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Το νομοσχέδιο απέτυχε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες εξήντα ψήφους στη Γερουσία, καθώς οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τον Πρόεδρο Τραμπ για έλλειψη διαβούλευσης και στρατηγικής.

Οι αντιδράσεις αφορούν επίσης την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε συνδυασμό με τις περικοπές σε κοινωνικά προγράμματα, παρά την ιστορική διακομματική στήριξη του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.

Ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας κατέθεσε πρόταση επανεξέτασης του θέματος, επιδιώκοντας να διασφαλίσει την ετοιμότητα του στρατού εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης με το Ιράν.

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Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας των ΗΠΑ εμπόδισαν την Τρίτη την έγκριση νομοσχεδίου για την αμυντική πολιτική, ύψους 1,15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τον πόλεμο με το Ιράν και για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν διαβουλεύτηκε με το Κογκρέσο σχετικά με την απόφασή του να στείλει αμερικανικές δυνάμεις στη σύγκρουση.

«Ο Τραμπ ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο χωρίς εξουσιοδότηση, χωρίς στρατηγική και χωρίς σχέδιο εξόδου», δήλωσε ο Γερουσιαστής Τσακ Σούμερ από τη Νέα Υόρκη —επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία— κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο σώμα, με την οποία ανακοίνωσε ότι θα καταψήφιζε το νομοσχέδιο.

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Η διαδικαστική ψηφοφορία για τον Νόμο περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας (NDAA) απέτυχε.

Παρόλο που οι θετικές ψήφοι υπερτερούσαν των αρνητικών με 50 έναντι 46, το νομοσχέδιο δεν συγκέντρωσε τις 60 ψήφους που απαιτούνταν για να προχωρήσει η διαδικασία στη Γερουσία των 100 μελών.

Η ψηφοφορία ακολούθησε κομματικές γραμμές.

Όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν υπέρ της προώθησης του νομοσχεδίου, με εξαίρεση τον επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στο σώμα, Τζον Θουν από τη Νότια Ντακότα, ο οποίος ψήφισε «όχι» —βάσει των κανονισμών της Γερουσίας— αποκλειστικά και μόνο για να μπορέσει να καταθέσει πρόταση επανεξέτασης του θέματος.

Αναμενόταν ότι το νομοσχέδιο θα συναντούσε εμπόδια, καθώς εννέα Δημοκρατικά μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων είχαν καταψηφίσει το NDAA όταν η επιτροπή το εξέτασε τον περασμένο μήνα.

Συνήθως, το NDAA εγκρίνεται με ισχυρή διακομματική στήριξη.

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Οι Δημοκρατικοί ανησυχούν ότι η έγκριση ενός τεράστιου προϋπολογισμού για το Πεντάγωνο θα εκληφθεί ως αποδοχή του πολέμου κατά του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε με πλήγματα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Η ψηφοφορία διεξήχθη τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά ναυτικού αποκλεισμού σε όλα τα ιρανικά λιμάνια —στο πλαίσιο της πρόσφατης κλιμάκωσης της σύγκρουσης— και την έναρξη νέου κύκλου πληγμάτων.

Οι Δημοκρατικοί αντιτίθενται επίσης στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες σε συνολικά 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια καθώς περικόπτονται τα κοινωνικά προγράμματα για τους Αμερικανούς.

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Εκτός από το 1,15 τρισεκατομμύριο δολάρια που εγκρίθηκε στο NDAA, ο Τραμπ ζήτησε άλλα 350 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κογκρέσο στο πλαίσιο της διαδικασίας συμφιλίωσης του προϋπολογισμού, κάτι που θα επέτρεπε την έγκριση της χρηματοδότησης χωρίς την υποστήριξη των Δημοκρατικών.

Σε δηλώσεις που προτρέπουν σε υποστήριξη, ο Θουν κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι βάζουν την πολιτική πάνω από την ασφάλεια. «Είναι το νομοσχέδιο που βοηθά να διασφαλιστεί ότι ο στρατός μας είναι έτοιμος σήμερα και προετοιμασμένος για το αύριο», είπε.

Το φετινό NDAA εγκρίνει ένα πρωτοφανές ποσό 1,15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την άμυνα, καθορίζοντας τα πάντα, από το πόσα πλοία, αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα αγοράζονται για να πληρώσουν αυξήσεις για τα στρατεύματα και πώς να αντιμετωπιστούν οι γεωπολιτικές απειλές. Ι

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Ιστορικά θεωρούμενο και από τα δύο κόμματα ως «νομοθεσία που πρέπει να περάσει», το NDAA είναι ένα από τα λίγα σημαντικά νομοσχέδια που πάντα ψηφίζονται, έχοντας γίνει νόμος ετησίως για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Παρά την οπισθοδρόμηση, βρίσκεται στην αρχή της διαδικασίας του NDAA.

Κάθε χρόνο, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία ψηφίζουν τις δικές τους εκδοχές της NDAA, προτού οι διαπραγματευτές της επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων καταλήξουν σε μια συμβιβαστική εκδοχή που στη συνέχεια τίθεται προς ψήφιση σε κάθε σώμα. Εάν η συμβιβαστική εκδοχή εγκριθεί, θα σταλεί στον Λευκό Οίκο για να την υπογράψει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ή να ασκήσει βέτο.

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