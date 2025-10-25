Επιμέλεια: Θέα Μανούρα

Το φάρμακο απώλειας βάρους σεμαγλουτίδη μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού, ανεξάρτητα από το πόσα κιλά χάνει κανείς, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μελέτη του είδους της μέχρι σήμερα.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, η μείωση της περιφέρειας μέσης – ένδειξη λιγότερου κοιλιακού λίπους – συσχετίστηκε με καλύτερη υγεία της καρδιάς, σύμφωνα με την έρευνα.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό The Lancet, υποδεικνύουν ότι τα φάρμακα αυτά θα μπορούσαν να προσφέρουν ευρύτερα οφέλη για τους ασθενείς πέρα από την απώλεια βάρους, και επομένως δεν θα έπρεπε να περιορίζονται μόνο στους παχύσαρκους ασθενείς.

Οι ερευνητές στόχευσαν να εξετάσουν τα πρόσθετα οφέλη της σεμαγλουτίδης, της κύριας δραστικής ουσίας του φαρμάκου Wegovy για απώλεια βάρους.

Η μελέτη, με επικεφαλής το University College London (UCL), εξέτασε εάν τα άτομα που έπαιρναν το φάρμακο εμφάνιζαν στη συνέχεια «μεγάλο ανεπιθύμητο καρδιαγγειακό συμβάν», όπως θάνατο από καρδιοπάθεια, έμφραγμα ή εγκεφαλικό.

Συνολικά, εξετάστηκαν δεδομένα 17.604 ατόμων ηλικίας 45 ετών και άνω, που ήταν είτε υπέρβαρα είτε παχύσαρκα.

Οι μισοί συμμετέχοντες στη μελέτη – η οποία πραγματοποιήθηκε σε 41 χώρες – λάμβαναν εβδομαδιαίες ενέσεις σεμαγλουτίδης, ενώ οι υπόλοιποι έπαιρναν εικονικό φάρμακο (placebo).

Advertisement

Προηγούμενη ανάλυση των δεδομένων είχε δείξει ότι η σεμαγλουτίδη μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών συμβάντων κατά 20%. Οι ερευνητές διαπίστωσαν τώρα ότι το όφελος αυτό υπήρχε ανεξάρτητα από την ποσότητα βάρους που έχασαν οι συμμετέχοντες.

Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι τα ευρήματα υποδηλώνουν πως το φάρμακο δεν ωφελεί την καρδιά μόνο μέσω της απώλειας βάρους, αλλά και με άλλους μηχανισμούς προστασίας.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι ακόμη και άτομα με ελαφρύ υπέρβαρο, με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 27 – δηλαδή όσος είναι ο μέσος όρος για τους ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο – παρουσίασαν παρόμοια οφέλη με εκείνους που είχαν πολύ υψηλότερο ΔΜΣ.

Advertisement

Τα οφέλη φάνηκαν επίσης να είναι σχεδόν ανεξάρτητα από την απώλεια βάρους που σημειώθηκε κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες της θεραπείας.

Ωστόσο, οι ερευνητές εντόπισαν διαφορά ανάμεσα στη μείωση της περιφέρειας μέσης και στα καρδιολογικά οφέλη.

Στο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Lancet, αναφέρεται ότι «περίπου το 33% του συνολικού καρδιαγγειακού οφέλους οφείλεται στη μείωση της περιφέρειας μέσης».

Advertisement

Ο επικεφαλής συγγραφέας, καθηγητής Τζον Ντινφιλντ από το Ινστιτούτο Καρδιαγγειακής Επιστήμης του UCL, δήλωσε:

«Το κοιλιακό λίπος είναι πιο επικίνδυνο για την καρδιαγγειακή μας υγεία από το συνολικό βάρος, επομένως δεν προκαλεί έκπληξη ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη μείωση της μέσης και στο όφελος για την καρδιά.

Ωστόσο, τα δύο τρίτα των καρδιολογικών οφελών της σεμαγλουτίδης παραμένουν ανεξήγητα. Αυτά τα ευρήματα αλλάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη δράση του φαρμάκου. Advertisement

Αν και χαρακτηρίζεται ως “ενέσιμη θεραπεία απώλειας βάρους”, τα οφέλη του για την καρδιά δεν σχετίζονται άμεσα με την ποσότητα του βάρους που χάνεται — στην πραγματικότητα, πρόκειται για φάρμακο που επιδρά άμεσα στις καρδιακές παθήσεις και σε άλλες νόσους της γήρανσης.» Advertisement

Πρόσθεσε επίσης:

«Αυτή η έρευνα έχει σημαντικές επιπτώσεις για τη χρήση της σεμαγλουτίδης στην κλινική πράξη.

Δεν χρειάζεται να χάσει κανείς πολλά κιλά, ούτε να έχει πολύ υψηλό ΔΜΣ για να επωφεληθεί καρδιολογικά. Αν ο στόχος είναι η μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων, τότε ο περιορισμός της χρήσης του φαρμάκου μόνο για μικρό χρονικό διάστημα ή για τους πιο παχύσαρκους δεν έχει λογική. Advertisement

Παράλληλα, πρέπει να σταθμίζονται τα οφέλη σε σχέση με τις πιθανές παρενέργειες. Η διερεύνηση των παρενεργειών είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου του μεγάλου εύρους ανθρώπων που το φάρμακο αυτό — και άλλα παρόμοια — θα μπορούσαν να βοηθήσουν.» Πηγή: Guardian