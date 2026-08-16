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Η νέα ρύθμιση καθιερώνει την απόλυτη πρωτοτοκία, καταργώντας την προτεραιότητα που είχαν μέχρι σήμερα οι άνδρες στη διαδοχή.

Το πρωτότοκο παιδί, ανεξάρτητα από το φύλο του, θα αποτελεί εφεξής τον διάδοχο του θρόνου και μελλοντικό ηγεμόνα της χώρας.

Οι αλλαγές δεν επηρεάζουν την τρέχουσα σειρά διαδοχής, καθώς θα εφαρμοστούν αποκλειστικά στους απογόνους των παιδιών του κληρονομικού πρίγκιπα Αλοΐς.

Ο Πριγκιπικός Οίκος στοχεύει μέσω αυτής της μεταρρύθμισης να διασφαλίσει ότι η ηγεσία θα ανατεθεί στο πρόσωπο που είναι καλύτερα προετοιμασμένο.

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Το Λιχτενστάιν ανακοίνωσε ότι αλλάζει τους κανόνες διαδοχής στον θρόνο, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο και στις γυναίκες να γίνουν ηγεμόνες του μικρού ευρωπαϊκού πριγκιπάτου.

Η ανακοίνωση έγινε ανήμερα της εθνικής εορτής της χώρας, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης και έχει πληθυσμό μόλις περίπου 44.000 κατοίκους.

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Σήμερα, επικεφαλής του πριγκιπικού οίκου του Λιχτενστάιν είναι ο πρίγκιπας Χανς-Άνταμ Β΄, ο οποίος βρίσκεται στην ηγεσία της δυναστείας από το 1989. Η αλλαγή των κανόνων δεν επηρεάζει, προς το παρόν, τη διαδοχή στον θρόνο, καθώς διάδοχός του παραμένει ο κληρονομικός πρίγκιπας Αλοΐς, ο πρωτότοκος γιος του.

Liechtenstein changes succession rule to allow women to ascend the throne https://t.co/gfbzraorpm August 15, 2026

Ο Αλοΐς έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των επίσημων καθηκόντων του πρίγκιπα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, λειτουργώντας ουσιαστικά ως επικεφαλής του κράτους στις περισσότερες επίσημες υποχρεώσεις. «Η σειρά διαδοχής αλλάζει από την ανδρική πρωτοτοκία στην απόλυτη πρωτοτοκία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Οίκος του Λιχτενστάιν.

Με βάση το νέο σύστημα, στο εξής το πρωτότοκο παιδί, ανεξάρτητα από το φύλο του, θα γίνεται διάδοχος του θρόνου και στη συνέχεια θα αναλαμβάνει ως πρίγκιπας ή πριγκίπισσα του Λιχτενστάιν.

Η αλλαγή δεν επηρεάζει άμεσα τη διαδοχή

Παρότι η τροποποίηση αποτελεί σημαντική αλλαγή για το μέλλον της μοναρχίας, δεν μεταβάλλει την υφιστάμενη σειρά διαδοχής. Οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν μόνο στους απογόνους των τεσσάρων παιδιών του κληρονομικού πρίγκιπα Αλοΐς και της συζύγου του, κληρονομικής πριγκίπισσας Σοφίας.

Έτσι, ο Αλοΐς εξακολουθεί να είναι ο επόμενος στη σειρά για τον θρόνο, ενώ η νέα ρύθμιση θα καθορίσει τη διαδοχή στις επόμενες γενιές.

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Ο ίδιος ο κληρονομικός πρίγκιπας Αλοΐς δήλωσε ότι στόχος της αλλαγής είναι η ηγεσία της χώρας και του πριγκιπικού οίκου να περνά στο πρόσωπο που είναι καλύτερα προετοιμασμένο για την ανάληψη της συγκεκριμένης ευθύνης.

Royal rules: The tiny principality of Liechtenstein removes male-heir priority in succession to the throne, joining a growing number of European houses to allow firstborn women to ascend. https://t.co/rYTFxYpxJQ pic.twitter.com/YaRXFZ1o5u — AFP News Agency (@AFP) August 15, 2026

«Με αυτή την αλλαγή στον νόμο θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τόσο το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν όσο και ο Πριγκιπικός Οίκος θα διοικούνται από το πρόσωπο που έχει προετοιμαστεί καλύτερα για αυτή την ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μικρό κράτος με μεγάλη εξουσία για τον μονάρχη

Το Λιχτενστάιν είναι ένα μικροσκοπικό κράτος της Ευρώπης, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία. Είναι μάλιστα διπλά περίκλειστο, καθώς περιβάλλεται από χώρες που επίσης δεν έχουν άμεση πρόσβαση στη θάλασσα.

Παρά το πολύ μικρό μέγεθος και τον πληθυσμό του, το Λιχτενστάιν διαφέρει σημαντικά από πολλές άλλες ευρωπαϊκές μοναρχίες, καθώς ο εκάστοτε ηγεμόνας του διαθέτει εκτεταμένες πολιτικές εξουσίες. Η αλλαγή στους κανόνες διαδοχής φέρνει, επομένως, το πριγκιπάτο πιο κοντά σε ένα σύστημα απόλυτης πρωτοτοκίας, στο οποίο το φύλο δεν αποτελεί πλέον κριτήριο για το ποιος θα κληρονομήσει τον θρόνο.

Ανάλογη αλλαγή είχε πραγματοποιήσει και το Ηνωμένο Βασίλειο το 2011, όταν τροποποίησε τους κανόνες διαδοχής, επιτρέποντας στις πρωτότοκες κόρες ενός μονάρχη να διαδέχονται τον θρόνο πριν από τους νεότερους γιους τους.

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Με τη νέα ρύθμιση, το Λιχτενστάιν καταργεί πλέον την προτεραιότητα των ανδρών στη διαδοχή και καθιερώνει την αρχή ότι πρώτο στη σειρά θα βρίσκεται πάντοτε το πρωτότοκο παιδί, είτε πρόκειται για αγόρι είτε για κορίτσι.

Με πληροφορίες από BBC

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