Η νεότερη γερουσιάστρια της Αυστραλίας μίλησε στο κοινοβούλιο για την προσωπική της μάχη με την κατάθλιψη και τον εκφοβισμό πριν από τις εκλογές, αλλά και για τη σεξιστική συμπεριφορά που δέχτηκε μετά την εκλογή της.

Η Σάρλοτ Γουόκερ από τη Νότια Αυστραλία, μέλος του Εργατικού Κόμματος, που έγινε 21 ετών τη βραδιά των εκλογών, εκφώνησε τον πρώτο της λόγο τη Δευτέρα.

Αποκάλυψε ότι στα 18 της προσπαθούσε να εξηγήσει τα προβλήματα ύπνου που είχε – ενώ στην πραγματικότητα αρνιόταν να παραδεχτεί ότι έπασχε από κατάθλιψη.

«Οι επιπτώσεις ήταν μακροχρόνιες, επιβαρυμένες από ενοχές», είπε. «Συχνά αναρωτιόμουν αν ήθελα να συνεχίσω – αν υπήρχε λόγος να είμαι εδώ». Ελάχιστοι γνώριζαν την εμπειρία της, καθώς ένιωθε «βαθιά ντροπή» και φοβόταν την «αντίληψη ότι ήμουν κατεστραμμένο άτομο».

Η Γουόκερ τόνισε πως στη διάρκεια της θητείας της θέλει να αναδείξει πώς οι παιδικές εμπειρίες επηρεάζουν την ψυχική υγεία στην ενηλικίωση και να προτείνει ουσιαστικές λύσεις.

In her maiden speech, Australia’s youngest Senator, Charlotte Walker, slammed critics questioning her young age, stating that “she has over 21 years of life experience” and that she brings the unique perspective of young people to the Parliament. pic.twitter.com/U3LfrW7u49 — Australians vs. The Agenda (@ausvstheagenda) August 25, 2025

Παράλληλα, απάντησε στις επικρίσεις ότι προέρχεται από «προνομιακό υπόβαθρο» επειδή φοίτησε σε ιδιωτικό σχολείο, εξηγώντας ότι η μητέρα της μάζευε με δυσκολία τα δίδακτρα, αφού η ίδια είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει το δημόσιο σχολείο λόγω έντονου εκφοβισμού.

Στις προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η στεγαστική κρίση, η γενεακή ανισότητα, η ενδοοικογενειακή βία, η υγειονομική περίθαλψη, η ψυχική υγεία των νέων, η κλιματική αλλαγή, οι ευκαιρίες για τις περιφέρειες και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Όπως είπε, οι νέοι «ζουν με τη μόνιμη απειλή της κλιματικής αλλαγής», είτε μέσω πρόσφατων γεγονότων όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και άνθιση φυκιών στη Νότια Αυστραλία, είτε μέσα από ανησυχητικά μελλοντικά σενάρια.

Η νεαρή γερουσιάστρια αναφέρθηκε επίσης στη μάστιγα της ενδοοικογενειακής βίας, υπενθυμίζοντας ευρήματα της βασιλικής επιτροπής της Νότιας Αυστραλίας, σύμφωνα με τα οποία η γενιά Ζ είναι η πρώτη που μεγαλώνει εκτεθειμένη σε βίαιο πορνό και σεξισμό στο διαδίκτυο.

Παρότι ήταν ο πρώτος της επίσημος λόγος, δεν ήταν η πρώτη φορά που μίλησε στην αίθουσα. Η ίδια υπενθύμισε τη διαμάχη της με την ηγέτιδα του One Nation, Πολίν Χάνσον, που την είχε χαρακτηρίσει «βρέφος με πάνα» όταν η Γουόκερ επέκρινε τις θέσεις της για την καθαρή ενέργεια.

Έχει επίσης δεχθεί σεξιστικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ αναγκάστηκε να κατεβάσει ένα Instagram reel επειδή παραβίαζε τους αυστηρούς κανονισμούς του κοινοβουλίου για τα γυρίσματα.

Σε πιο ανάλαφρο τόνο, αναφέρθηκε στη γάτα της, τον Τζέραλντ. Αστειευόμενη, διηγήθηκε ότι είχε πει στη μητέρα της πως τον βρήκε εγκαταλελειμμένο σε εθνικό πάρκο, ενώ στην πραγματικότητα τον είχε πάρει από έναν συνάδελφο. «Είπα μόνο ένα ψέμα γιατί φοβόμουν πως, αν μάθαινες την αλήθεια, θα με ανάγκαζες να τον επιστρέψω», είπε χαμογελώντας.

Πηγή: Guardian



