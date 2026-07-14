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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας στον Κόλπο και την επιβολή φόρου στα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Το 60% των ερωτηθέντων αναμένει αύξηση στις τιμές της βενζίνης, ενώ οι μισοί θεωρούν ότι ο πόλεμος δεν δικαιολογεί το κόστος του.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης και το αυξημένο κόστος διαβίωσης ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

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Τέσσερις στους πέντε Αμερικανούς αναμένουν ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν θα παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που διεξήχθη καθώς κλιμακώνονταν οι εχθροπραξίες και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας στον Κόλπο.

Η τριήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε την Κυριακή, έδειξε ότι το 79% των ερωτηθέντων εκτιμά πως η στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν θα «συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα» — ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 65% που καταγράφηκε στα τέλη Μαρτίου. Μόλις το 18% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πιστεύει πως ο πόλεμος θα «τελειώσει αρκετά γρήγορα, μέσα σε λίγες εβδομάδες».

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Περίπου το 37% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ των αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον επανέλαβε στις 26 Ιουνίου ως απάντηση σε ενέργειες που χαρακτήρισε ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναφέρουν τον αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας στον Κόλπο και ότι θα εισπράττουν το 20% της αξίας όλων των φορτίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αφού η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν νέα πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Οι πρόσφατες εχθροπραξίες εγείρουν περαιτέρω αμφιβολίες σχετικά με την προσωρινή συμφωνία που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα για το άνοιγμα των Στενών και τον τερματισμό του πολέμου, ενόσω οι δύο πλευρές προχωρούσαν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως η εκεχειρία έχει λήξει, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω συνομιλίες.

Το 60% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι αναμένει αύξηση των τιμών της βενζίνης κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους ως αποτέλεσμα του πολέμου.

Οι μισοί εξέφρασε την άποψη ότι ο πόλεμος δεν άξιζε το κόστος του.

Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ κυμαίνεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της πολιτικής του σταδιοδρομίας από την έναρξη της σύγκρουσης, με τους στρατηγικούς αναλυτές των Ρεπουμπλικανών να προειδοποιούν ότι η άνοδος του κόστους διαβίωσης έχει εξουδετερώσει τα πολιτικά οφέλη από τις φορολογικές μειώσεις που εφάρμοσε.

Οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων και οι ανησυχίες για το κόστος διαβίωσης αποτελούν πολιτικό κίνδυνο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες το κόμμα κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ενδεχομένως και στη Γερουσία.