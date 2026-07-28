Ο Αχιλλέας Μπέος «τρολάρει» τους παίκτες του Βόλου που βρίσκονται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν.
H ομάδα της Μαγνησίας ανάρτησε στα social media ένα βίντεο από την προετοιμασία, το οποίο έχει ως βασικό πρωταγωνιστή τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ που έκανε ποδήλατο μαζί με τους ποδοσφαιριστές.
Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας θέλησε να κάνει πλάκα λέγοντας πως «Αντί να με φτάσετε, πάω πρώτος;», τόνισε χαρακτηριστικά και έπειτα στάθηκε στα χαρακτηριστικά της πόλης, λέγοντας «Ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία, αλλά σαν το Βόλο και την πατρίδα μας τίποτα».