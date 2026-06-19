Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα υποστήριξε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν προκάλεσε τεράστιο κόστος χωρίς να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε δυσμενέστερη θέση, επικρίνοντας την αποχώρηση από τη συμφωνία για τα πυρηνικά.

Παράλληλα, ο Ομπάμα χαρακτήρισε το νέο μνημόνιο κατανόησης ανεπαρκές για την επίλυση του πυρηνικού ζητήματος και εξέφρασε την ελπίδα για διατήρηση της εκεχειρίας.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά για τη διατήρηση της δημοκρατίας σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιστρέψει στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν ή ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη και σε δυσμενέστερη θέση μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

Σε συνέντευξή του στον παρουσιαστή του NBC News Κρεγκ Μέλβιν, η οποία μεταδόθηκε την Παρασκευή, ο Ομπάμα υποστήριξε ότι η σύγκρουση είχε τεράστιο οικονομικό και ανθρώπινο κόστος, χωρίς να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Advertisement

Advertisement

«Πήραμε μέρος σε έναν πόλεμο, δαπανήσαμε δισεκατομμύρια δολάρια, ασκήσαμε τεράστια πίεση στις ένοπλες δυνάμεις μας και πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Κι όμως, μοιάζει σαν να έχουμε επιστρέψει εκεί όπου βρισκόμασταν πριν από την έναρξη του πολέμου, ίσως μάλιστα σε λίγο χειρότερη κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρόεδρος χαιρέτισε την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή θα διατηρηθεί. Παράλληλα, αμφισβήτησε τη σκοπιμότητα της στρατιωτικής σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας το Ιράν είχε αποδεχθεί περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα μέσω της συμφωνίας για τα πυρηνικά.

Όπως σημείωσε, η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία το 2018, επί της πρώτης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, συνέβαλε στην ενίσχυση των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Η συμφωνία του 2015 προέβλεπε συγκεκριμένα μέτρα και δεσμεύσεις για χρονικό διάστημα άνω των 25 ετών, με στόχο την αποτροπή ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Αναφερόμενος στο νέο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, ο Ομπάμα επεσήμανε ότι δεν επιλύει πλήρως το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Το έγγραφο, το οποίο υπεγράφη στις Βερσαλλίες, προβλέπει προθεσμία 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση μιας πιο μόνιμης συμφωνίας που θα τερματίσει οριστικά τη σύγκρουση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο πρώην πρόεδρος αναφέρθηκε και στο νέο Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα, το οποίο ανοίγει τις πύλες του για το κοινό. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κέντρο λειτουργεί ως υπενθύμιση των αξιών της αμερικανικής δημοκρατίας σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης και κοινωνικών διαιρέσεων.

«Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι η δημοκρατία μας, οι πολιτικές μας συνήθειες και η κοινή μας αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον έχουν αρχίσει να καταρρέουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το μουσείο και το κέντρο δεν επικεντρώνονται απλώς στο παρελθόν, αλλά στις δυνατότητες που διαθέτουν οι πολίτες να συμβάλουν ενεργά στη λειτουργία της δημοκρατίας.

Ο Ομπάμα κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η λογοδοσία των εκλεγμένων αξιωματούχων και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά παραμένουν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της δημοκρατικής λειτουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από NBC News