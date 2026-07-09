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Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία, δηλώνοντας ότι αποχωρεί για να μην υπονομεύσει τις πιθανότητες του κόμματός του στις επερχόμενες εκλογές.

Η απόφαση του Πλάτνερ ακολουθεί μια σειρά αρνητικών δημοσιευμάτων για τον ίδιο, τα οποία περιλάμβαναν αμφιλεγόμενες αναρτήσεις και εξωσυζυγικές σχέσεις.

Το Δημοκρατικό κόμμα επιδιώκει να διατηρήσει την υποστήριξη σε μια πολιτεία κλειδί, στοχεύοντας στον έλεγχο της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Πλάτνερ ζήτησε μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία για την επιλογή του αντικαταστάτη του στην προεκλογική κούρσα της πολιτείας.

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Αποσύρει την υποψηφιότητα για τη Γερουσία των ΗΠΑ στο Μέιν, ο Δημοκρατικός υποψήφιος Γκράχαμ Πλάτνερ μετά από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση, η οποία προστίθεται σε μια σειρά σκανδάλων που βγαίνουν στην δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα.

Μετά την δημοσιοποίηση του νέου σκανδάλου οι Δημοκρατικοί τον κάλεσαν να αποσυρθεί από την κούρσα, καθώς θα υπονόμευεται τις πιθανότητές τους να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

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Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ο Πλάτνερ δήλωσε ότι η απόφασή του δεν είναι παραδοχή της ενοχής του, καθώς υποστηρίζει ότι η κατηγορία είναι «ψευδής», αλλά δεν θέλει να επηρεάσει αρνητικά την πορεία των Δημοκρατικών εναντίον της Ρεπουμπλικανίδας Σούζαν Κόλινς.

Ο Πλάτνερ πρόσθεσε ότι δεν «προσπαθεί να υπαγορεύσει σε κανέναν ποιος πρέπει να είναι ο αντικαταστάτης του» λέγοντας ότι «θα πρέπει η διαδικασία να είναι ανοιχτή, διαφανής και δημοκρατική. Πρέπει να αντικατοπτρίζει τη βούληση και τις αξίες των ανθρώπων που έχτισαν αυτό το κίνημα».

Η κούρσα είναι μία από τις πολλές κρίσιμες για τους Δημοκρατικούς που στοχεύουν να κερδίσουν τον έλεγχο της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο. Και το Μέιν θεωρείται πολιτεία «κλειδί» για να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Ποιος είναι ο Γκράχαμ Πλάτνερ

Ο Πλάτνερ, καλλιεργητής στρειδιών και βετεράνος του στρατού, εκτοξεύτηκε στην κορυφή του Δημοκρατικού κόμματος υποστηρίζοντας προοδευτικές πολιτικές όπως η καθολική υγειονομική περίθαλψη και η προσιτή στέγαση και κέρδισε πολλούς απογοητευμένους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους με την κριτική του εναντίον του Τραμπ..

Στο πλευρό συστρατεύτηκαν οι γερουσιαστές Μπέρνι Σάντερς και Ελίζαμπεθ Γουόρεν, που ενίσχυσαν την υποψηφιότητά του. Η δυναμική του ήταν τόσο ισχυρή που η αντίπαλός του για το χρίσμα, κυβερνήτης του Μέιν Τζάνετ Μιλς, αποσύρθηκε από την προεκλογική της εκστρατεία.

Όμως, η εικόνα άρχισε να αλλάζει καθώς τα αμερικανικά μέσα άρχισαν να είναι εχθρικά απέναντί του λόγω σκανδάλων που έβγαιναν στην επιφάνεια.

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Τον περασμένο Οκτώβριο, αμερικανικά δίκτυα και εφημερίδες ανέφεραν ότι είχε ένα τατουάζ που έμοιαζε με ναζιστικό σύμβολο, το οποίο αργότερα ο ίδιος είπε ότι το κάλυψε. Υποστήριξε ότι έκανε το τατουάζ στην Κροατία με τους συναδέλφους του πεζοναύτες το 2007 ενώ ήταν μεθυσμένος.

Άλλες αναρτήσεις στο Reddit έδειχναν τον Πλάτνερ να λέει ότι τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης θα πρέπει να «αναλάβουν μέρος της ευθύνης τους» και να μην μεθάνε τόσο πολύ, γεγονός που τον οδήγησε να ζητήση συγνώμη από τους ψηφοφόρους για τις δηλώσεις του.

Τον Ιούνιο, οι New York Times (NYT) ανέφεραν ότι ο Πλάτνερ είχε ανταλλάξει σεξουαλικά μηνύματα με άλλες γυναίκες ενώ ήταν παντρεμένος, και η σύζυγός του είχε προειδοποιήσει τους Δημοκρατικούς για το πιθανό σκάνδαλο.

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Σε κίνδυνο οι Δημοκρατικοί

Ο Πλάτνερ είναι ο δεύτερος σημαντικός υποψήφιος των Δημοκρατικών που ανέστειλε την προεκλογική του εκστρατεία φέτος λόγω καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση. Τον Απρίλιο, ο βουλευτής Έρικ Σουόλγουελ αποσύρθηκε από την κούρσα για την θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια και παραιτήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού πολλές γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική κακοποίηση. Ο Σουόλγουελ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

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