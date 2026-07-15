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Ο συγγραφέας Γιώργος Αρχιμανδρίτης θα παρουσιάσει πολυμεσική διάλεξη με σπάνια οπτικοακουστικά ντοκουμέντα και αναγνώσεις κειμένων του Γάλλου νομπελίστα για το ελληνικό τοπίο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Μουσείου στο Σίγρι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και υποστήριξη από το Γαλλικό προξενείο Μυτιλήνης.

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Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη βαθιά, υπαρξιακή σχέση του Γάλλου νομπελίστα συγγραφέα Αλμπέρ Καμύ με την Ελλάδα, διοργανώνει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, με την υποστήριξη του Γαλλικού προξενείου Μυτιλήνης και του Ιδρύματος Jan Michalski, το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 20:30, στον προαύλιο χώρο του Μουσείου στο Σίγρι.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μια ζωντανή γέφυρα με το έργο και τη σκέψη του Καμύ, για τον οποίον η Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ ένας μακρινός πολιτιστικός μύθος, αλλά ένα ζωντανό παρόν, ένα πνευματικό και σωματικό καταφύγιο.Το πρώτο του ταξίδι, την άνοιξη του 1955, λειτούργησε ως αληθινή κάθαρση. Μέσα από τις σελίδες των Σημειωματάριών του (Carnets), η Ελλάδα ορθώνεται ως το απόλυτο αντίβαρο στην «υγρή και σκοτεινή νύχτα» της μεταπολεμικής Ευρώπης. Αντιμετωπίζοντας τη βαθιά πνευματική κόπωση και τα πολιτικά αδιέξοδα της εποχής του, ο Καμύ ανακάλυψε στο ελληνικό τοπίο τη θεραπευτική δύναμη της διαύγειας.

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Σε αυτό το οδοιπορικό, η Ακρόπολη,τα νησιά του Αιγαίου, οι Μυκήνες, οι Δελφοί εντάσσονται οργανικά στη μεσογειακή κοσμοαντίληψη του Γάλλου στοχαστή. Το ελληνικό τοπίο, με τη λιτότητα και το μέτρο του, δεν αρνείται την τραγικότητα της ανθρώπινης μοίρας, αλλά τη διδάσκει και την αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια. Είναι ο φυσικός και πνευματικός τόπος της «σκέψης του μεσημεριού», που τροφοδοτεί τις ιδέες του συγγραφέα για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ατομική ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Σε αυτή τη φιλοσοφική αναζήτηση, οι αρχαιοελληνικοί μύθοι, όπως του Σισύφου ή του Προμηθέα, επιστρατεύονται ως ζωντανά σύμβολα για να ερμηνεύσουν τη σύγχρονη ανθρώπινη κατάσταση και την ανάγκη για μέτρο απέναντι στην «ύβρη».

Μέσα από την πολυμεσική διάλεξη του διακεκριμένου συγγραφέα και δημιουργού ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ τέχνης και πολιτισμού Γιώργου Αρχιμανδρίτη, με την παρουσίαση σπάνιων οπτικοακουστικών ντοκουμέντων και αναγνώσεις εμβληματικών κειμένων του Καμύ, καλούμαστε να ανακαλύψουμε εκ νέου τη βαθιά σύνδεση του Γάλλου συγγραφέα με τον ελληνικό πολιτισμό και να μοιραστούμε το όραμά του. Μια νοητική περιπλάνηση ανάμεσα στις ανθισμένες παπαρούνες των αρχαίων ερειπίων και τη θαλασσινή αύρα του Αιγαίου, που μας υπενθυμίζει τη βαθιά πίστη του Καμύ στον άνθρωπο και την αδιάκοπη αναζήτηση νοήματος, φωτός και ομορφιάς μέσα σε έναν συχνά παράλογο κόσμο.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Επιμέλεια εκδήλωσης: Δρ. Σοφία Μπαρουτσάκη-Τσιριγώτη, Επίτιμη Πρόξενος της Γαλλίας στη Λέσβο και Λήμνο.

Antonis Petroulias

Ποιος είναι ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης

Συγγραφέας, δημιουργός και παρουσιαστής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών τέχνης και πολιτισμού, ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης είναι Διδάκτωρ Συγκριτικής Γραμματολογίας της Σορβόννης. Έχει διατελέσει Πρέσβης Πολιτισμού της Ελλάδας στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης (2008) και έχει τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών (2010), καθώς και με τον τίτλο του Αξιωματούχου του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών (2019) για τη συμβολή του στον τομέα του Πολιτισμού στη Γαλλία και τον κόσμο.

Στη Γαλλία κυκλοφορούν τα βιβλία του: Danielle Mitterrand-Mot à Mot, Μikis Théodorakis par lui-même, Théo Angelopoulos-Le temps suspendu καιGilles Clément-Un jardin pour l’éternité. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν τα βιβλία του Μίκης Θεοδωράκης-Η ζωή μου, Θόδωρος Αγγελόπουλος-Με γυμνή φωνή, Μελίνα-Μια σταρ στην Αμερική, Γιάννης Μπεχράκης-Με τα μάτια της ψυχής και Τίτος Πατρίκιος-Μιαν άκρη της αλήθειας να σηκώσω (Εκδόσεις Πατάκη). Στην Ελλάδα κυκλοφορούν επίσης σε δική του μετάφραση τα θεατρικά έργα « Art », Ο θεός της σφαγής, Συζητήσεις μετά από μία κηδεία και BellaFigura της Γιασμίνα Ρεζά (Εκδόσεις Εστία).

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Info:

Ο Αλμπέρ Καμύ και η Ελλάδα

Μια διάλεξη του Γιώργου Αρχιμανδρίτη

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Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Σίγρι

Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, 20:30

Official website : https://archimandritis.fr/

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