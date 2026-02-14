Στην παγκόσμια σκακιέρα δύο είναι οι βασικοί παίκτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. ΗΠΑ και Κίνα και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι τόσο σκληρός και αδύστακτος, που τα επόμενα χρόνια θα δούμε πράγματα που δεν τα έχουν αποτυπώσει ούτε οι χολιγουτιανές ταινίες.

Το Πεκίνο, έχει ποντάρει σημαντικά στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης σε βαθμό που τον περασμένο μήνα, οι CEO και οι κορυφαίοι επιστήμονες της βιομηχανίας της Κίνας συγκεντρώθηκαν σε μια ιστορική συνάντηση με ένα βασικό θέμα στο τραπέζι: «Ποιες είναι οι πιθανότητες οι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να ξεπεράσουν τους Αμερικανούς μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια».

Η απάντηση από τον κορυφαίο επιστήμονα τεχνητής νοημοσύνης του κινεζικού κολοσσού Alibaba, που ήταν παρών στη συγκέντρωση, ήταν εντυπωσιακή: «Κάτω από το 20%», δήλωσε ο Justin Lin υποστηρίζοντας ότι και «το 20% είναι ήδη πολύ αισιόδοξο».

Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με μια σειρά εντυπωσιακών επιτευγμάτων που έχουν λάβει κινεζικοί τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η DeepSeek, που αν και νεοσύστατη σόκαρε τον κόσμο με ένα ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, που κατασκεύσασε στο ένα κλάσμα του κόστους των αντίστοιχων αμερικανικών εταιρειών.

Όμως, παρά τα φαινομενικά εντυπωσιακά αποτελέσματα, κορυφαίοι Κινέζοι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης επιμένουν ότι η Κίνα μπορεί να μείνει πίσω στην ανάπτυξη πρωτοποριακών μοντέλων λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε προηγμένα τσιπ και κεφάλαια λόγω των επίμονων περιορισμών που έχει θέσει η κυβέρνηση.

Ο Lin δεν ήταν ο μόνος που εξέφρασε τέτοιες ανησυχίες. Ο Tang Jie, ιδρυτής μιας από τις εξέχουσες κινεζικές νεοσύστατες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης Z.ai, γνωστής και ως Zhipu, δήλωσε ότι το χάσμα απόδοσης μεταξύ των κινεζικών και των αμερικανικών μοντέλων «μπορεί να διευρύνεται στο άμεσο μέλλο».

«Σε ορισμένους τομείς μπορεί να τα πάμε αρκετά καλά, αλλά πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις και τα κενά που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε», δήλωσε στην ίδια συνάντηση στο Πεκίνο.

Σκληρός ανταγωνισμός

Όπως αναφέρει το αμερικανικό CNN, οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε τσιπ και κεφάλαια υψηλής απόδοσης, καθώς και το μοναδικό τεχνολογικό οικοσύστημα της χώρας, έχουν τροφοδοτήσει μια αποκλίνουσα στρατηγική από τις ΗΠΑ – καθιστώντας τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης διαθέσιμα για δημόσια χρήση ή ανοιχτού κώδικα.

Η στρατηγική, την οποία το Πεκίνο και οι προγραμματιστές βλέπουν ως έναν τρόπο επιτάχυνσης της προόδου και ανταγωνισμού με τους αμερικανούς ανταγωνιστές, έχει βοηθήσει τις κινεζικές εταιρείες να σημειώσουν αξιοσημείωτα κέρδη.

Οι εταιρείες αναπτύσσουν επιθετικά εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε αυτά τα μοντέλα για χρήσεις στον πραγματικό κόσμο, όπως οι βιομηχανίες που ενσωματώνουν την τεχνολογία στη μεταποίηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη ρομποτική.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα για την πρωτοχρονιά, ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping επαίνεσε τις ταχέως αναπτυσσόμενες καινοτόμες δυνατότητες της χώρας, αναφέροντας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που «τρέχουν με γοργούς ρυθμούς» και αυτό που ονόμασε «επαναστατικές ανακαλύψεις» στα εγχώρια τσιπ, καθώς το Πεκίνο πιέζει για τεχνολογική αυτονομία.

Η Qwen, είναι ένα από αυτά τα παράδειγμα, καθώς ξεπέρασε το πρόγραμμα Llama της Meta τον περασμένο Σεπτέμβριο ως το ανοιχτό μοντέλο με τις περισσότερες λήψεις στο Hugging Face, μια σημαντική πλατφόρμα για μοντέλα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό οδήγησε ακόμη και αμερικανικές εταιρείες όπως η Airbnb το έχουν υιοθετήσει για να ενισχύσουν την εξυπηρέτηση πελατών με τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα πρωτοφανές κύμα κινεζικών καταχωρίσεων τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη στο Χονγκ Κονγκ με νεοσύστατες εταιρείες όπως οι unicorn Z.ai και MiniMax, και οι δύο κατασκευαστές ανταγωνιστικών ανοιχτών μοντέλων, που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο συγκεντρώνοντας 560 εκατομμύρια και 620 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα, με τις τιμές των μετοχών τους να βρίσκονται στα ύψη.

Έτσι, ακόμη και Αμερικανικές εταιρείες όπως η Meta στρέφονται σε κινεζικές εταρείες αδιαφορώντας για τον σκληρό ανταγωνισμό τους και τις απειλές Τραμπ.

Τον Ιανουάριο, η Μeta ανακοίνωσε ότι θα αποκτήσει την Manus, μια εταιρεία πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης που ιδρύθηκε στην Κίνα και αργότερα μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη.

Τα «ανοικτά μοντέλα»

Η άνθηση των ανοιχτών μοντέλων στην Κίνα οδήγησε την παγκόσμια χρήση τους να εκτοξευθεί από 1,2% στα τέλη του 2024 σε σχεδόν 30% πέρυσι, σύμφωνα με μια μελέτη στα τέλη του 2025 από την OpenRouter, μια αγορά για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Μόνο η Alibaba, για παράδειγμα, έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 400 ανοιχτά μοντέλα Qwen, με πάνω από ένα δισεκατομμύριο λήψεις μέχρι τις αρχές αυτού του μήνα, σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι δασμοί Τραμπ, που έχουν απαγορεύσει στις κινεζικές εταιρείες να αποκτήσουν τσιπ αιχμής, όπως το Blackwell της Nvidia και την πρόσφατη σειρά Rubin μαζί με τον εξοπλισμό που απαιτείται για την κατασκευή τους, έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες στην αγορά.

Ενώ ο Trump έχει εγκρίνει την εξαγωγή των τσιπ H200 της Nvidia, δύο γενιές πίσω από τον Rubin, η Κίνα δεν έχει ακόμη δώσει επίσημα το πράσινο φως για την εισαγωγή τους. Ο Triolo είπε ότι αυτό θέτει το Πεκίνο σε δύσκολη θέση, καθώς ζυγίζει τη βραχυπρόθεσμη ανάγκη για προηγμένα τσιπ έναντι της προσπάθειάς του για αυτονομία.

Οι DeepSeek, Alibaba και οι άλλοι κινεζικοί τεχνολογικοί γίγαντες ByteDance και Tencent έχουν λάβει υπό όρους εγκρίσεις από το Πεκίνο για την αγορά μιας ορισμένης ποσότητας H200, ανέφερε το Reuters τον περασμένο μήνα, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Σε αντίθεση με τις αμερικανικές νεοσύστατες επιχειρήσεις που μπορούν να συγκεντρώσουν πολλαπλούς γύρους χρηματοδότησης επιχειρηματικών κεφαλαίων, οι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζουν μια πιο περιορισμένη βάση επενδυτών και αυξανόμενη πίεση για να επιδείξουν γρήγορα εμπορική βιωσιμότητα. Αυτό αναγκάζει εταιρείες όπως η Z.ai και η Minimax να εισαχθούν στο χρηματιστήριο πριν από τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να υποτιμούν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Κίνας καθώς οι κινεζικές εταιρείες έχουν διαπρέψει στην ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών που απευθύνονται στους καταναλωτές και στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανική χρήση.

Κι όλα αυτα φυσικά με τις ευλογίες της κινεζικής κυβέρνησης η οποία έχει θέσει την τεχνητή νοημοσύνη στο βάθρο των προτεραιοτήτων της για τα επόμενα χρόνια.