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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θρίλερ στην Κυψέλη, όπου το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε τυλιγμένο σε ισοθερμικό σάκο και κρυμμένο μέσα σε βαλίτσα.

Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως γονείς του βρέφους και των τριών ανήλικων παιδιών που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου, αρνούνται ότι σκότωσαν το μωρό και υποστηρίζουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

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Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις ενήλικες, ο 43χρονος, η 38χρονη και ένας 26χρονος Αφγανός. Ο 43χρονος έχει δώσει διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν στο βρέφος, μεταξύ άλλων υποστηρίζοντας ότι οι Illuminati το είχαν αλλάξει στο μαιευτήριο.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει υποστηρίξει το ζευγάρι, το βρέφος πέθανε αφού προηγουμένως αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και έκλαιγε συνεχώς. Ο 43χρονος φέρεται να είπε ότι δεν δήλωσε τον θάνατό του επειδή φοβόταν πως η Πρόνοια θα απομάκρυνε και τα άλλα τρία παιδιά. Η 38χρονη, από την πλευρά της, φέρεται να υποστήριξε ότι κράτησε το παιδί στην κατάψυξη επειδή δεν μπορούσε να το αποχωριστεί.

«Οι Illuminati μου πρόσφεραν 2,5 εκ. ευρώ, αρνήθηκα και μου άλλαξαν το μωρό»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα κατέθεσε ο 43χρονος για το πώς, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε η «αλλαγή» του βρέφους στο μαιευτήριο.

«Γνώρισα πριν περίπου 20 χρόνια την σύντροφό μου στην Γερμανία. Οι γονείς της ήταν ναρκομανείς και την είχαν αφήσει σε ορφανοτροφείο, εγώ πήγα και την πήρα από το ίδρυμα. Η κόρη μας γεννήθηκε το 2011 στην Αμβέρσα, μετά τη γυναίκα μου την έβαλαν ξανά σε ίδρυμα. Πήγα και την έκλεψα μαζί ε την κόρη μας και τις έφερα στην Ελλάδα. Στην Γερμανία με κυνηγούσαν για απαγωγή», είπε ο 43χρονος.

«Τέλη Νοεμβρίου του 2011 ήρθαμε στην Ελλάδα και κάναμε τα άλλα δύο παιδιά. Το παιδί που βρέθηκε νεκρό στην βαλίτσα ήταν δικό μου και της γυναίκας μου. Το παιδί γεννήθηκε με καισαρική σε νοσοκομείο. Εγώ ήθελα να το δω αλλά οι γιατροί δεν με άφηναν. Η γυναίκα μου ήταν χειρουργημένη. Μετά από δύο ώρες μας έφεραν στο θάλαμο ένα παιδί νεογέννητο. Εγώ πιστεύω όμως ότι το παιδί που μας έφεραν δεν ήταν το δικό μας και μας έφεραν άλλο. Γιατί όταν πήγα να το δω μόνος μου ακριβώς μετά την γέννα δεν με άφησαν», πρόσθεσε.

Για την υποτιθέμενη «αλλαγή» του μωρού στο μαιευτήριο, ο 43χρονος κατέθεσε:

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«Παλιότερα είχα μπλέξει με τους Illuminati. Μου είπανε ότι θα μου δώσουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έπρεπε να κάνω συμβόλαιο προφορικό ότι θα είμαι μαζί τους και θα πουλήσω την ψυχή μου στον διάολο. Επειδή εγώ δεν ήθελα να πουλήσω την ψυχή μου στον διάολο δεν δέχτηκα και από τότε με κυνηγούσαν. Γι’ αυτό μου είχαν στείλει και την γυναίκα για την οποία κατηγορήθηκα για μαστροπεία.

Για να με εκδικηθούν οι Illuminati, μου άλλαξαν το μωρό στο νοσοκομείο. Το μωρό που τελικά μας έδωσαν είχε προβλήματα υγείας εξαρχής. Έκλαιγε 23 ώρες την ημέρα και μια ώρα κοιμόταν. Από ό,τι μας έλεγαν οι γιατροί είχε κήλη αλλά και κάτι με το έντερό του. Επίσης το μωρό δεν είχε δύναμη να ρουφήξει γάλα και δεν μας το έδιναν στην αρχή να το πάρουμε σπίτι. Την άλλη μέρα το πρωί όμως μας το έδωσαν και εγώ παραξενεύτηκα γιατί το προηγούμενο βράδυ μας έλεγαν ότι δεν μπορεί να ρουφήξει γάλα. Έτσι το πήραμε στο σπίτι. Του κάναμε κάθε μέρα μασάζ για να μπορεί να ενεργηθεί και να βγάλει τα αέρια γιατί από μόνο του δεν μπορούσε. Για οκτώ μήνες περίπου το ταΐζαμε και το πηγαίναμε στον γιατρό κανονικά».

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αρχές θεωρούν ότι έχουν σχηματίσει εικόνα για το τι συνέβη. Όπως μετέδωσε, εκτιμούν ότι οι διαφορετικές εκδοχές που έχουν παρουσιαστεί δεν εξηγούν με πειστικό τρόπο τον θάνατο του παιδιού.

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Οι αρχές φέρεται να εξετάζουν ως βασικό σενάριο ότι ο 43χρονος και η 38χρονη προκάλεσαν τον θάνατο του βρέφους επειδή το συνεχές κλάμα του τούς ενοχλούσε και στη συνέχεια δεν δήλωσαν τον θάνατό του.

Η μεταφορά του βρέφους στη ροζ βαλίτσα

Η αφήγηση της 38χρονης συνεχίζεται με την περιγραφή των τελευταίων στιγμών πριν από την αποχώρηση της οικογένειας από το διαμέρισμα. Όπως υποστήριξε, η οικογένεια βρισκόταν στην πόρτα του διαμερίσματος, ενώ ο σύντροφός της φέρεται να τους είπε να εγκαταλείψουν τον χώρο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ίδια, προσπάθησαν να βγάλουν το παγωμένο σώμα του βρέφους από τον καταψύκτη, προκειμένου να το τοποθετήσουν στη ροζ βαλίτσα.

«Και κάναμε αυτό με το μαχαίρι, επειδή το παιδί δεν έβγαινε. Και ο σύντροφός μου στεκόταν μπροστά στην πόρτα και μας είπε να εγκαταλείψουμε το διαμέρισμα και να το αφήσουμε στον καταψύκτη. Επειδή ήταν παγωμένο», ανέφερε.

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«Μαχαιρώσαμε το παγωμένο μωρό μπροστά στα παιδιά μου»

Σύμφωνα με την 38χρονη, τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας ήταν παρόντα στο περιστατικό. «Τα παιδιά μου ήταν και τα ίδια εκεί και μαχαιρώσαμε (παγωμένο) το μωρό μπροστά στα παιδιά μου. Και αν μη τι άλλο, μπορούν να ρωτήσουν και τα παιδιά και τα παιδιά δεν θα έλεγαν ψέματα. Και αν ο ψυχολόγος θέλει να σχηματίσει μια εικόνα, μπορεί να εκτιμήσει αν τα παιδιά λένε ψέματα ή όχι. Και τα παιδιά μου λένε πάντα την αλήθεια», δήλωσε.

Η 38χρονη, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη δολοφονία του παιδιού της, δηλώνει ότι φοβάται το ενδεχόμενο φυλάκισης και εμφανίζεται ιδιαίτερα φορτισμένη για την απομάκρυνσή της από τα παιδιά της. «Φοβάμαι την φυλακή. Δεν θέλω να είμαι με άλλους ανθρώπους. Είμαι λυπημένη. Εγκαταλελειμμένη. Αυτή τη στιγμή χωρίς οικογένεια. Και αν όλα είναι εναντίον μου, τι μπορεί να κάνει κανείς; Θέλω να είμαι με τα παιδιά μου, θέλω να δω ξανά τα παιδιά μου».

Η 38χρονη αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης μαζί με τον 43χρονο σύντροφό της. Οι δύο κατηγορούνται από κοινού για τον θάνατο του παιδιού τους.

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