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Οι αναφορές αφορούσαν σοβαρά ζητήματα παραμέλησης, χρήσης ουσιών από τους γονείς και κινδύνους για την ασφάλεια των ανήλικων παιδιών.

Γιαννόπουλος επισήμανε την έλλειψη ενημέρωσης από τις αρμόδιες Αρχές σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης μετά τη διαβίβαση των καταγγελιών.

Παράλληλα, τόνισε ότι η υποστελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών και η απουσία επαρκών δομών παιδικής προστασίας δυσχεραίνουν τη συστηματική παρακολούθηση των οικογενειών που κρίνονται επικίνδυνες.

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη για εξειδικευμένη φροντίδα των παιδιών, τα οποία βρέθηκαν εκτεθειμένα σε ακραίες συνθήκες παραβατικότητας και κοινωνικού αποκλεισμού.

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Για τις καταγγελίες που είχαν γίνει από το 2020 σχετικά με την οικογένεια που βρίσκεται στο επίκεντρο της φρικιαστικής υπόθεσης στην Κυψέλη μίλησε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος.

Όπως ανέφερε, η πρώτη καταγγελία καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2020 και αφορούσε, μεταξύ άλλων, παραμέληση της υγιεινής, χρήση ουσιών από τους γονείς, οικονομική εκμετάλλευση της κόρης και πλημμελή εποπτεία των παιδιών.

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«Τον Απρίλιο του 2020 για πρώτη φορά ανοίγει φάκελος με την καταγγελία», σημείωσε ο κ. Γιαννόπουλος, εξηγώντας ότι μαζί με την αναφορά είχε διαβιβαστεί και δημοσίευμα της εποχής που αφορούσε τον πατέρα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στην καταγγελία γινόταν λόγος για ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά φέρεται να βρίσκονταν σε κίνδυνο και για το οποίο είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές.

«Κανένας δεν φταίει γιατί ο εισαγγελέας είναι μόνος του χωρίς υπηρεσίες»

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» εξήγησε ότι μετά την ενημέρωση της Εισαγγελίας ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των δήμων να καλούνται να διερευνήσουν την υπόθεση.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε, σημαντικά προβλήματα δημιουργούν η υποστελέχωση των υπηρεσιών, αλλά και η έλλειψη επαρκών δομών παιδικής προστασίας.

«Κανένας δεν φταίει γιατί ο εισαγγελέας είναι μόνος του χωρίς υπηρεσίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο την επάρκεια του κρατικού μηχανισμού και τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιστατικά όπου παιδιά θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο.

«Δεν μας δόθηκε καμία ενημέρωση»

Ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε και στην περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, τα παιδιά απομακρύνθηκαν από τον πατέρα και μεταφέρθηκαν σε διαφορετικό περιβάλλον.

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Όπως είπε, η Εισαγγελία και η Αστυνομία είχαν ενημερωθεί ότι τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί, καθώς και για τον κίνδυνο που υπήρχε για την ασφάλειά τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξε ενημέρωση προς την πλευρά που είχε προχωρήσει στην αρχική καταγγελία σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Δεν μας δόθηκε καμία ενημέρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι από τη στιγμή που υπήρχε ήδη φάκελος για ένα οικογενειακό περιβάλλον που είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνο, θα έπρεπε να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εντοπιστούν τα παιδιά και να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν.

«Αυτά τα τρία παιδιά δεν έχουν στον ήλιο μοίρα»

Ιδιαίτερα δύσκολη χαρακτήρισε ο Κώστας Γιαννόπουλος την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα τα τρία παιδιά, επισημαίνοντας την ανάγκη για ουσιαστική και εξειδικευμένη φροντίδα.

«Αυτά τα τρία παιδιά δεν έχουν στον ήλιο μοίρα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πέρα από τα ζητήματα υγείας υπάρχουν σοβαρές ανάγκες που σχετίζονται με την προστασία και την αποκατάστασή τους.

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Όπως υποστήριξε, τα παιδιά είχαν εκτεθεί, σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε ένα περιβάλλον όπου υπήρχαν χρήση ουσιών, διακίνηση και πορνεία, ενώ ανήλικα παιδιά φέρεται να κυκλοφορούσαν μέχρι αργά τη νύχτα.

«50.000 κλήσεις στο 1056»

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» αναφέρθηκε παράλληλα στον μεγάλο αριθμό καταγγελιών που δέχεται η γραμμή 1056 για περιστατικά που αφορούν παιδιά.

Όπως ανέφερε, από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου καταγράφηκαν 49.818 κλήσεις, ενώ έκανε λόγο για 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης και 345 περιστατικά που αφορούσαν αυτοκτονικό ιδεασμό ή σχετικές αναφορές.

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Το ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι πολλές από τις καταγγελίες διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές, χωρίς να υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης της οικογένειας και ελέγχου της κατάστασης.

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«Δεν μας ενημερώνουν», είπε, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η οργάνωση γνωρίζει τι ακολουθεί μετά τη διαβίβαση ενός περιστατικού στις Αρχές.

Η υπόθεση της Κυψέλης επαναφέρει έτσι το ερώτημα για το κατά πόσο υπάρχουν οι απαραίτητοι μηχανισμοί ώστε ένα παιδί που έχει χαρακτηριστεί ότι βρίσκεται σε κίνδυνο να παρακολουθείται συστηματικά και να προστατεύεται έγκαιρα, πριν μια υπόθεση οδηγηθεί σε ακραίες καταστάσεις.

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