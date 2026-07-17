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Η επιχείρηση αποτελεί μέρος του έκτου κύματος αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών υποδομών, με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Το ιρανικό υπουργείο Ενέργειας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος λόγω των ζημιών που υπέστη το ηλεκτρικό δίκτυο.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ και συριακές πηγές διέψευσαν τους ισχυρισμούς του Ιράν περί θανάτου Αμερικανών στρατιωτών σε βάση στη Συρία που έχει εκκενωθεί.

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Αμερικανικές δυνάμεις χτυπούν πύργο ελέγχου του ιρανικού ναυτικού στο λιμάνι της Τσαμπαχάρ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, δίνοντας στη δημοσιότητα το βίντεο όπου δείχνει τον πύργο να καταρρέει.

Παρόμοια βίντεο από πολίτες που βρέθηκαν εκεί, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου ενώ φωτογραφία από τη στιγμή του χτυπήματος ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ και ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, έχοντας από κάτω παλιότερη δημοσίευση όπου γράφει «το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ».

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Στην ανακοίνωσή της η CENTCOM αναφέρει ότι «στις 16 Ιουλίου, αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν με επιτυχία τον πύργο επιτήρησης στο λιμάνι Σαχ Μπαχάρ Σαχίντ Καλαντάρι (Chah Bahar Shahid Kalantari) — τμήμα ενός δικτύου θαλάσσιας επιτήρησης κατά μήκος των ακτών του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούνταν επί δεκαετίες από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) για τον εντοπισμό και τη στόχευση εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η καταστροφή του πύργου υπονομεύει άμεσα τη δυνατότητα των Φρουρών της Επανάστασης να συντονίζουν επιθέσεις εναντίον αθώων μελών πληρώματος. Επιπλέον, το πλήγμα διασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα ύδατα της περιοχής για όλα τα πλοία, με εξαίρεση εκείνα που επιχειρούν να παραβιάσουν τον εν εξελίξει ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ κατά του Ιράν».

Το χτύπημα αυτό έγινε στο πλαίσιο του έκτου κύματος επιθέσεων κατά του Ιράν που εξαπέλυσαν χθες οι ΗΠΑ στοχεύοντας σε υποδομές κυρίως στα νότια και στα νοτιοδυτικά της χώρας, το πιο έντονο μέχρι τώρα χτύπημα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν περί θανάτου Αμερικανών στρατιωτών στη Συρία, σύμφωνα με ανάρτηση της CENTCOM στο X.

Το Ιράν υποστήριξε ότι σκότωσε Αμερικανούς στρατιώτες που στάθμευαν σε βάση στο Αλ Τανφ, στα σύνορα Συρίας-Ιορδανίας με τη Συρία να δηλώνει ότι δεν σημειώθηκαν ιρανικές επιθέσεις κατά της αμερικανικής βάσης, την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις εγκατέλειψαν τον Φεβρουάριο.

🇺🇲🇮🇷🔸As a result of US airstrikes on targets in Iran, the naval control tower at the port of Chabahar was completely destroyed and collapsed.

It had been hit twice previously within a week. pic.twitter.com/gA8s3JDkvx Advertisement July 17, 2026

Καλούν τους ιρανούς να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος

Σημειώνεται ότι το ιρανικό υπουργείο Ενέργειας κάλεσε σήμερα τον πληθυσμό να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικού, καθώς το ηλεκτρικό δίκτυο δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών στο νότιο Ιράν.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο καλεί τους κατοίκους να σβήσουν τα κλιματιστικά κατά τις ώρες αιχμής «ώστε να συμβάλουν στο να εξασφαλισθεί μια σταθερή προμήθεια ηλεκτρικού στις νοτιες επαρχίες, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπες με ακραία ζέστη και με επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης».

Η Συρία διαψεύδει ότι το Ιράν βομβάρδισε τη βάση του Αλ-Τανφ

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Στο μεταξύ, συριακή στρατιωτική πηγή διέψευσε σήμερα, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι το Ιράν βομβάρδισε τη στρατιωτική βάση του Αλ-Τανφ, στη νοτιοανατολική Συρία.

«Διαψεύδουμε κάθε ιρανικό βομβαρδισμό προς την κατεύθυνση της περιφέρειας του Αλ-Τανφ», δήλωσε αυτή η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι επιτέθηκε «στο κέντρο διοίκησης των ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού στην περιφέρεια του Αλ-Τανφ, αναφερόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ωστόσο αποσύρθηκαν το Φεβρουάριο από αυτή τη βάση.

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