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Ο Αχιλλέας Μπέος «τρολάρει» τους παίκτες του Βόλου που βρίσκονται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν.

H ομάδα της Μαγνησίας ανάρτησε στα social media ένα βίντεο από την προετοιμασία, το οποίο έχει ως βασικό πρωταγωνιστή τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ που έκανε ποδήλατο μαζί με τους ποδοσφαιριστές.

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Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας θέλησε να κάνει πλάκα λέγοντας πως «Αντί να με φτάσετε, πάω πρώτος;», τόνισε χαρακτηριστικά και έπειτα στάθηκε στα χαρακτηριστικά της πόλης, λέγοντας «Ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία, αλλά σαν το Βόλο και την πατρίδα μας τίποτα».