερικανικής οικονομίας, τη μεταρρύθμιση στην υγειονομική περίθαλψη, τη στήριξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, την επιχείρηση εξόντωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν και τη βράβευσή του με το Νόμπελ Ειρήνης το 2009. Κλείνοντας, απευθύνθηκε στον σύζυγό της λέγοντας: «Δούλεψες για τον λαό», με το ακροατήριο να απαντά με παρατεταμένο και θερμό χειροκρότημα.

(Με φωτογραφίες από Reuters)

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