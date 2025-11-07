Την ίδια μέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα σχέδιά του για τη μείωση του κόστους των φαρμάκων για την απώλεια βάρους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέδωσε μια νέα οδηγία που απαγορεύει στους παχύσαρκους αλλοδαπούς ή στα άτομα με διαβήτη να λαμβάνουν βίζα για να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι νέες οδηγίες δίνουν εντολή στους υπαλλήλους που εκδίδουν βίζες να απορρίπτουν τους αιτούντες που ενδέχεται να δικαιούνται δημόσιες παροχές, στο πλαίσιο της σκληρής πολιτικής του προέδρου κατά της μετανάστευσης.

Η οδηγία, η οποία εκδόθηκε με τηλεγράφημα προς τις πρεσβείες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε γνωστή από το KFF Health News, χαρακτηρίζει τα άτομα με παχυσαρκία ή διαβήτη ως «δημόσιο βάρος».

«Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την υγεία του αιτούντος», αναφέρει η οδηγία. «Ορισμένες ιατρικές παθήσεις — συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των καρδιαγγειακών παθήσεων, των αναπνευστικών παθήσεων, των καρκίνων, του διαβήτη, των μεταβολικών παθήσεων, των νευρολογικών παθήσεων και των ψυχικών διαταραχών — μπορεί να απαιτούν περίθαλψη αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων».

According to CBS News (citing a cable from the U.S. Department of State reviewed by KFF Health News), foreign nationals applying for U.S. visas may now face denial if they have certain chronic health conditions — including diabetes, obesity, cardiovascular disease, metabolic… — Cata Paul 🃏‍ (@CataPaul2) November 7, 2025

Ενας δικηγόρος του Catholic Legal Immigration Network, δήλωσε στην εφημερίδα Los Angeles Times ότι οι οδηγίες πιθανότατα θα εφαρμοστούν μόνο σε επισκέπτες που επιθυμούν να αποκτήσουν μόνιμη διαμονή στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο δικηγόρος εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την οδηγία που διατάζει τους υπαλλήλους που εκδίδουν βίζες να προσδιορίσουν εάν τα προβλήματα υγείας ενός αιτούντος θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν να ζητήσει κρατική βοήθεια.

Η είδηση ήρθε λίγο μετά την ομιλία του Τραμπ προς τον αμερικανικό λαό από το Οβάλ Γραφείο, όπου επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του είχε καταλήξει σε συμφωνία με τους κατασκευαστές του φαρμάκου που είχε προηγουμένως περιγράψει ως «το φάρμακο της παχυσαρκίας».

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ήταν «ενθουσιασμένος» που θα πραγματοποιούσε «τεράστιες περικοπές» και «δραστικές εκπτώσεις» στα φάρμακα GLP-1 για τον διαβήτη για τους Αμερικανούς που λαμβάνουν υποστήριξη από τα φαρμακευτικά προγράμματα Medicare και Medicaid. Τα φάρμακα με έκπτωση θα πωλούνται σε έναν επερχόμενο κυβερνητικό ιστότοπο, το TrumpRX, ως μέρος της συμφωνίας που υπογράφηκε από τους κατασκευαστές GLP-1 Eli Lilly και Novo Nordisk.

«Είναι μια μεγάλη επιτυχία για τους Αμερικανούς ασθενείς, που θα σώσει ζωές και θα βελτιώσει την υγεία εκατομμυρίων Αμερικανών», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το κόστος του Wegovy θα μειωθεί από 1.350 δολάρια το μήνα σε 250 δολάρια το μήνα, ενώ το Zepbound θα μειωθεί από 1.080 δολάρια σε 346 δολάρια. Το χάπι απώλειας βάρους της Eli Lilly θα διατίθεται επίσης στο λιανικό εμπόριο προς 149 δολάρια.

Αφού επιβεβαίωσε τις νέες τιμές, κοίταξε γύρω στο δωμάτιο και ρώτησε: «Έκανα καλή δουλειά;»

