Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο 43χρονος άνδρας και η 38χρονη γυναίκα που έχουν συλληφθεί για τη υπόθεση της Κυψέλης, με το δολοφονημένο μωρό που βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

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Ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, που έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών για την υπόθεση της βρεφοκτονίας στην Κυψέλη, έλαβαν προθεσμία για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις υπερασπιστικές τους θέσεις.

Το ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με βαριές κατηγορίες για τον θάνατο του μωρού που εντοπίστηκε στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη κατηγορίες για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση, κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

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Για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας διώκεται το ζευγάρι, ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα, ενώ ο 26χρονος Αφγανός διώκεται για άλλα αδικήματα. Έχουν προφυλακιστεί ήδη για την πρώτη δικογραφία, που δεν αφορούσε ανθρωποκτονία.

Τώρα, υπάρχουν συμπληρωματικές διώξεις, ενώ το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε, καθώς υπάρχουν νέα στοιχεία εις βάρος τους από τον ιατροδικαστή, ο οποίος υποστήριζει ότι οι μαχαιρίες που βρέθηκαν στο κορμάκι του οκτώ μηνών βρέφους είναι αυτές που προκάλεσαν το θάνατο του, σε αντίθεση με όσα κατέθεσε ο 43χρονος πατέρας.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απαγγελθούν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν εις βάρος τους μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της Αθήνας.

Ο 43χρονος και η 38χρονη βαραίνονται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και παράνομης οπλοχρησίας, ενώ εις βάρος του 26χρονου αασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με άτομο που συμπλήρωσε τα 12 έτη. Και οι τρεις κατηγορούμενοι βαρύνονται με την κατηγορία της παράνομης κατοχής πυρομαχικών και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση.

Πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή, όπου εκεί πιθανότατα θα ζητήσουν προθεσμία, ούτως ώστε να προετοιμάσουν την απολογία τους. Παρ’ όλα αυτά, το ζευγάρι αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επιμένουν ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, αναμένεται να ορίσουν και δικό τους τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα.