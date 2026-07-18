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Μόλις το 23% των Αμερικανών πολιτών πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα καταφέρει να διαπραγματευτεί μια καλύτερη συμφωνία από εκείνη του 2015.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν άξιζε τον κόπο, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Οι πολίτες εκφράζουν έντονο σκεπτικισμό για την αποτελεσματικότητα της στρατιωτικής εμπλοκής στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Η αυξανόμενη πολιτική δυσαρέσκεια καθιστά τη διαχείριση της κρίσης ένα σημαντικό πολιτικό βαρίδι για τον Αμερικανό πρόεδρο ενόψει των εκλογικών εξελίξεων.

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Δεν φαίνεται να «πουλάει» στο εσωτερικό ακροατήριο το αφήγημα του Ντόναλντ Τραμπ ότι η πυρηνική συμφωνία του Μπαράκ Ομπάμα με το Ιράν ήταν μια καταστροφή την οποία ο ίδιος θα αντικαταστήσει με κάτι καλύτερο. Η αποτυχία αυτή γίνεται ακόμη πιο εμφανής μετά την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Αν και ο Τραμπ συνηθίζει να κατακεραυνώνει δημόσια τη συμφωνία του 44ου Προέδρου των ΗΠΑ, μια νέα δημοσκόπηση των Washington Post-Ipsos αναδεικνύει τον έντονο σκεπτικισμό και τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών πολιτών για τους χειρισμούς του στον πόλεμο. Advertisement Advertisement

Η έρευνα δείχνει ότι μόλις το 23% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο Τραμπ θα είναι σε θέση να παρουσιάσει μια καλύτερη συμφωνία για το Ιράν από εκείνη που πέτυχε ο Ομπάμα το 2015. 12% αναμένει ότι οι συμφωνίες θα είναι «περίπου οι ίδιες», ενώ οι υπόλοιποι δεν εξέφρασαν άποψη.

Ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, μόνο λίγοι περισσότεροι από τους μισούς (54%) θεώρησαν ότι ο Τραμπ θα καταφέρει μια καλύτερη συμφωνία. Μόλις το 13% των ανεξάρτητων ψηφοφόρων πίστευε ότι ο πρόεδρος θα προέκυπτε ένα καλύτερο διπλωματικό αποτέλεσμα.

Το εύρημα αυτό αποτυπώνει με πολλούς τρόπους την αποτυχία του Τραμπ να θεμελιώσει τα επιχειρήματά του υπέρ ενός πολέμου που εξελίσσεται σε όλο και μεγαλύτερο πολιτικό βαρίδι.

Η στάση της κοινής γνώμης για τη συμφωνία του Ομπάμα

Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι ποια ήταν η θέση της αμερικανικής κοινής γνώμης όταν υπογράφηκε η πυρηνική συμφωνία του Ομπάμα το 2015, γνωστή και ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA).

Αρχικά, το JCPOA ήταν μη δημοφιλές.. Ενώ κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ο κόσμος συμφωνούσε, μια δημοσκόπηση του Pew Research Center τον Σεπτέμβριο του 2015 έδειξε ότι οι Αμερικανοί το αποδοκίμαζαν σε ποσοστό 49%-21%. Έως τις αρχές του 2016, δημοσκόπηση της Gallup έδειχνε ότι οι Αμερικανοί το αποδοκίμαζαν με 57%-30%.

Αναφορικά με τον νυν Πρόεδρο, λίγοι πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα πετύχει μια καλύτερη συμφωνία, παρόλο που έχει επενδύσει πολύ περισσότερα για να την αποκτήσει. Ξεκίνησε έναν πόλεμο, ο οποίος κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από δώδεκα Αμερικανούς, δαπανώντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και κλυδωνίζοντας την παγκόσμια οικονομία. Και δεν διαφαίνεται ακόμη τέλος στον ορίζοντα για τον πόλεμο, δεδομένου ότι το θέμα των Στενών του Ορμούζ και της διαχείρισής του παραμένει ανοιχτό και δισεπίλυτο.

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Για να αποδοθεί το νόημα ακόμα πιο φυσικά, ρέοντα και με τη χαρακτηριστική «οξύτητα» του αμερικανικού δημοσιογραφικού λόγου, μπορείτε να το διατυπώσετε ως εξής:

Κι όμως, οι Αμερικανοί πολίτες δείχνουν να προτιμούν τη συμφωνία που πέτυχε ο Ομπάμα βασιζόμενος καθαρά και μόνο στη διπλωματία.

Υπό μία έννοια, το εύρημα αυτό κάθε άλλο παρά εκπλήσσει. Προηγούμενες δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι περίπου τα δύο τρίτα των Αμερικανών αμφιβάλλουν για το αν ο πόλεμος θα αποτρέψει τελικά το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα — παρά τις διακηρύξεις του Τραμπ ότι στόχος του ήταν να εκμηδενίσει αυτό το ενδεχόμενο μια για πάντα.

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Παράλληλα, η νέα δημοσκόπηση φανερώνει ότι το πολιτικό κόστος για τον Τραμπ στο μέτωπο του Ιράν συνεχώς διογκώνεται. Σύμφωνα με την έρευνα των Post-Ipsos, το 68% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν άξιζε τον κόπο — ένα ποσοστό αρνητικής δημοτικότητας υψηλότερο από εκείνα που είχαν καταγραφεί ποτέ για τις εκστρατείες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, η αποδοκιμασία των χειρισμών του Τραμπ στο ιρανικό ζήτημα έχει εκτιναχθεί πλέον στο 69%.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα αυτή σφυγμομέτρηση αποτυπώνει την ουσία του προβλήματός του: Με βάση τον πήχη που έθεσε ο ίδιος ο Τραμπ, ο πόλεμος αυτός φαντάζει ως αποτυχία.

Πηγή: CNN

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