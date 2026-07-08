Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου.

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν τα εγκλήματα των τουρκικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, και ζητούν απόδοση λογοδοσίας και ουσιαστική στήριξη των επιζώντων.

Το σώμα απαιτεί την πλήρη συνεργασία της Τουρκίας με τις διεθνείς αρχές για τη διερεύνηση των βίαιων εξαφανίσεων και των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν την επανέναρξη των συνομιλιών για την επανένωση της Κύπρου υπό τον ΟΗΕ, προκρίνοντας τη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ζητά την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες και την ανέγερση μνημείου στη Λευκωσία για τα θύματα σεξουαλικής βίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου, ζητώντας λογοδοσία και στήριξη των επιζώντων.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την Τετάρτη, με 575 ψήφους υπέρ, 33 κατά, και 43 αποχές, ψήφισμα σχετικά με τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου και τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τις τουρκικές δυνάμεις και τις συνέπειές τους στην ισότητα των φύλων.

Advertisement

Advertisement

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, καθώς και τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τις τουρκικές δυνάμεις, και υπογραμμίζουν τις σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες για τις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου. Στις συνέπειες αυτές περιλαμβάνονται η σεξουαλική βία που συνδέεται με τη σύγκρουση, ο καταναγκαστικός εκτοπισμός, ο χωρισμός οικογενειών, το ψυχικό τραύμα, ο στιγματισμός και οι μακροχρόνιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν απερίφραστα τη χρήση σεξουαλικής βίας ως όπλο (η οποία συνιστά σοβαρή παραβίαση των Συμβάσεων της Γενεύης) και ζητούν αναγνώριση, λογοδοσία, αποκατάσταση και ολοκληρωμένη στήριξη για τις επιζώσες και τους επιζώντες και τις οικογένειές τους. Ζητούν ακόμη ενισχυμένη στήριξη της ΕΕ προς την Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο, καθώς και προς υπηρεσίες με επίκεντρο τα θύματα, συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής υποστήριξης με γνώμονα το τραύμα, της ψυχοκοινωνικής στήριξης και των προγραμμάτων επούλωσης του διαγενεακού τραύματος. Τονίζουν επίσης ότι η χρηματοδότηση από μόνη της δεν αρκεί — προτρέποντας την Τουρκία να άρει όλους τους περιορισμούς σε στρατιωτικές περιοχές και αρχεία και να συνεργαστεί πλήρως με τις διεθνείς αρχές και την Κυπριακή Δημοκρατία για τη σεξουαλική βία που σχετίζεται με συγκρούσεις, τις βίαιες εξαφανίσεις και άλλες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Ακόμη, οι ευρωβουλευτές ζητούν την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών για την επανένωση της Κύπρου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και την απόσυρση όλων των τουρκικών στρατευμάτων, υπογραμμίζοντας εκ νέου ότι η μόνη λύση είναι μια δίκαιη, συνολική, βιώσιμη και δημοκρατική διευθέτηση, στη βάση μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ζητούν επίσης την πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών της Κύπρου σε όλες τις ειρηνευτικές διαδικασίες, καθώς και την λήψη αποτελεσματικών μέτρων επανόρθωσης, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής αποζημιώσης των θυμάτων από την Τουρκία.

Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν επίσης την πρωτοβουλία για την ανέγερση μνημείου στη Λευκωσία προς τιμήν των γυναικών θυμάτων σεξουαλικής βίας, καθώς και την επίσημη αναγνώριση των μαρτυριών των θυμάτων. Το Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από 22 χώρες της ΕΕ και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για θέσπιση νομοθεσίας που θα θεσπίζει έναν πανευρωπαϊκό ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση, καθώς και για πρόσβαση των επιζώντων στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων.

Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια Ελεονώρα Μελέτη (ΕΛΚ, Ελλάδα) δήλωσε: «Δώσαμε την υπόσχεση ότι ο πόνος των γυναικών που επέζησαν από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και το συλλογικό τραύμα του κυπριακού λαού δεν θα έμεναν πλέον ούτε στο περιθώριο ούτε στη σιωπή. Σήμερα, κάνουμε πράξη αυτή την υπόσχεση. Το ψήφισμα αυτό αναγνωρίζει τον πόνο και την ανθεκτικότητα των επιζωσών και των επιζώντων και επιβεβαιώνει το καθήκον της Ευρώπης να τους στηρίξει, να υπερασπιστεί τα δικαιώματά τους και να διασφαλίσει ότι τα εγκλήματα αυτά δεν θα ξεχαστούν ποτέ.»

Η HuffPost μάλιστα, είχε βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχε μιλήσει με την κ. Μελέτη για το ίδιο θέμα σε μία συνέντευξη που είχε δώσει στην Γιούλα Ζαχιώτη.