Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το «αόρατο γνωστικό φορτίο» αφορά τη συνεχή νοητική προσπάθεια προγραμματισμού και οργάνωσης των οικογενειακών υποχρεώσεων, η οποία επιβαρύνει δυσανάλογα τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες.

Έρευνες δείχνουν ότι οι μητέρες αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της νοητικής εργασίας, γεγονός που συνδέεται άμεσα με αυξημένο στρες, ψυχική κόπωση και μειωμένη ικανοποίηση από την καθημερινότητα.

Ακόμη και όταν οι γυναίκες εργάζονται ή έχουν υψηλότερα εισοδήματα, η ευθύνη του συντονισμού των οικογενειακών αναγκών τείνει να παραμένει σε αυτές, φαινόμενο γνωστό ως «gendered cognitive stickiness».

Η πραγματική ισορροπία απαιτεί την ανάληψη ολόκληρων κατηγοριών ευθυνών από τον σύντροφο, από τον σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση, χωρίς την ανάγκη συνεχούς καθοδήγησης από τον άλλον.

Η καταγραφή των υποχρεώσεων σε κοινά ημερολόγια και η απλοποίηση των καθημερινών απαιτήσεων μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του αόρατου αυτού βάρους και στη βελτίωση της ψυχικής υγείας.

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Ποιος είναι αυτός που κατά κανόνα θυμάται ότι την Παρασκευή τα παιδιά έχουν σχολική εκδρομή; Ποιος έχει δει το μήνυμα στην ομαδική των γονέων; Ποιος θα κλείσει το ραντεβού στον παιδίατρο, θα θυμηθεί να αγοράσει καινούργια παπούτσια και θα ελέγξει αν υπάρχει γάλα στο ψυγείο;

Είναι δουλειές που συχνά δεν τις θεωρούμε καν ως «δουλειά». Κι όμως, κάποιος πρέπει να τις θυμάται, να τις προγραμματίζει, να τις παρακολουθεί και να φροντίζει ώστε να γίνουν στην ώρα τους. Αυτό είναι το λεγόμενο «mental load», ή αλλιώς το αόρατο γνωστικό φορτίο της οικογενειακής ζωής που πολύ συχνά τείνει να «πέφτει» πάνω στις γυναίκες.

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Το αόρατο αυτό βάρος είναι κάτι που δεν σχετίζεται απαραίτητα με τον έαν δέχομαστε βοήθεια από τον σύντροφό μας ή να μοιράζουμε ισόποσα τις υποχρεώσεις. Μπορεί να έχουμε καταφέρει να μοιραζόμαστε όλες τις δουλειές του σπιτιού αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μοιραζόμαστε και το βάρος του να σκεφτόμαστε από πριν τι πρέπει να γίνει οποιαδήποτε στιγμή της καθημερινότητας μας.

Η δουλειά που δεν φαίνεται

Το mental load δεν είναι το ίδιο με το να πλένουμε τα πιάτα ή να βάζουμε πλυντήριο. Είναι η σκέψη πίσω από τις δουλειές: να αντιληφθούμε ότι τελειώνει το απορρυπαντικό, να θυμηθούμε πότε πρέπει να πληρωθεί ένας λογαριασμός, να οργανώσουμε το παιδικό πάρτι ή να σκεφτούμε τι θα μαγειρέψουμε για όλη την εβδομάδα.

Μεγάλη έρευνα του University of Bath σε 3.000 γονείς στις ΗΠΑ διαπίστωσε ότι οι μητέρες δήλωσαν πως είχαν την κύρια ευθύνη για το 71% των εργασιών που απαιτούσαν νοητική προσπάθεια, έναντι 45% που ανέφεραν οι πατέρες. Οι μητέρες αναλάμβαναν ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των καθημερινών εργασιών που σχετίζονταν με παιδιά, καθαριότητα, φαγητό, προγραμματισμό και κοινωνικές υποχρεώσεις.

Η διαφορά έχει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο: οι πατεράδες ήταν περισσότερο πιθανό να αναλαμβάνουν περιστασιακές εργασίες, όπως η συντήρηση του αυτοκινήτου ή κάποιες οικονομικές και επισκευαστικές υποχρεώσεις. Πρόκειται για δουλειές που είναι σημαντικές, αλλά δεν απαιτούν απαραίτητα την καθημερινή παρακολούθηση που απαιτούν, για παράδειγμα, τα σχολικά προγράμματα, τα γεύματα και οι ανάγκες των παιδιών.

Δεν είναι απλώς μια αίσθηση

Το θέμα έχει αρχίσει να μελετάται πιο συστηματικά και από την επιστημονική κοινότητα. Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπίστωσε ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος της νοητικής εργασίας στο σπίτι, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη φροντίδα των παιδιών και τις αποφάσεις που σχετίζονται με την οικογένεια. Παράλληλα, το μεγαλύτερο mental load έχει συσχετιστεί με περισσότερο στρες, χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή και τη σχέση και επιπτώσεις στην επαγγελματική ζωή.

Ακόμη πιο συγκεκριμένα, μελέτη του 2025 σε 322 μητέρες μικρών παιδιών διαπίστωσε ότι οι γυναίκες έκαναν περισσότερη συνολική οικιακή εργασία από τους συντρόφους τους, αλλά η διαφορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη στο κομμάτι της γνωστικής εργασίας δηλαδή στον προγραμματισμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση των υποχρεώσεων. Το υψηλότερο γνωστικό φορτίο συνδέθηκε με στρες, burnout, συμπτώματα κατάθλιψης και χαμηλότερη συνολική ψυχική ευεξία.

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Ακόμη κι όταν δουλεύουμε, το φορτίο δεν εξαφανίζεται

Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι όταν μια γυναίκα εργάζεται περισσότερες ώρες ή έχει υψηλότερο εισόδημα, ένα μέρος αυτών των ευθυνών θα περνά στον σύντροφό της. Τα δεδομένα, όμως, δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Μια άλλη έρευνα του University of Bath και του University of Melbourne σε 2.133 ζευγάρια με παιδιά στις ΗΠΑ διαπίστωσε ότι η εργασία και τα υψηλότερα εισοδήματα των γυναικών συνδέονταν με λιγότερη σωματική οικιακή εργασία, αλλά όχι αντίστοιχη μείωση της γνωστικής εργασίας. Με άλλα λόγια, μπορεί να μειώνεται το καθάρισμα, το μαγείρεμα ή κάποια άλλη πρακτική δουλειά, ενώ το «να θυμάμαι και να οργανώνω τα πάντα» παραμένει. Οι ερευνητές περιγράφουν αυτό το φαινόμενο ως «gendered cognitive stickiness», δηλαδή την τάση της νοητικής εργασίας να παραμένει στις γυναίκες ακόμη και όταν αλλάζουν οι επαγγελματικές και οικονομικές συνθήκες.

Και μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 μάς φέρνει ακόμη πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα: σε έρευνα με 2.309 Ιταλίδες μητέρες, οι ερευνητές κατέγραψαν σημαντικό mental load, με ιδιαίτερα έντονη τη γνωστική διάσταση της εργασίας. Η αντίληψη για το πόσο άνισα μοιράζεται το φορτίο συνδεόταν μεταξύ άλλων με την πρακτική υποστήριξη από τον σύντροφο και τις ώρες εργασίας του.

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«Πες μου τι να κάνω» δεν είναι πάντα βοήθεια

Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο δύσκολη πλευρά του ζητήματος.

Όταν λέμε στον σύντροφό μας «πες μου τι χρειάζεται να κάνω», μπορεί να έχουμε την καλύτερη πρόθεση. Όμως η ερώτηση αυτή αφήνει σε εκείνον που ήδη έχει το μεγαλύτερο mental load την ευθύνη να εντοπίσει τη δουλειά, να την εξηγήσει και να την αναθέσει.

Το να μοιραζόμαστε πραγματικά το φορτίο σημαίνει επομένως κάτι περισσότερο από το να εκτελούμε μια δουλειά όταν μας ζητηθεί. Σημαίνει να αναλαμβάνουμε μια ολόκληρη κατηγορία ευθυνών από την αρχή μέχρι το τέλος: να θυμόμαστε ότι υπάρχει, να προγραμματίζουμε τι χρειάζεται, να βρίσκουμε λύσεις όταν κάτι αλλάζει και να φροντίζουμε να ολοκληρώνεται χωρίς υπενθύμιση.

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Δεν χρειάζεται όλα να είναι 50-50

Η ισότητα μέσα σε μια σχέση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μετράμε τα πιάτα, τα πλυντήρια και τις ώρες που αφιερώνει ο καθένας και προσπαθούμε να φτάσουμε ακριβώς στο 50-50.

Μπορεί ο ένας να μαγειρεύει περισσότερο και ο άλλος να αναλαμβάνει τα σχολικά θέματα. Το σημαντικό είναι να μη θεωρείται αυτονόητο ότι ο ένας σύντροφος θα είναι ο «διαχειριστής» ολόκληρης της οικογένειας.

Και εδώ χρειάζεται κάτι ακόμη: να αποδεχτούμε ότι ο άλλος μπορεί να κάνει μια δουλειά διαφορετικά από εμάς. Αν του αναθέσουμε μια ολόκληρη ευθύνη, αλλά συνεχίσουμε να ελέγχουμε κάθε βήμα της, ουσιαστικά δεν έχουμε αποφορτιστεί.

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Πώς μπορούμε να ελαφρύνουμε το «αόρατο» βάρος

Το πρώτο βήμα είναι να κάνουμε ορατή τη δουλειά που δεν φαίνεται. Να καταγράψουμε όχι μόνο ποιος μαγειρεύει ή ποιος πλένει τα ρούχα, αλλά και ποιος θυμάται τι πρέπει να αγοραστεί, ποιος παρακολουθεί τα σχολικά μηνύματα, ποιος κλείνει τα ραντεβού και ποιος σκέφτεται τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.

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Όπως σημειώνει άρθρο του bbc.com ένα κοινό ημερολόγιο, για παράδειγμα, μπορεί να βοηθήσει ώστε οι ημερομηνίες, τα ραντεβού και οι υποχρεώσεις να μην υπάρχουν μόνο στο μυαλό ενός ανθρώπου. Ακόμη καλύτερα, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο καθένας αναλαμβάνει συγκεκριμένες κατηγορίες από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς να χρειάζεται ο άλλος να λειτουργεί ως υπενθυμιστής.

Και δεν χρειάζεται να κρατήσουμε κάθε οικογενειακή υποχρέωση. Αξίζει να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να απλοποιήσουμε, να αυτοματοποιήσουμε ή ακόμη και να εγκαταλείψουμε. Δεν είναι απαραίτητο κάθε παιδικό πάρτι να είναι τέλειο, κάθε γεύμα να είναι διαφορετικό ή κάθε κοινωνική υποχρέωση να μπαίνει στη λίστα μας.

Υπάρχουν μάλιστα πρώιμες ενδείξεις ότι η πιο ισότιμη κατανομή της εργασίας μπορεί να βελτιώσει την ευεξία. Σε μελέτη του 2026, γυναίκες που συμμετείχαν σε παρέμβαση με στόχο πιο ισότιμη κατανομή της οικιακής και γνωστικής εργασίας ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα στρες και κατάθλιψης και καλύτερη συνολική ψυχική και σωματική υγεία. Οι ερευνητές, ωστόσο, τονίζουν ότι πρόκειται για μικρή πιλοτική μελέτη και χρειάζεται επιβεβαίωση σε μεγαλύτερα και πιο διαφορετικά δείγματα.

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Ίσως το πιο χρήσιμο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να μετράμε μόνο ποιος έκανε τι και να κοιτάξουμε ποιος έχει την ευθύνη να σκέφτεται τι πρέπει να γίνει. Γιατί η κούραση δεν προέρχεται πάντα από το να κάνουμε ακόμη μία δουλειά. Μπορεί να προέρχεται από το ότι δεν μπορούμε ποτέ να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε την επόμενη.

Με πληροφορίες από University of Bath,bbc.com