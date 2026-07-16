Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για πέμπτη συνεχή ημέρα με σκοπό την αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τη χρήση πυραύλων Hellfire εναντίον δεξαμενόπλοιου που αγνόησε προειδοποιήσεις κοντά στο νησί Χαργκ.

Ο αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι από την επανέναρξη του ναυτικού αποκλεισμού δύο πλοία άλλαξαν πορεία και ένα τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει την αμερικανική παρέμβαση στα Στενά του Ορμούζ ως κόκκινη γραμμή και δηλώνει ότι δεν θα την ανεχθεί.

Το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών αναβάθμισε το επίπεδο απειλής σε σοβαρό, προειδοποιώντας για πιθανή χρήση βίας κατά πλοίων που εισέρχονται χωρίς άδεια.

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Συνεχίζεται η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.

Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν

Το μπαράζ επιθέσεων ξεκίνησε περίπου στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) «με σκοπό την περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων», όπως ανακοίνωσε η CENTCOM.

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At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the fifth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026

«Στις 2 μετά το μεσημέρι (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν ένα νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν για πέμπτη συνεχή νύχτα, με σκοπό την περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.», ανέφερε η ανάρτηση στο Truth Social.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν πυραύλους Hellfire στο Ορμούζ

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα, σύμφωνα με το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζγκάν και τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim, το νησί Κεσμ δέχθηκε επανειλημμένα πυρά από αμερικανικούς πυραύλους.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διευκρίνισε ότι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους Hellfire εναντίον ενός άδειου δεξαμενόπλοιου με προορισμό το νησί Χαργκ, υποστηρίζοντας ότι το πλήρωμα του πλοίου είχε αγνοήσει προηγούμενες επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces have disabled the Curaçao-flagged tanker M/T Belma after the vessel ignored repeated warnings and continued toward Kharg Island, Iran's primary oil export terminal, in violation of the reimposed U.S. naval blockade.



According to CENTCOM, a… pic.twitter.com/M2EQpUPHxE — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Το νησί Χαργκ αποτελεί τη σημαντικότερη πετρελαϊκή εξαγωγική εγκατάσταση της Τεχεράνης, καθώς μέσω του τερματικού σταθμού του διακινείται το μεγαλύτερο μέρος των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

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Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, από την επανέναρξη του ναυτικού αποκλεισμού την Τρίτη, δύο πλοία έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία, ενώ ένα ακόμη έχει τεθεί εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας.

Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα ανεχθεί περαιτέρω αμερικανική παρέμβαση στα Στενά του Ορμούζ μετά την κατάρρευση της συμφωνίας των 60 ημερών, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «κόκκινη γραμμή».

Το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών είχε αναβαθμίσει το περιφερειακό επίπεδο απειλής σε «σοβαρό», προειδοποιώντας ότι είναι πιθανή η εκδήλωση νέων εχθρικών ενεργειών.

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Παράλληλα, έχει επισημάνει ότι πλοία τα οποία επιχειρούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν χωρίς άδεια από ιρανικά λιμάνια μπορεί να αντιμετωπίσουν αναχαίτιση, νηοψία, κατάληψη ή χρήση βίας.

Οι φορείς θαλάσσιας ασφάλειας καλούν τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πληρώματα να εφαρμόζουν αυστηρά τις Βέλτιστες Πρακτικές για τη Ναυτική Ασφάλεια, να διατηρούν συνεχή οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση και να περιορίζουν την παρουσία μελών του πληρώματος στους ανοικτούς χώρους των πλοίων.

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