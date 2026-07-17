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Νέο «λάδι στη φωτιά» στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βάζει βίντεο του ιρανικού πρακτορείου Fars που εκτοξεύει απειλές κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Ιρανικό πρακτορείο δείχνει το «ευάλωτο σημείο» για επίθεση κατά του Τραμπ

Το βίντεο με τίτλο «Where to kill Trump?» (Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;) δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Fars στο Telegram, ενώ αντίγραφό του είχεκυκλοφορήσει και στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), προτού διαγραφεί λίγες ώρες αργότερα.

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Στο βίντεο εμφανίζεται, σύμφωνα με την περιγραφή του, η διαδρομή που ακολουθεί η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού προέδρου προς την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. Σε συγκεκριμένο σημείο επισημαίνεται μία γέφυρα ως πιθανό «ευάλωτο σημείο» για επίθεση.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η διαδρομή που παρουσιάζεται δεν συμπίπτει με τους δημόσια διαθέσιους χάρτες της περιοχής, ενώ είναι γνωστό πως τα πρωτόκολλα μετακίνησης του Ντόναλντ Τραμπ έχουν τροποποιηθεί αρκετές φορές για λόγους ασφαλείας.

Είναι επίσης γνωστό ότι η διαδρομή που ακολουθεί ο Τραμπ στη Φλόριντα άλλαξε τον Ιανουάριο 2026 αφού ένα ύποπτο αντικείμενο βρέθηκε σε αεροδρόμιο.

Το εν λόγω βίντεο δημοσιοποιήθηκε εν μέσω εκκλήσεων από την ιρανική ηγεσία για αντίποινα για το φόνο του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον της επίσημης κατοικίας του.

«Είμαι πρώτος στη λίστα δολοφονιών του Ιράν»

Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν τον έχει στοχοθετήσει. «Είμαι πρώτος στη λίστα δολοφονιών του Ιράν».

Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής επισήμως το συγκεκριμένο βίντεο.