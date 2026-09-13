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Μεγάλη είναι η ανταπόκριση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, στον θεσμό του Ενεργού Εφέδρου, ιδιαίτερα στις ηλικίες 30-35 ετών- κάτι που αντικατοπτρίζεται και στις δραστηριότητες μετεκπαίδευσης που έλαβαν χώρα στις 7-12 Σεπτεμβρίου σε Αυλώνα, Λιτόχωρο και Νάουσα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας», πραγματοποιήθηκε μετεκπαίδευση Εφέδρων Οπλιτών στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (1 ΚΕΜΕΦ) στον Αυλώνα, στο 2ο ΚΕΜΕΦ στο Λιτόχωρο Πιερίας και στη Β΄ Μοίρα Καταδρομών (Β΄ ΜΚ/Δ) στη Νάουσα.



Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, η εκπαίδευση περιέλαβε αντικείμενα Α΄ Βοηθειών στη μάχη (TCCC), χρησιμοποίησης και αντιμετώπισης των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), καθώς και χρήσης εξομοιωτών βολής με σκοπό την εξάσκηση των εφέδρων σε ρεαλιστικά σενάρια και την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες εφέδρους απονεμήθηκε το διακριτικό σήμα του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου»

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Ένας «στρατός των πολιτών», με συγκρότηση επαρκώς εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης εφεδρείας 150.000 ενεργών εφέδρων ως το 2030 είναι ο στόχος της ριζικής αναδιαμόρφωσης του συστήματος της εφεδρείας. Κομβικός πλέον είναι ο ρόλος των ΚΕΜΕΦ (Κέντρων Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας) όπου θα καλούνται για μετεκπαίδευση οι έφεδροι που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα, μακριά από τις μονάδες όπου έχουν τοποθετηθεί επιστρατευτικά.

Το πλαίσιο κλήσης έχει εκσυγχρονιστεί, καθώς η διαδικασία (στρατιωτικά έγγραφα, προσκλήσεις) γίνεται πλέον μέσω του gov.gr. Για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν ενεργοί έφεδροι, μπορούν να μπουν στο efedros.army.gr με τους κωδικούς taxisnet και να κάνουν τη σχετική επιλογή, επικαιροποιώντας τα ατομικά τους στοιχεία.