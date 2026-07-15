Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο του με τίτλο “Promise me, America” («Υποσχέσου μου, Αμερική»), στο οποίο σχολιάζει τα τέσσερα χρόνια του στον Λευκό Οίκο και θα κυκλοφορήσει δύο εβδομάδες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του φθινοπώρου.

Στις 17 Νοεμβρίου τα απομνημονεύματα του Μπάιντεν

Ο 83χρονος Δημοκρατικός πολιτικός ανέφερε ότι το βιβλίο θα καλύπτει τις «προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ως έθνος, στις αποφάσεις που έλαβα και στο γιατί τις έλαβα» και θα στρέψει το ενδιαφέρον του στον τρόπο με τον οποίο έλαβε αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, την οικονομία, τις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν και την Ουκρανία, καθώς και την «αποκατάσταση της δημοκρατίας μας» μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο από υποστηρικτές του προέδρου Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Advertisement

Advertisement

«Αφορά το γιατί επέλεξα να θέσω υποψηφιότητα για επανεκλογή και γιατί επέλεξα να αποσυρθώ», είπε. «Πάνω απ’ όλα, αφορά την πίστη μου στην υπόσχεση της Αμερικής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

I’ve written a book about my time as President. It’s called PROMISE ME, AMERICA. It’s coming out November 17th and is available for preorder now. https://t.co/uMINr9efxS@littlebrown pic.twitter.com/yzWfZyD31A July 15, 2026

Παράλληλα ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η θεραπεία στην οποία υποβάλλεται για καρκίνο πάει «πραγματικά καλά». Υπενθυμίζουμε ότι ο Μπάιντεν αποκάλυψε τον Μάιο του 2025 ότι πάσχει από «επιθετικό» καρκίνο του προστάτη.

«Πέρασα πολύ χρόνο με την οικογένειά μου. Πάσχω από καρκίνο, κάνω θεραπεία και όλα πηγαίνουν πραγματικά καλά», είπε σε ένα σύντομο, βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το βιβλίο «Υποσχέσου μου, Αμερική», θα κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου, λίγες εβδομάδες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου.