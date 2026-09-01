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Η αδερφή του Αχιλλέα Μπέου έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, σε ηλικία 65 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη τον δήμαρχο του Βόλου.

Η 65χρονη αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου σε ακτή της Αττικής. Λίγο αργότερα υπέστη ανακοπή και, παρά την άμεση κινητοποίηση και τις προσπάθειες που έγιναν για να της παρασχεθεί βοήθεια, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

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Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της προκάλεσε σοκ στην οικογένεια και στο στενό της περιβάλλον. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης της Μαγνησίας, ο Αχιλλέας Μπέος είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με την αδελφή του και ο ξαφνικός χαμός της τον έχει συγκλονίσει.

Σύμφωνα με το Volosday, η κηδεία της Βάσως Μπέου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής στη Νέα Σμύρνη.

Τη συμπαράστασή της στον δήμαρχο Βόλου και την οικογένειά του εξέφρασε και η δημοτική παράταξη «Συμμαχία για τον Βόλο», η οποία σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή της αναφέρει ότι μπροστά στον θάνατο δεν έχουν θέση οι πολιτικές και αυτοδιοικητικές αντιπαραθέσεις, ευχόμενη δύναμη στους συγγενείς της 65χρονης.

Η ΠΑΕ Βόλος μαύρισε όλες τις φωτογραφίες της σε όλους τους λογαριασμούς στα social media, βάζοντας και μαύρη κορδέλα ως δείγμα πένθους για να αποχαιρετήσει με το δικό της τρόπο την αδερφή του Αχιλλέα Μπέου, που ξαφνικά έφυγε από τη ζωή.