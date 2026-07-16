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Οι νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας περιορίζουν τη διάρκεια ισχύος των θεωρήσεων τύπου F, J και I, οι οποίες μέχρι πρότινος εξαρτώνταν από τη διάρκεια του εκάστοτε προγράμματος.

Οι θεωρήσεις για φοιτητές και συμμετέχοντες σε προγράμματα ανταλλαγών δεν θα υπερβαίνουν πλέον τα τέσσερα έτη, ενώ για τους δημοσιογράφους το όριο ορίζεται στις 240 ημέρες.

Για τους Κινέζους δημοσιογράφους επιβάλλεται αυστηρότερος περιορισμός 90 ημερών, με το Υπουργείο να επικαλείται την ανάγκη αποτελεσματικότερης εποπτείας των επισκεπτών λόγω του αυξημένου αριθμού θεωρήσεων.

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 60 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του, υποχρεώνοντας τους ενδιαφερόμενους να αιτούνται παράταση παραμονής ή να επανέρχονται στη χώρα μέσω νέας διαδικασίας.

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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε σημαντική αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης θεωρήσεων εισόδου (βίζας) για ξένους φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα πολιτιστικών ανταλλαγών και ξένους δημοσιογράφους, σύμφωνα με επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη.

Ο νέος τελικός κανονισμός του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (Department of Homeland Security – DHS) καθιερώνει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ισχύος για τις θεωρήσεις τύπου F, που αφορούν διεθνείς φοιτητές, τις θεωρήσεις J, οι οποίες επιτρέπουν σε συμμετέχοντες σε προγράμματα πολιτιστικών ανταλλαγών να εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τις θεωρήσεις I, που προορίζονται για εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

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Μέχρι σήμερα, οι συγκεκριμένες κατηγορίες θεωρήσεων ίσχυαν για όσο διαρκούσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα ανταλλαγής ή η επαγγελματική απασχόληση στις ΗΠΑ. Με τη νέα ρύθμιση, αυτό αλλάζει. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 60 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στο Ομοσπονδιακό Μητρώο (Federal Register), υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση ή αναθεώρηση από το Κογκρέσο.

Trump administration moves to change regulations for journalist and student visas https://t.co/QClMqPc99M July 16, 2026

Η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο περιορισμού της μετανάστευσης που ξεκίνησε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο του 2025. Η νέα πολιτική αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον εμπόδια για τους αλλοδαπούς φοιτητές, τους συμμετέχοντες σε προγράμματα ανταλλαγών και τους ξένους δημοσιογράφους που επιθυμούν να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τον έλεγχο ακόμη και στη νόμιμη μετανάστευση. Στο πλαίσιο αυτό έχει προχωρήσει στην ανάκληση φοιτητικών θεωρήσεων και καρτών μόνιμης διαμονής (green cards) πανεπιστημιακών φοιτητών, επικαλούμενη τις ιδεολογικές τους απόψεις, ενώ έχει αφαιρέσει και το νόμιμο καθεστώς παραμονής από εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι θεωρήσεις F και J δεν θα μπορούν πλέον να υπερβαίνουν τα τέσσερα έτη. Ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές προβλέπονται για τους δημοσιογράφους. Οι θεωρήσεις I, οι οποίες μέχρι σήμερα μπορούσαν να έχουν πολυετή διάρκεια, θα περιορίζονται πλέον σε έως 240 ημέρες, ενώ για τους Κινέζους υπηκόους το ανώτατο όριο θα είναι μόλις 90 ημέρες.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας διευκρινίζει ότι οι κάτοχοι των συγκεκριμένων θεωρήσεων θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για παράταση της παραμονής τους. Στην ανακοίνωσή του, το DHS αιτιολογεί την απόφαση επικαλούμενο τη σημαντική αύξηση του αριθμού των θεωρήσεων που εκδίδονται κάθε χρόνο. Όπως επισημαίνεται, το 2024 καταγράφηκαν περισσότερες από 1,8 εκατομμύρια εισδοχές κατόχων φοιτητικών θεωρήσεων, αριθμός αυξημένος κατά περισσότερο από 11% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

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Παράλληλα, κατά το οικονομικό έτος 2024, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2023, οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν θεωρήσεις εισόδου σε περισσότερους από 500.000 συμμετέχοντες σε προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε 37.300 εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η τόσο μεγάλη αύξηση του αριθμού αυτών των επισκεπτών δυσχεραίνει την ικανότητα των αμερικανικών αρχών να παρακολουθούν και να εποπτεύουν αποτελεσματικά τους μη μετανάστες όσο διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το DHS αναφέρει ακόμη ότι διαθέτει πολλά παραδείγματα φοιτητών και συμμετεχόντων σε προγράμματα ανταλλαγών που παρέμειναν στις ΗΠΑ για δεκαετίες αξιοποιώντας το ισχύον καθεστώς των θεωρήσεών τους.

Με βάση τον νέο κανονισμό, όσοι επιθυμούν να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες πέραν της καθορισμένης χρονικής διάρκειας της άδειας παραμονής τους θα πρέπει είτε να υποβάλουν αίτηση παράτασης στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας είτε να αναχωρήσουν από τη χώρα και να επανέλθουν, αποκτώντας εκ νέου άδεια εισόδου μέσω νέας διαδικασίας επανεισδοχής.

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