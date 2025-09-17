Οι HΠΑ ξεκίνησαν να ανακαλούν και να απορρίπτουν βίζες ατόμων που εμφανίστηκαν να πανηγυρίζουν για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Η Αμερική δεν θα φιλοξενεί ξένους που γιορτάζουν τον θάνατο συμπολιτών μας», έγραψε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ την Τρίτη, προσθέτοντας: «Αν βρίσκεστε εδώ με βίζα και πανηγυρίζετε για τη δημόσια εκτέλεση ενός πολιτικού προσώπου, ετοιμαστείτε να απελαθείτε».

Advertisement

Advertisement

Η δήλωση ήρθε λίγες ημέρες μετά από παρόμοια προειδοποίηση του υφυπουργού Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου. «Θέλω να υπογραμμίσω ότι οι ξένοι που δοξάζουν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας», είχε γράψει στα κοινωνικά δίκτυα. Ο ίδιος σημείωσε ότι έχει ζητήσει από τα προξενεία να λάβουν τα «κατάλληλα μέτρα».

Δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των βίζα που έχουν ανακληθεί ή απορριφθεί, ούτε εάν έχουν επηρεαστεί Ευρωπαίοι πολίτες από αυτή την πολιτική.