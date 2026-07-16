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Απίστευτο και όμως αληθινό. Τα ρομπότ έχουν εισβάλει δυναμικά και στο χώρο της ιατρικής, αποτελώντας σημαντικούς βοηθούς για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στην Αμερική για πρώτη φορά ερευνητές χρησιμοποιήσαν τηλεχειριζόμενα ανθρωποειδή ρομπότ για 2 χειρουργικές επεμβάσεις στα πλαίσια μίας προκλινικής δοκιμής.

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Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα θηλαστικά από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο (UCSD). Η πρώτη αφορούσε την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης και εκτελέστηκε με τη συνεργασία ενός χειρουργού και ενός ανθρωποειδούς ρομπότ, ενώ στη δεύτερη συμμετείχαν αποκλειστικά δύο ανθρωποειδή ρομπότ.

A humanoid robot has performed surgery for the first time in a major milestone for robotics and critical healthcare https://t.co/Nw1MWNcVTv #roboticsurgery @independent July 13, 2026

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το επίτευγμα αυτό αναδεικνύει τις προοπτικές των τηλεχειριζόμενων ανθρωποειδών ρομπότ στην υποστήριξη των χειρουργών κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων.

Ευέλικτα ρομπότ στις χειρουργικές αίθουσες

Η νέα τεχνολογία εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας έλλειψης χειρουργών, προσφέροντας ευρύτερη πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ή περιοχές με περιορισμένες υγειονομικές υποδομές.

Σε σύγκριση με τα υφιστάμενα συστήματα ρομποτικής χειρουργικής, τα οποία είναι ογκώδη, εξειδικευμένα και απαιτούν ειδικά διαμορφωμένες χειρουργικές αίθουσες, τα ανθρωποειδή ρομπότ διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία και μπορούν να ενσωματωθούν ευκολότερα στις υπάρχουσες νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.

Τα ρομπότ Surgie, που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, έχουν ύψος περίπου 1,5 μέτρο και ζυγίζουν μόλις 27 κιλά. Οι ερευνητές τα εξόπλισαν με ειδικά εξαρτήματα, ώστε να είναι συμβατά με τα συνήθη χειρουργικά εργαλεία. Σύμφωνα με τους χειριστές τους, ο έλεγχός τους ήταν πιο φυσικός και εύχρηστος, χάρη στον ανθρωπόμορφο σχεδιασμό τους.

The headline says "first live surgery by humanoid robots," but the more interesting detail is what the robot actually did: a surgeon sat at a distance, moved their hands, and a Unitree G1 robot called Surgie replicated those movements inside an operating room. No autonomy. No AI… pic.twitter.com/WkD5ibXYNh — Aditya ⚡Rao (@adityarao310) July 14, 2026

Σε κάθε περίπτωση, οπως επισημαίνουν οι ερευνητές, εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες κατά τη λειτουργία των ρομπότ στα χειρουργεία που πρέπει να ξεπεραστούν. Παράλληλα, σημαντική πρόκληση παραμένει η καθυστέρηση στη μεταφορά των εντολών από τον χειρουργό στο ρομπότ, ειδικά όταν οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται από μεγάλη απόσταση.