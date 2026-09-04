Εντοπισμός σορού ενός νεκρού και κατεψυγμένου βρέφους σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στη περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το βρέφος που βρέθηκε νεκρό στην Κυψέλη να εμφάνιζε στερητικό σύνδρομο λόγω της χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τη μητέρα του κατά την εγκυμοσύνη.

Ο ιατροδικαστής και ειδικοί επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι η έκθεση σε ουσίες μέσω του πλακούντα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα, ωστόσο η διάγνωση για το συγκεκριμένο βρέφος αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη δολοφονία του βρέφους, ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη προβλημάτων εθισμού και στα υπόλοιπα ανήλικα μέλη της οικογένειας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις σχετικά με την φρικιαστική υπόθεση της βρεφοκτονίας στην Κυψέλη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε εμφανίσει στερητικό σύνδρομο λόγω της χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τη μητέρα του. Και οι δύο γονείς είναι χρήστες και υπάρχει η πιθανότητα το βρέφος να είχε εκτεθεί σε ουσίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Οι ίδιοι οι γονείς έχουν περιγράψει ένα μωρό που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας από πολύ νωρίς.

Advertisement

Advertisement

«Το μωρό είχε προβλήματα υγείας εξαρχής. Κοιμόταν μία ώρα και τις υπόλοιπες 23 έκλαιγε. Οι γιατροί μας έλεγαν πως είχε κήλη και κάτι στο έντερο».

Ακόμη και η σίτιση του παιδιού, σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει, ήταν δύσκολη. «Το μωρό δεν είχε δύναμη να ρουφήξει γάλα και στην αρχή δεν μας άφηναν οι γιατροί να το πάρουμε σπίτι. Του κάναμε μασάζ για να μπορεί να ενεργηθεί γιατί από μόνο του δεν μπορούσε».

Τι είναι το στερητικό σύνδρομο στα βρέφη

Το σύνδρομο στέρησης που εμφανίζεται σε νεογνά που έχουν εκτεθεί σε εθιστικές ουσίες, ιδιαίτερα οπιοειδή, κατά τη διάρκεια της κύησης. Όταν γεννιούνται αυτά τα βρέφη, μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα στέρησης καθώς το σώμα τους προσαρμόζεται στη ζωή έξω από τη μήτρα.

Μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους, επηρεάζοντας το νευρολογικό, γαστρεντερικό και αυτόνομο σύστημα του βρέφους. Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με παράγοντες όπως ο τύπος της ουσίας που χρησιμοποιείται, ο χρόνος έκθεσης και η συνολική υγεία του βρέφους.

Ο ιατροδικαστής, Παντελής Αλεξάνδρου, μιλώντας στο Live News επιβεβαίωσε ότι όταν μία μητέρα είναι τοξικομανής, το μωρό θα έχει και εκείνο.

«Ισχύει το στερητικό σύνδρομο σε βρέφος από τοξικομανή μαμά. Ο πρώτος μήνας ενός μωρού τοξικομανούς μητέρας έχει έντονα συμπτώματα. Τα στερητικά συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν έως και 6 μήνες. Θα δούμε στην τοξικολογική του μωρού εάν βρεθούν νακρωτικά».

Advertisement

Η Δήμητρα Μεταλλινού, επίκουρη καθηγήτρια Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εξήγησε στο Live News:

«Το νεογνικό σύνδρομο είναι σύνολο συμπτωμάτων που εμφανίζει νεογνό όταν στην εγκυμοσύνη έχει εκτεθεί σε ουσίες και φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν εξάρτηση. Μεταφέρονται μέσω του πλακούντα».

Το ενδεχόμενο αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς η μητέρα έχει παραδεχθεί ότι είναι χρόνια χρήστης ουσιών. Ωστόσο, το εάν το συγκεκριμένο βρέφος πράγματι παρουσίαζε στερητικό σύνδρομο δεν έχει επιβεβαιωθεί και αναμένεται να διερευνηθεί μέσα από τις απαραίτητες εξετάσεις.

Advertisement

Τα συμπτώματα ενός τέτοιου συνδρόμου μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονα. «Οξύ κλάμα, τρέμουλο, αυξημένος μυϊκό τόνος, δυσκολία στον ύπνο, εμετός, διάρροια, δυσκολία στη σίτιση».

Ορισμένα από αυτά μοιάζουν με όσα, σύμφωνα με τις περιγραφές των γονιών, που αμφισβητεί το πόρισμα του ιατροδικαστή για τις πολλαπλές μαχαιριές, αντιμετώπιζε το εννέα μηνών βρέφος: δυσκολία στη σίτιση, προβλήματα με το έντερο, εμετούς και πολύωρο κλάμα.

Μόνο τα 3 από τα 4 είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της Γερμανίδας

Τα δύο από τα 3 παιδιά που ζούσαν στο σπίτι στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε ισοθερμικό σάκο κρυμμένο σε βαλίτσα, είναι βιολογικά τέκνα του 43χρονου και της 38χρονης γερμανίδας που προφυλακίστηκαν.

Advertisement

Από τα δείγματα DNA προέκυψε ότι η 15χρονη έγκυος, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι πράγματι παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονταν από την αρχή. Ο 9χρονος όμως, είναι γιος μόνο της 38χρονης Γερμανίδας.

Το ζευγάρι είχε υποστηρίξει ότι και τα τέσσερα ανήλικα είναι βιολογικά παιδιά του. Οι αρχές όμως, λαμβάνοντας υπόψιν ότι τόσο η 38χρονη μητέρα όσο και η 15χρονη κόρη είναι εγκυμονούσες, θέλησαν να εξετάσουν αν πρόκειται για οικογένεια, ή για υπόθεση αρπαγής και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Όπως προέκυψε, ο 43χρονος και η 38χρονη φέρονται να δολοφόνησαν το ίδιο τους το βρέφος αν και οι ίδιοι το αρνούνται, ενώ διαπιστώθηκε ότι έδιναν ναρκωτικά στα παιδιά τους καθώς η 15χρονη έγκυος έχει πρόβλημα εθισμού με τις ναρκωτικές ουσίες.

Advertisement

Advertisement