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Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

Η παραγωγή περιλαμβάνει τη συμμετοχή εκατό μουσικών, χιλίων τεχνικών και κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως οι Gipsy Kings και ο Ροναλντίνιο.

Το πρόγραμμα θα πλαισιωθεί από ένα εντυπωσιακό σόου με 1.200 drones, πυροτεχνήματα και χρήση δέκα γιγαντοοθονών σε ολόκληρη την πόλη.

Οι διοργανωτές έχουν προβλέψει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία κοντά στη σκηνή της συναυλίας.

Ο καλλιτέχνης τόνισε πως η εκδήλωση σχεδιάστηκε με σεβασμό στην πόλη και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης, η Συνέντευξη Τύπου για τη μεγαλειώδη επετειακή συναυλία που θα πραγματοποιήσει ο Αντώνης Ρέμος, με την υποστήριξη της ΔΕΗ.



Η μεγάλη γιορτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους. Στη Συνέντευξη Τύπου όπου μίλησε ο Αντώνης Ρέμος, παρουσιάστηκαν το όραμα, το μέγεθος και η μοναδικότητα της μεγάλης συναυλίας για τα 30 χρόνια της σπουδαίας καλλιτεχνικής πορείας του καταξιωμένου καλλιτέχνη, καθώς και οι εντυπωσιακές λεπτομέρειες μιας παραγωγής πρωτοφανούς κλίμακας, που προετοιμάζεται εδώ και έναν χρόνο.

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«Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω ένα κλίμα, να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνοιας, ένα κλίμα αντιπαράθεσης, χωρίς κανέναν, μα κανέναν απολύτως, λόγο» τόνισε ο Αντώνης Ρέμος.

Στην παραγωγή συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 τεχνικοί και 100 μουσικοί και performers, ενώ περισσότερα από 1.000 τ.μ. LED οθονών θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη την πόλη. 10 γιγαντοοθόνες σε 10 διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με 30 κάμερες live feed, θα μεταφέρουν σε υψηλή ευκρίνεια την εικόνα της συναυλίας, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή από διαφορετικά σημεία της πόλης.

Ο Αντώνης Ρέμος φτάνοντας στη χτεσινή συνέντευξη Τύπου με τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ και τον παραγωγό του, Γιώργο Κυβέλο.

Θα χρησιμοποιηθούν, επίσης, εξοπλιστικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ 1.200 drones θα συμμετάσχουν στο μεγαλύτερο drone show που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας. Τη βραδιά θα πλαισιώσει και ένα εντυπωσιακό show πυροτεχνημάτων.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί και για την προσβασιμότητα, με ειδικά διαμορφωμένο χώρο για ΑμεΑ, κοντά στη σκηνή, στην αριστερή πλευρά της. Μια συναυλία σχεδιασμένη με απόλυτο σεβασμό στη Θεσσαλονίκη, στην ιστορία και στα σύμβολά της, με στόχο να αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη, να την ενώσει και να την κάνει μια μεγάλη γιορτή με την υπογραφή κορυφαίων Ελλήνων και διεθνών συντελεστών.

Αντώνης Ρέμος: Από τους Gypsy Kings μέχρι τον Ροναλντίνιο στο πλευρό του

Τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Γιώργος Νανούρης, την τηλεσκηνοθεσία ο Στέφανο Σαρτίνι και το Visual Direction ο Steven Airth. Τον Αντώνη Ρέμο θα πλαισιώσει πολυμελής ορχήστρα υπό την καθοδήγηση των Νίκου Ζέρβα και Γιάννη Δίσκου.Στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου θα βρεθούν αγαπημένοι διάσημοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συναντηθεί μουσικά δημιουργώντας μοναδικές μουσικές συναντήσεις που θα ενώσουν τα 30 χρόνια της διαδρομής του με το σήμερα και το αύριο.

«Όλα ήταν εις γνώση της αρχής και του Δήμου» ξεκαθάρισε ο Αντώνης Ρέμος μετά τις συζητήσεις που προκλήθηκαν για το άγαλμα του Μεγ. Αλεξάνδρου: «Ίσως τρόμαξε λίγο παραπάνω η αποτύπωση από το χαρτί στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ναι, όντως δείχνει να είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά αυτό της αξίζει.

Με σειρά εμφάνισης, στη μεγάλη επετειακή εκδήλωση θα συμμετέχουν οι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Μαντώ, Καίτη Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Gipsy Kings, SNAP!, Mr. President, Haddaway, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς και Δέσποινα Βανδή, καθώς και οι σολίστες Θανάσης Βασιλόπουλος, Μανώλης Καραντίνης και Θάνος Γκιουλετζής, και ο DJ Αντώνης Δημητριάδης.



Σε μια ξεχωριστή, ειδική συμμετοχή, στη μεγάλη βραδιά θα δώσει το «παρών» και ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ροναλντίνιο.