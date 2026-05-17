Το Ντουμπάι εγκαινιάζει μια ακόμη εντυπωσιακή πρωτοβουλία, δημιουργώντας την πρώτη παραλία αποκλειστικά για γυναίκες, η οποία συνδυάζει απόλυτη ιδιωτικότητα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και δυνατότητα για 24ωρο νυχτερινό κολύμπι. Ο χώρος βρίσκεται στην περιοχή Al Mamzar και απευθύνεται τόσο σε κατοίκους όσο και σε επισκέπτριες που επιθυμούν ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον, με πρόσβαση μόνο για γυναίκες και μικρά παιδιά, ενώ άνδρες δεν επιτρέπονται.

Η παραλία εντάσσεται στην Πρωτοβουλία Παραλιών Al Mamzar, ένα μεγάλο έργο ύψους 500 εκατομμυρίων AED που αποτελεί μέρος του Αστικού Γενικού Σχεδίου Dubai 2040 Urban Master Plan. Η συνολική αναβάθμιση καλύπτει έκταση περίπου 250.000 τετραγωνικών μέτρων ποδιών και στοχεύει στη μεταμόρφωση της ακτογραμμής του Ντουμπάι, με εκτιμώμενη προσέλκυση άνω των επτά εκατομμυρίων επισκεπτών κάθε χρόνο.

Ο χώρος έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Είναι πλήρως περιφραγμένος και διαθέτει ελεγχόμενες εισόδους που τον ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες παραλίες του Al Mamzar. Όλο το προσωπικό απαρτίζεται από γυναίκες, από ναυαγοσώστριες μέχρι φύλακες ασφαλείας, ενώ απαγορεύονται αυστηρά η φωτογράφιση και οι συσκευές καταγραφής. Επιτρέπονται παιδιά, ωστόσο αγόρια άνω των έξι ετών δεν έχουν πρόσβαση.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι το 24ωρο νυχτερινό κολύμπι, με ισχυρό φωτισμό, πύργους ναυαγοσωστών και δώδεκα σημεία έκτακτης ανάγκης. Η ζώνη για το νυχτερινό κολύμπι εκτείνεται σε 300 μέτρα, ενώ συνολικά η παραλιακή έκταση έχει επεκταθεί στα 182.000 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει ακτογραμμή μήκους 3,6 χιλιομέτρων.

Στις νέες υποδομές περιλαμβάνεται ένας πλωτός πεζόδρομος που επιτρέπει την κίνηση πάνω από το νερό, συνδέοντας τη λιμνοθάλασσα με την Corniche. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί διαδρομές για τρέξιμο και ποδήλατο συνολικού μήκους 5,5 χιλιομέτρων, καθώς και υπαίθριοι χώροι άθλησης και γήπεδα padel.

Η περιοχή προσφέρει επίσης δραστηριότητες όπως τζετ σκι, καγιάκ, flyboarding και θαλάσσια ποδήλατα. Υπάρχουν καφέ και εστιατόρια, όπως το FiLLi Cafe και το Khoori Special Kabab Restaurant, ενώ ο χώρος περιλαμβάνει σκεπασμένες παιδικές χαρές, πράσινους χώρους για πικνίκ και κλιματιζόμενα ενοικιαζόμενα σαλέ.

Παράλληλα, το Ντουμπάι ανακοίνωσε ένα ακόμη φιλόδοξο σχέδιο: την κατασκευή του πρώτου δρόμου στον κόσμο από πραγματικό χρυσό, στο πλαίσιο της νέας περιοχής Dubai Gold District στη συνοικία Deira. Η περιοχή αυτή θα φιλοξενεί πάνω από 1.000 επιχειρήσεις λιανικής στους τομείς του χρυσού, των κοσμημάτων, των αρωμάτων, των καλλυντικών και του lifestyle, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη φήμη της πόλης ως «Πόλη του Χρυσού».

Με πληροφορίες από The Independent