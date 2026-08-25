Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πολλές γυναίκες που εργάζονται στον χώρο της τηλεόρασης έχουν αποκαλύψει δημόσια περιστατικά σωματικής ή ψυχολογικής κακοποίησης από τους συντρόφους τους.

Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, καθώς άλλες αποτελούν προσωπικές μαρτυρίες και άλλες έχουν οδηγηθεί στις δικαστικές αρχές ή σε επίσημες καταγγελίες.

Πρόσφατα, μία δημοσιογράφος κατήγγειλε τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 39χρονου και τον σχηματισμό δικογραφίας.

Παράλληλα, έρευνες καταδεικνύουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών στην Ελλάδα βιώνει έμφυλη βία, τονίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης για τις διαθέσιμες γραμμές βοήθειας.

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Επιμέλεια Νίκος Λυκούδης

Πίσω από τη δημοσιότητα, τα χαμόγελα και την εικόνα της επιτυχίας μπορεί να κρύβονται φόβος, ταπείνωση και βίαιες συμπεριφορές. Γυναίκες που έγιναν γνωστές μέσα από την ελληνική τηλεόραση έχουν μιλήσει κατά καιρούς για σωματική ή ψυχολογική κακοποίηση από συζύγους και συντρόφους.

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Χρειάζεται, ωστόσο, μία ουσιαστική διάκριση: διαφορετικό είναι μια δημόσια προσωπική μαρτυρία, διαφορετικό μια μήνυση στην Αστυνομία και διαφορετικό μια δικαστική καταδίκη. Η καταγγελία δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ενοχής, ενώ όπου δεν υπάρχει δικαστική απόφαση πρέπει να αποδίδονται με ακρίβεια όσα υποστηρίζει κάθε γυναίκα.

Η νέα υπόθεση στην Αγία Παρασκευή

Αφορμή για να ανοίξει ξανά η συζήτηση έδωσε η υπόθεση γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας πρωινής εκπομπής που επανεκκινεί την άλλη Δευτέρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της την εξύβρισε και την τράβηξε από τα μαλλιά.

Η γυναίκα υπέβαλε τελικά μήνυση, ο 39χρονος συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την ίδια, που σημαίνει ότι κάνει την επιλογή να μη δημοσιοποιείται η ταυτότητά της, παρά τις αναφορές ορισμένων ιστοσελίδων. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι της έχει συστήσει την Δευτέρα που αρχίζει η εκπομπή της να αποφύγει τις όποιες αναφορές και υπαινιγμούς στην προσωπική της υπόθεση HuffPost Greece

Ελεονώρα Μελέτη: Η συγκλονιστική αποκάλυψη στο Ευρωκοινοβούλιο

Τον Ιανουάριο του 2026 η Ελεονώρα Μελέτη αποκάλυψε, με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, ότι και η ίδια υπήρξε θύμα κακοποίησης σε προσωπική της σχέση. Δεν κατονόμασε τον πρώην σύντροφό της ούτε δημοσιοποίησε πληροφορίες για πιθανή δικαστική διαδικασία. Επέλεξε να μιλήσει για το βίωμά της σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφιερωμένη στις γυναικοκτονίες.MEGA

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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Δεν είχα κινηθεί νομικά»

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει επίσης αποκαλύψει ότι είχε δεχθεί σωματική βία από πρώην σύντροφό της. Δεν αποκάλυψε την ταυτότητά του και διευκρίνισε ότι δεν είχε κινηθεί νομικά. Η δική της περίπτωση αποτελεί δημόσια μαρτυρία και όχι υπόθεση που κρίθηκε από δικαστήριο.

Άννα Μαρία Βέλλη: Από το πρώτο χαστούκι στον καθημερινό φόβο

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Ιδιαίτερα λεπτομερής υπήρξε η δημόσια εξομολόγηση της Άννας Μαρίας Βέλλη. Σε ομιλία της στο TEDx περιέγραψε μία σχέση με σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία, παρουσιάζοντας και φωτογραφίες με τραύματα. Έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί να αποκαλύψει το όνομα του πρώην συντρόφου της. Επομένως, οποιαδήποτε δημόσια εικασία για την ταυτότητά του δεν αποτελεί επιβεβαιωμένη πληροφορία.

Δέσποινα Μοιραράκη: Αναγκάστηκε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη

Η Δέσποινα Μοιραράκη έχει μιλήσει για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση στον πρώτο της γάμο. Όπως έχει εξιστορήσει, υπήρχαν ξυλοδαρμοί, ύβρεις, ταπείνωση και υποτίμηση, ενώ όταν αποφάσισε να χωρίσει αναγκάστηκε να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποια δικαστική απόφαση για εκείνη την υπόθεση.

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Βάνα Μπάρμπα: Η απειλή όταν θέλησε να φύγει

Η Βάνα Μπάρμπα περιέγραψε ότι πρώην σύντροφός της προσπάθησε να την εμποδίσει να φύγει από το σπίτι και την απείλησε όταν του ανακοίνωσε ότι ήθελε να χωρίσουν. Η ίδια δήλωσε ότι δεν έκανε καταγγελία στην Αστυνομία. Πρόκειται, συνεπώς, για αναδρομική προσωπική μαρτυρία, χωρίς δικαστική διερεύνηση. MEGA

Αγγελική Ηλιάδη: Καταγγελία για όσα έζησε στον γάμο της

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Τον Μάρτιο του 2026 η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση κατά τη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη. Υποστήριξε ότι είχε απομονωθεί από την οικογένειά της και ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Ο Λαζαρίδης δολοφονήθηκε το 2008 και οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν κριθεί δικαστικά. Τα Νέα

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Άντζελα Δημητρίου: Μήνυση που αργότερα αποσύρθηκε

Η Άντζελα Δημητρίου έχει δηλώσει ότι κακοποιήθηκε από σύντροφό της, προσέφυγε στην Αστυνομία και υπέβαλε μήνυση, την οποία αργότερα απέσυρε. Δεν κατονόμασε δημόσια τον άνδρα, επισημαίνοντας ότι μετά το περιστατικό δεν τον συνάντησε ξανά.

Οι υποθέσεις που έφτασαν σε δικαστική απόφαση

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Η influencer Σίσσυ Ζουρνατζή κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό της από πρώην σύντροφό της το 2018. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τού επέβαλε το 2022 ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή για ενδοοικογενειακή βία και συκοφαντική δυσφήμηση.

Μία ακόμη υπόθεση που απασχόλησε ιδιαίτερα την τηλεόραση ήταν εκείνη της Μαρίας Δεληθανάση. Τον Φεβρουάριο του 2026 ο πρώην σύζυγός της, τραγουδιστής Κώστας Δόξας, κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης, με τέσσερις μήνες εκτιτέους. Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία και άσκησε έφεση, η οποία έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Επομένως, η υπόθεση δεν έχει κριθεί τελεσίδικα.

Οι ξένες δημοσιογράφοι που μίλησαν

Η Ρουθ Ντόντσγουορθ, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια καιρού του ITV Wales, κατήγγειλε πολυετή παρακολούθηση, οικονομικό έλεγχο, απειλές και βία από τον πρώην σύζυγό της. Εκείνος δήλωσε ένοχος και καταδικάστηκε το 2021 σε τρία χρόνια φυλάκιση για καταναγκαστικό έλεγχο και παρενόχληση. The Guardian

Η Ράνια αλ Μπαζ, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της σαουδαραβικής τηλεόρασης, επέτρεψε το 2004 να δημοσιευθούν φωτογραφίες του βαριά τραυματισμένου προσώπου της. Ο σύζυγός της καταδικάστηκε για τον ξυλοδαρμό που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή. Η απόφασή της να μιλήσει θεωρήθηκε ιστορική για τη Σαουδική Αραβία. The Guardian

Η Πακιστανή παρουσιάστρια Αΐσα Τζαχανζέμπ υπέβαλε το 2024 επίσημη καταγγελία κατά του συζύγου της, ο οποίος συνελήφθη. Αργότερα επέλεξε να μη συνεχίσει την ποινική διαδικασία, δηλώνοντας ότι θα επιδιώξει διαζύγιο. Δεν υπήρξε καταδικαστική απόφαση. Dawn

Τέλος, η επίσης Πακιστανή δημοσιογράφος Γιασμίν Μανζούρ κατηγόρησε δημόσια το 2025 τον πρώην σύζυγό της για βίαιη συμπεριφορά και δημοσίευσε φωτογραφίες των τραυμάτων της. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστή δικαστική κρίση για τους ισχυρισμούς της. India Today

Η βία δεν κάνει διακρίσεις

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα για την έμφυλη βία, το 21,7% των γυναικών στην Ελλάδα δηλώνει ότι έχει υποστεί σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία από σύντροφο. Τα περιστατικά που φτάνουν στην Αστυνομία αποτελούν μόνο ένα μικρό τμήμα της πραγματικότητας. EIGE

Οι επώνυμες μαρτυρίες έχουν αξία όταν βοηθούν άλλες γυναίκες να αναγνωρίσουν τα προειδοποιητικά σημάδια και να ζητήσουν βοήθεια – όχι όταν μετατρέπονται σε κυνήγι ονομάτων και τηλεοπτικό κουτσομπολιό.

Η Γραμμή SOS 15900 λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Σε άμεσο κίνδυνο, η κλήση πρέπει να γίνεται στο 100.