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Η Σία Κοσιώνη ανέλαβε τον σχολιασμό της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ασκώντας κριτική για την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων κατά της ακρίβειας.

Η δημοσιογράφος χαρακτήρισε την ομιλία ως προσπάθεια επανασύνδεσης με το εκλογικό σώμα και δημιουργίας αφηγήματος για μια τρίτη κυβερνητική θητεία.

Σύμφωνα με την ίδια, οι κυβερνητικές ενισχύσεις απορροφώνται από το αυξημένο κόστος ζωής, ενώ οι πολίτες αναζητούν μόνιμες λύσεις για το εισόδημά τους.

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Πρεμιέρα έκανε το ανανεωμένο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου και τη Σία Κοσιώνη στον σχολιασμό. Ο πρώτος καλωσόρισε στο πλατό τη 46χρονη δημοσιογράφο και εκείνη του απάντησε χαμογελώντας: «Έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου».

Στη συνέχεια, η Σία Κοσιώνη, χωρίς καθόλου άγχος, σχολίασε την ομιλία του πρωθυπουργού (και θείου του συζύγου της, Κώστα Μπακογιάννη) με αρκετή αυστηρότητα, προκαλώντας έκπληξη σε πολλούς.

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Σία Κοσιώνη για Κυριάκο Μητσοτάκη: «Εγώ μέτρα για την ακρίβεια δεν είδα»

«Είδα για πρώτη φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει μια αγωνία, να επιχειρήσει να απευθυνθεί από την πλευρά της κοινωνίας και όχι τόσο τενχοκρατικά όπως αρέσκεται να κάνει συνήθως. Πολλοί λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι πάρτι χωρίς καλεσμένους δεν είναι πάρτι και νομίζω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν πλέον καταλάβει ότι Ελληνικό θαύμα χωρίς τους ‘Ελληνες δεν μπορεί να είναι θαύμα», δήλωσε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου και η Σία Κοσιώνη.

Και πρόσθεσε: «Ακούει ο κόσμος για το θαύμα της ανάπτυξης, το θαύμα των υπερπλεονασμάτων και ο ίδιος μόνο θαύμα δεν περνάει. Νομίζω ότι η βασική στόχευση ήταν να στείλει ένα μήνυμα στα αποξενωμένα από τη Νέα Δημοκρατία ακροατήρια γιατί είναι ένα πολύ καθοριστικό και σημαντικό στην παρούσα πολιτική συγκυρία κομμάτι του πληθυσμού. Δεν ήταν μια ΔΕΘ μέτρων κατά τη γνώμη μου, ήταν μια ΔΕΘ “όχημα” δημιουργίας αφηγήματος για μια επόμενη κυβερνητική θητεία.

Εγώ είδα μια ξεκάθαρη προσπάθεια εξευμενισμού σε πρώτη φάση αλλά και επαναπατρισμού σε δεύτερη φάση αυτών των κοινωνικών και πολιτικών ακροατηρίων που έχουν γυρίσει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, και κακά τα ψέματα, εάν έχει μια ευκαιρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι και του χρόνου στη ΔΕΘ και να είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός που θα καταφέρει να κερδίσει από τους πολίτες μια τρίτη κυβερνητική θητεία συνεχόμενη, δεν έχει άλλη επιλογή από το να επανασυστήσει και να αναστήσει τη συμμαχία του 41%».

Η Σία Κοσιώνη αναφέρθηκε και στο θέμα της ακρίβειας: «Όλα τα κυβερνητικά σχέδια δοκιμάζονται όταν συναντιούνται με την πραγματικότητα. Προφανώς κάθε ενίσχυση είναι ευπρόσδεκτη από τους πολίτες, το ερώτημα είναι αν θα την πάρουν και θα το βάλουν στα πόδια όπως έκαναν και με τον Σημίτη το 2003 ή αν θα την πάρουν και θα δώσουν μια ακόμη ευκαιρία. Το μεγάλο πρόβλημα με τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη οι οποίες, κακά τα ψέματα έχουν μοιράσει χρήμα, έχουν δώσει ενισχύσεις, είναι ότι έχουν πέσει στον κουβά της ακρίβειας και εγώ ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια δεν είδα».

Δίνεις παραπάνω χρήματα στον κόσμο, αν είναι ακριβότερο το σούπερ μάρκετ και ακριβότερα τα ενοίκια, αυτά τα χρήματα πολύ απλά θα πάνε εκεί. Ο κόσμος θέλει φθηνότερο σούπερ μάρκετ και φθηνότερα ενοίκια έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να αποτελέσουν μια ανάσα. Δεν θέλει χαρτζιλίκι, θέλει ένα μόνιμο και διατηρήσιμο εισόδημα».