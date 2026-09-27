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Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση του προκατόχου του, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση του πρώην προέδρου ως γελοία κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους.

Η αντιπαράθεση αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τον δημόσιο διάλογο σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και λήψης αποφάσεων.

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Νέα πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στη διακυβέρνηση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει την άποψή του χαρακτηρίζοντάς την «γελοία».

Ο Μπαράκ Ομπάμα, σε δημόσια συζήτηση αυτή την εβδομάδα, αναφέρθηκε σε ένα υποθετικό σενάριο που είχε σκεφτεί ακόμη και κατά τη διάρκεια της προεδρίας του: τι θα συνέβαινε εάν οι γυναίκες αναλάμβαναν για δύο χρόνια την ηγεσία όλων των κυβερνήσεων του κόσμου.

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«Έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Δεν θα ήταν τέλεια, αλλά θα ήταν καλύτερα», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος.

Η τοποθέτηση προκάλεσε συζήτηση στις ΗΠΑ, με διαφορετικές ερμηνείες ως προς το εάν ο Ομπάμα αναφερόταν στη σημασία της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ή εάν η διατύπωσή του αποδίδει συλλογικά διαφορετικά χαρακτηριστικά στη διακυβέρνηση με βάση το φύλο.

Reporter: Obama just said, "If you put women in charge of every government for 2 years, things would be better."



Trump: I love women. I think they're great. But what a ridiculous statement that is, right? pic.twitter.com/4Oq6HKPBU8 — Clash Report (@clashreport) September 26, 2026

Η απάντηση του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τη δήλωση του προκατόχου του και απέρριψε την άποψη ότι η διακυβέρνηση θα ήταν καλύτερη εάν την εξουσία αναλάμβαναν αποκλειστικά γυναίκες.

«Αγαπώ τις γυναίκες. Νομίζω ότι είναι υπέροχες. Αλλά τι γελοία δήλωση είναι αυτή», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η δήλωση του Τραμπ ήρθε κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, πριν αναχωρήσει για το Τενεσί. Η ερώτηση για τον Ομπάμα ήταν μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης.

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"I love women. I think they're great, but what a ridiculous statement that is."



President Trump pushes back after a reporter asks him about former President Barack Obama's claim that governments around the world would be better off if women were in charge for two years.



Obama… pic.twitter.com/tHfiUY7nQX — Fox News (@FoxNews) September 26, 2026

Η θέση του Ομπάμα για τις γυναίκες στην ηγεσία

Ο πρώην πρόεδρος έχει κατά καιρούς υποστηρίξει την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και έχει αναφερθεί στη διαφορετική οπτική που μπορούν να φέρουν στην πολιτική και στη δημόσια ζωή.

Στην πρόσφατη τοποθέτησή του, ωστόσο, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, θέτοντας ως υποθετικό πείραμα την ανάληψη της διακυβέρνησης όλων των χωρών από γυναίκες για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

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Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο ευρύτερης συζήτησης για την πολιτική ηγεσία, τις γενιές που βρίσκονται στην εξουσία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί η πολιτική πόλωση στις ΗΠΑ.

Η αντιπαράθεση που ακολούθησε επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον ρόλο των γυναικών στην πολιτική, αλλά και το κατά πόσο το φύλο μπορεί από μόνο του να αποτελέσει κριτήριο για την αποτελεσματικότητα μιας κυβέρνησης.

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