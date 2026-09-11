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Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστηρίζει ότι η ιατροδικαστική εξέταση απέκλεισε την ύπαρξη προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας, συνδέοντας τον θάνατο με ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν.

Παράλληλα, η πλευρά της οικογένειας ζητά την κατάσχεση ιατρικών μηχανημάτων που φέρονται να λειτουργούν παράνομα, ενώ αναμένει την κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο.

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Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να υποβάλει αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, υποστήριξε ότι από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε κάποια προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της οικογένειας πως ο θάνατος συνδέεται με ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε στον τραγουδιστή.

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«Επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς. Το δεύτερο είναι ότι η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιήθηκε και άλλη ιατρική πράξη, πέρα από την πλασμαφαίρεση, σημειώνοντας:

«Αν έγινε η πλασμαφαίρεση μόνο ή και κάτι άλλο, θα είναι κάτι που θα το θα αναδειχθεί στην πορεία», πρόσθεσε ο δικηγόρος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει και κάποια άλλη ιατρική πράξη στον τραγουδιστή ενώ ανακοίνωσε πως: «Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».

Ο συνήγορος της οικογένειας στράφηκε και κατά των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση, υποστηρίζοντας πως «προκειμένου να έχουν οικονομικές απολαβές, προέβησαν στην πλασμαφαίρεση, με τον κίνδυνο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να ζητήσει την κατάσχεση των μηχανημάτων που, όπως υποστηρίζει, έχουν εγκατασταθεί παράνομα στο ιατρείο. «Θέλω να ληφθεί DNΑ για να διαπιστωθεί εάν ο Γιώργος είχε επαφή με κάποιο άλλο μηχάνημα».

Σε ό,τι αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναμένονται, ο κ. Λυκούδης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το κατά πόσο θα δώσουν απαντήσεις για την υπόθεση.

«Οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις δεν ξέρω αν θα μας οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα. Νομίζω όμως ότι μόνο το σημερινό εύρημα ότι δεν υπάρχει προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι συνδέεται με την ιατρική ή τις ιατρικές πράξεις που έγιναν».

Τέλος, ο δικηγόρος ανέφερε ότι έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. «Θα εξεταστεί από Δευτέρα και θα επιβεβαιώσει την ώρα», υπογράμμισε.