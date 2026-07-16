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Οι Χούθι έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα, αναπτύσσοντας πυραύλους και drones κοντά στα στρατηγικής σημασίας στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Ο συντονισμός μεταξύ της Τεχεράνης και των Χούθι αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δεύτερου πολεμικού μετώπου που θα προκαλέσει ασφυξία στο παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή τροφοδοσία.

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Ιράν για έλεγχο των θαλάσσιων διόδων, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί τις δικές τους περιφερειακές φιλοδοξίες και την επιδίωξη των Χούθι να πλήξουν τη Σαουδική Αραβία.

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Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθι της Υεμένης να σχεδιάσουν να να κλείσουν τη θαλάσσια οδό της Ερυθράς Θάλασσας, παρεμποδίζοντας τη μεταφορά πετρελαίου, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις με επιθέσεις στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με το Reuters.

Οι Χούθι ετοιμάζονται να ανοίξουν νέο μέτωπο

Η ιδέα αυτή έχει συζητηθεί στους κόλπους της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το μήνυμα έχει μεταφερθεί στους Χούθι, συμμάχους του Ιράν, όπως δήλωσαν δύο ανώτερες ιρανικές πηγές και μια περιφερειακή πηγή που γνωρίζει το θέμα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

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Τρεις πηγές που μίλησαν στο ειδησεογραφικό μέσο ανέφεραν ότι οι Χούθι ενημερώθηκαν πρόσφατα για το αίτημα της Τεχεράνης, το οποίο δεν έχει αναφερθεί ξανά στο παρελθόν. Δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μεταφέρθηκε το μήνυμα ή αν αυτό συνέβη μετά την απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη, να επιτεθεί στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Πηγή προσκείμενη στους Χούθι δήλωσε ότι η οργάνωση έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα, αναπτύσσοντας πυραύλους και drones κοντά στα στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, δηλαδή τον προθμό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα και την Αραβική Θάλασσα, αναμένοντας να υπακούσουν στις εντολές της Τεχεράνης να ανοίξουν και άλλο πολεμικό μέτωπο.

Η ίδια είδηση μεταφέρεται και από τον Telegraph που εξηγεί ότι το Ιράν επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σενάριο παρόμοιο με τον έλεγχο που ασκεί στα Στενά του Ορμούζ, να προκαλέσει μεγαλύτερο πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία και να αυξήσει την πίεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αποκλεισμός των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

«Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που δείχνουν συντονισμό μεταξύ των Χούθι και της αλ-Σαμπάμπ. Αυτός ο συντονισμός στοχεύει στον πλήρη έλεγχο και τον αποκλεισμό των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ όταν το αποφασίσει το Ιράν στο μέλλον.

Οι Χούθι μεταφέρουν τεχνολογία drones στην αλ-Σαμπάμπ για λογαριασμό του Ιράν, με αποτέλεσμα οι Χούθι να αναδεικνύονται σε ηγέτες της περιοχής», σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο βρετανικό ΜΜΕ.

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Και τα δύο στενά αποτελούν κρίσιμες θαλάσσιες διόδους για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Περίπου το 10% με 12% του ετήσιου παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου διέρχεται από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, το οποίο οδηγεί προς και από τη Διώρυγα του Σουέζ.

Σύμφωνα με αναλυτές, τα ιρανικής κατασκευής drones που φέρεται να μοιράζονται οι Χούθι με την αλ-Σαμπάμπ ενισχύουν την επιχειρησιακή εμβέλεια της οργάνωσης ανεξάρτητα από την Τεχεράνη, έστω κι αν τελικά εξυπηρετούν τους δικούς της σχεδιασμούς. Αυτού του είδους η αυτονομία προσφέρει μεν στο Ιράν το πλεονέκτημα της «εύλογης άρνησης» (plausible deniability), του στερεί όμως τον πλήρη έλεγχο όσον αφορά τον χρόνο ή τους όρους των στρατιωτικών ενεργειών.

Iran tells Houthis to close Red Sea gateway if US hits power network, sources say https://t.co/ySLa5hBaxD Advertisement July 16, 2026

Η εξέλιξη αυτή, πάντως, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη στρατηγική που έχει ήδη χαράξει το Ιράν. Tο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θεωρείται ως το προσχεδιασμένο «δεύτερο μέτωπο» σε περίπτωση γενικευμένης σύρραξης. Στόχος, βάσει του ίδιου δόγματος, είναι το ταυτόχρονο κλείσιμο του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και των Στενών του Ορμούζ, ώστε να κοπεί η χρηματοδότηση και ο ανεφοδιασμός των εχθρών του Ιράν, προκαλώντας ασφυξία στο παγκόσμιο εμπόριο.

Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα συμφέροντα των Χούθι δεν ταυτίζονται τυφλά με εκείνα της Τεχεράνης. Αν και ένα ενδεχόμενο κλείσιμο του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ εξυπηρετεί τα ιρανικά συμφέροντα, παράλληλα δίνει στους Χούθι την ευκαιρία να πλήξουν τον ορκισμένο εχθρό τους, τη Σαουδική Αραβία, και να προωθήσουν τις δικές τους περιφερειακές φιλοδοξίες. Με άλλα λόγια, η οργάνωση της Υεμένης ενδέχεται να δρα με βάση τη δική της ατζέντα, η οποία απλώς συμπίπτει, στην παρούσα φάση, με τους σχεδιασμούς του Ιράν.

Υπενθυμίζουμε ότι τα στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ βρίσκονται στη δυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου (σε αντίθεση με το Ορμούζ στα ανατολικά) και αποτελούν ένα στρατηγικό πέρασμα (choke point) μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του Ινδικού Ωκεανού.

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Με τα στενά του Ορμούζ ήδη κλειστά, τυχόν επιθέσεις των Χούθι σε πλοία ή λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας θα προκαλούσαν ταυτόχρονη διακοπή στις δύο κύριες οδούς εξαγωγής πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο τόσο στην ενεργειακή κρίση όσο και στην ευρύτερη σύγκρουση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Reuters, στελέχη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Υεμένη, θα αποφασίσουν για το πότε θα κλείσουν τα στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Ο ρόλος του Ριάντ και οι επιδιώξεις των Χούθι

Δύο περιφερειακές πηγές προσκείμενες στο Ριάντ δήλωσαν ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις απειλές από το Ιράν και τους Χούθι, γιατί γνωρίζει πως η οργάνωση συντονίζεται πλέον στενά με το Ιράν όσον αφορά την Ερυθρά Θάλασσα.

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Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου 2026, σημαντική ποσότητα πετρελαίου του Κόλπου έχει εκτραπεί προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσω ενός σαουδαραβικού αγωγού, και η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος μεταφέρει πλέον περίπου το 7% του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

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Όταν οι Χούθι επιτέθηκαν σε εμπορικά πλοία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες εξέτρεψαν τα φορτία τους στη πολύ μεγαλύτερη και ακριβότερη διαδρομή γύρω από την Αφρική.

Με τη Σαουδική Αραβία να έχει εκτρέψει η ίδια το 70% των ενεργειακών της εξαγωγών μέσω του λιμανιού της Γιάνμπου στην Ερυθρά Θάλασσα, τυχόν απευθείας επιθέσεις εκεί θα αποτελούσαν επίσης τεράστιο πρόβλημα για τις αγορές πετρελαίου.

Το Ιράν θεωρεί τους Χούθι μέρος του περιφερειακού «Άξονα της Αντίστασης», μιας ισλαμιστικής συμμαχίας που περιλαμβάνει επίσης τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και σιιτικές ένοπλες οργανώσεις του Ιράκ, οι οποίες έχουν ήδη εμπλακεί στην περιφερειακή σύγκρουση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον και θέτουν ως κύριο στόχο τον αφανισμό του Ισραήλ.

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Ωστόσο, οι αντάρτες Χούθι δεν έχουν εισέλθει ακόμη επίσημα στη μάχη. Όλα είναι ευμετάβλητα στο πολεμικό σκηνικό της Μέσης Ανατολής με κανέναν να μην μπορεί να προβλέψει με σιγουριά την επόμενη κίνηση του αντιπάλου και την παγκόσμια οικονομία να κλυδωνίζεται στο φόντο νέων πληγμάτων σε κρίσιμες υποδομές και φόβου για περαιτέρω κλιμάκωση.

Πηγές: Reuters, Telegraph