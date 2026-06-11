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Έκπληξη, σύγχυση, αλλά και οργισμένες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει η ανάλυση δεδομένων στοχευμένων ερευνών που υποστηρίζουν ότι οι άνδρες τελικά επωφελούνται περισσότερο από τον γάμο σε ότι αφορά το προσδόκιμο ζωής από ό,τι οι γυναίκες. Οι άνδρες δηλαδή που είναι παντρεμένοι ζουν μια μεγαλύτερης διάρκειας και πιο υγιή ζωή εάν υποστηρίζονται από μία σύζυγο σε αυτό, ενώ οι γυναίκες δεν απολαμβάνουν ανάλογη επιμήκυνση στην διάρκεια ζωήςκαι βελτίωση της ποιότητας αυτής.

Η ιδέα ότι οι άνδρες «κλέβουν» χρόνια ζωής από τις συζύγους τους ωστόσο, δεν υποστηρίζεται από (τις περισσότερες) έρευνες επί του θέματος. Ωστόσο, οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι ζωές ανδρών και γυναικών από τον γάμο ή την έλλειψή του εξακολουθούν να είναι σημαντικές.

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Γενικά, οι γυναίκες τείνουν να ζουν περισσότερο και να να έχουν μια πιο υγιή ζωή από τους άνδρες για διάφορους λόγους, όπως η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για την υγεία και η τάση να αποφεύγουν επικίνδυνες συμπεριφορές, αλλά και γενετικοί και ορμονικοί παράγοντες.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2020 στο περιοδικό SSM – Population Health δείχνει ότι στα 65 έτη, οι γυναίκες στις ΗΠΑ αναμενόταν να ζήσουν για 19 έως 21 επιπλέον χρόνια, ενώ για τους άνδρες στις ΗΠΑ, αυτός ο αριθμός ήταν μόνο περίπου 16 έως 18,5 χρόνια.

Παρ ‘όλα αυτά, ο διάβολος κρύβεται για άλλη μια φορά στις λεπτομέρειες και αποκαλύπτεται όταν εξετάζουμε τις διαφορές στο φύλο και την οικογενειακή κατάσταση, όπως σημειώνει το Statista.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, οι παντρεμένοι άνδρες ηλικίας 65 ετών κερδίζουν σχεδόν 2,5 χρόνια προσδόκιμο ζωής σε σχέση με τους ανύπαντρους συνομηλίκους τους. Τα δεδομένα δείχνουν πώς η ύπαρξη συζύγου φέρνει το προσδόκιμο ζωής των παντρεμένων ανδρών αρκετά κοντά σε αυτό των παντρεμένων γυναικών – αρκετά σημαντικό αν λάβουμε υπόψη πόσο θεμελιώδης είναι η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των γυναικών σε όλες τις ηλικίες και τους πολιτισμούς.

Οι παντρεμένες γυναίκες από την άλλη πλευρά, έχουν μια πιο παρόμοια αναμενόμενη διάρκεια ζωής.

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Ωστόσο, ο γάμος ωφελεί επίσης τις γυναίκες και αυξάνει το προσδόκιμο ζωής τους, έστω και μόνο κατά 1,8 χρόνια κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τις ουδέποτε παντρεμένες γυναίκες.

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Μια άλλη μελέτη που εξέτασε Δανούς στην ηλικία των 50 ετών δείχνει ακόμη ότι οι άνδρες επωφελήθηκαν από ένα πρόσθετο προσδόκιμο ζωής περίπου οκτώ ετών μέσω του γάμου, ενώ οι παντρεμένες γυναίκες θα μπορούσαν να αναμένουν να ζήσουν περίπου πέντε χρόνια περισσότερο σε σύγκριση με τις ουδέποτε παντρεμένες γυναίκες.

Αυτό έδωσε στους άνδρες μια αύξηση που ήταν 60% μεγαλύτερη από αυτή των γυναικών, σε σύγκριση με το 33% που διαπίστωσαν Αμερικανοί ερευνητές σε άτομα 65 ετών.

Μια μελέτη στην Ασία διαπίστωσε ακόμη και οφέλη του γάμου στη μείωση της θνησιμότητας μόνο στους άνδρες, αλλά όχι στις γυναίκες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι πιο παραδοσιακοί ασιατικοί γάμοι όπου οι γυναίκες σύντροφοι αναλαμβάνουν πολλές δουλειές του σπιτιού και της ανατροφής των παιδιών, επιπλέον της πιθανής απασχόλησης, ενδέχεται να ακυρώνουν τυχόν πιθανά οφέλη.

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Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι γυναίκες στους γάμους ως σχεδιαστές και διευκολυντές της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και ως υποστηρικτές υγιεινών συνηθειών, γίνεται σαφής όταν εξετάζουμε το προσδόκιμο ζωής των διαζευγμένων και χήρων ανδρών.

Στις ΗΠΑ, μειώνεται ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο με αυτό των ουδέποτε παντρεμένων ανδρών όταν εξετάζουμε άτομα ηλικίας 65 ετών. Στην περίπτωση των γυναικών στις ΗΠΑ, οι διαφορές δεν είναι και πάλι τόσο έντονες. Ακόμα κι αν μια γυναίκα είναι διαζευγμένη ή χήρα, το προσδόκιμο ζωής της εξακολουθεί να είναι κάπως υψηλότερο από αυτό μιας ουδέποτε παντρεμένης γυναίκας, υπογραμμίζοντας πώς οι γυναίκες επωφελούνται από τα συνολικά πλεονεκτήματα του γάμου και όχι μόνο από τον/την σύζυγό τους.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής των παντρεμένων εκτιμάται πως σχετίζεται με την υιοθέτηση καλύτερων συνηθειών, καλύτερου επιπέδου ψυχικής υγείας και καλύτερης κοινωνικής σύνδεσης. Συχνά εξηγείται επίσης από την λεγόμενη επιλογή γάμου, την ιδέα ότι τα άτομα που καταφέρνουν να παντρευτούν έχουν ήδη μια πιο θετική άποψη για τη ζωή.

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Ωστόσο, νεότερη έρευνα σχετικά με αυτούς τους παράγοντες έχει προσθέσει μια σημαντική διάκριση σε αυτές τις θεωρίες. Διαπιστώνει ότι, ενώ συνολικά, οι γάμοι τείνουν να παρέχουν οφέλη στην πλειοψηφία των ατόμων, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε γάμος είναι ωφέλιμος.

Ένας κακός γάμος ή ένας γάμος που επιβάλλει πολλά πρόσθετα βάρη και στα δύο ή σε ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα μπορεί να μειώσει σημαντικά τις θετικές επιπτώσεις του γάμου. Ομοίως, οι μικρότερες διαφορές μεταξύ του προσδόκιμου ζωής των παντρεμένων, διαζευγμένων, χήρων και ουδέποτε παντρεμένων γυναικών ενδεχομένως να συγκαλύπτουν ένα σύνολο πιο ποικίλων αποτελεσμάτων για τις γυναίκες.

Ενώ τα οφέλη για τους άνδρες που προκύπτουν από τον γάμο φαίνονται πιο διαδεδομένα και τυπικά, οι γυναίκες μπορεί να εξακολουθούν να βρίσκουν συχνά θετικά αποτελέσματα από έναν γάμο που πηγαίνει καλά για αυτές, αλλά πολλές μπορεί επίσης να βλέπουν ελάχιστες ή ακόμη και αρνητικές επιπτώσεις, με αποκορύφωμα μια λιγότερο σαφή εικόνα του γάμου και της γυναικείας μακροζωίας.

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