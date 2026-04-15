Τη δράση των φαρμάκων GLP-1, όπως το Wegovy και το Zepbound, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για την απώλεια βάρους, αλλά φαίνεται ότι έχουν και σημαντικά οφέλη πέρα από αυτήν αναλύει σε άρθρο του το Cnn Health.

Τα φάρμακα GLP-1 (αγωνιστές υποδοχέων GLP-1) είναι μια πρωτοποριακη κατηγορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων που μιμούνται μια φυσική ορμόνη του εντέρου, βοηθώντας στη ρύθμιση του σακχάρου και την απώλεια βάρους, σύμφωνα με την επισκόπηση ΤΝ.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, τα φάρμακα αυτά λειτουργούν εντυπωσιακά: μειώνουν την όρεξη, κάνουν την άσκηση πιο εύκολη και οδηγούν σε σημαντική απώλεια βάρους. Ωστόσο, ένα ποσοστό περίπου 10% έως 15% των ασθενών δεν ανταποκρίνεται όσον αφορά την απώλεια βάρους, γεγονός που πιθανώς σχετίζεται με γενετικούς παράγοντες σύμφωνα, τουλάχιστον, με μελέτη που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Nature.

Παρά την αποτυχία απώλειας βάρους σε αυτούς τους «μη ανταποκρινόμενους» ασθενείς, νέες έρευνες δείχνουν ότι τα φάρμακα GLP-1 έχουν σημαντικά οφέλη ανεξάρτητα από το βάρος. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων, καθώς και να βελτιώσουν την καρδιακή ανεπάρκεια, ακόμη και σε άτομα που δεν χάνουν βάρος ή ακόμα μπορεί και να παίρνουν βάρος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα σχετικά με την υγεία του ήπατος. Το Wegovy εγκρίθηκε για τη θεραπεία της νόσου Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, μιας σοβαρής μορφής λιπώδους νόσου του ήπατος. Κλινικές δοκιμές απέδειξαν σημαντική βελτίωση δεικτών της νόσου, ακόμη και χωρίς απώλεια βάρους, γεγονός που αμφισβητεί την παραδοσιακή αντίληψη ότι τα οφέλη οφείλονται αποκλειστικά στη μείωση κιλών.

Ο ερευνητής Ντάνιελ Ντρούκερ, πρωτοπόρος της έρευνας για τα GLP-1 στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, του οποίου το εργαστήριο πραγματοποίησε τη νέα μελέτη, υποστηρίζει ότι η απώλεια βάρους δεν εξηγεί πλήρως τα οφέλη των φαρμάκων. Η ομάδα του πραγματοποίησε πειράματα σε ποντίκια, δημιουργώντας τεχνητά «μη ανταποκρινόμενα» μοντέλα που δεν έχαναν βάρος. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην υγεία του ήπατος, αποδεικνύοντας ότι οι μηχανισμοί δράσης των GLP-1 είναι πιο σύνθετοι.

Η μελέτη εντόπισε μια συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων στα αιμοφόρα αγγεία του ήπατος που ενεργοποιούνται από τα GLP-1 και μειώνουν τη φλεγμονή μέσω αλληλεπίδρασης με το ανοσοποιητικό σύστημα. Όταν αυτά τα κύτταρα δεν διέθεταν υποδοχείς GLP-1, η απώλεια βάρους από μόνη της δεν βελτίωνε την κατάσταση του ήπατος. Το εύρημα αυτό θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό από ειδικούς, όπως ο Χάρλαν Κρούμχολζ, καρδιολόγος και καθηγητής στο Yale School of Medicine, αν και τονίζεται ότι τα αποτελέσματα σε ζώα δεν μπορούν να μεταφερθούν με απόλυτη βεβαιότητα στους ανθρώπους.

Η μείωση της φλεγμονής φαίνεται να αποτελεί βασικό μηχανισμό δράσης των φαρμάκων αυτών. Αυτό εξηγεί γιατί μπορούν να προσφέρουν οφέλη σε καρδιαγγειακά νοσήματα και νεφρικές παθήσεις, ανεξάρτητα από την απώλεια βάρους. Σε μια μεγάλη μελέτη καρδιαγγειακών αποτελεσμάτων το 2024, διαπιστώθηκε ότι η μείωση του κινδύνου για δεύτερο έμφραγμα ή εγκεφαλικό δεν εξαρτιόταν από το πόσο βάρος είχαν χάσει οι ασθενείς. Ο ερευνητής Τζον Ντίνφιλντ από το University College London, πρότεινε ότι παράγοντες όπως η μείωση του σακχάρου, της αρτηριακής πίεσης και της φλεγμονής, καθώς και άμεσες επιδράσεις στην καρδιά και τα αγγεία, πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Παρόλο που η απώλεια βάρους παραμένει σημαντική, ιδιαίτερα για παθήσεις όπως η αρθρίτιδα και η υπνική άπνοια, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι τα φάρμακα GLP-1 θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο εξατομικευμένα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου του υψηλού κόστους και των πιθανών παρενεργειών, όπως η ναυτία και τα γαστρεντερικά προβλήματα.

Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν και τις πολιτικές ασφάλισης υγείας. Μέχρι σήμερα, πολλές ασφαλιστικές απαιτούν απώλεια τουλάχιστον 5% του σωματικού βάρους για να συνεχίσουν να καλύπτουν τη θεραπεία. Ωστόσο, με τα νέα δεδομένα, ειδικοί όπως η Τζόντι Ντουσάι, η οποία συνταγογραφεί τα φάρμακα στο ιατρείο της στο Ιατρικό Κέντρο Beth Israel Deaconess στη Βοστώνη, υποστηρίζουν ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα μεταβολικά οφέλη πέρα από την απώλεια βάρους.

Εκτιμά ότι περίπου το 5% έως 8% των ασθενών στο ιατρείο της είναι αυτό που αποκαλεί «άτομα που δεν ανταποκρίνονται ως προς την απώλεια βάρους» στα GLP-1 φάρμακα. (Τα φάρμακα ονομάζονται έτσι από την ορμόνη που μιμούνται, η οποία παίζει ρόλο στην έκκριση ινσουλίνης, την κένωση του στομάχου και την όρεξη).

«Αλλά με τον αυξανόμενο αριθμό ενδείξεων για αυτά τα φάρμακα», δηλώνει η ίδια στο Cnn μέσω email, «θα δούμε (ή πρέπει να αναζητήσουμε) οφέλη σε άτομα που δεν πληρούν τα κριτήρια “ανταπόκρισης” στην απώλεια βάρους».

Συνολικά, η έρευνα αναδεικνύει ότι τα GLP-1 φάρμακα δεν είναι απλώς εργαλεία αδυνατίσματος, αλλά πολυδιάστατες θεραπείες με ευρύτερες επιδράσεις στον οργανισμό. Η κατανόηση των διαφορετικών μηχανισμών δράσης τους μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική χρήση τους στην ιατρική πρακτική.

Με πληροφορίες από: Cnn Health , nature.com , Επισκόπηση ΤΝ

