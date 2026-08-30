Αστυνομικοί στο χωριό που σημειώθηκε η «αιματηρή» συμπλοκή

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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στα Εξάρχεια, όταν αστυνομικοί που έσπευσαν να αντιμετωπίσουν διάρρηξη κατέληξαν να εγκλωβιστούν μέσα στο ίδιο διαμέρισμα μαζί με τους δύο φερόμενους ως δράστες.

Σύμφωνα με το Mega, οι δύο άνδρες, υπήκοοι Γεωργίας, είχαν βάλει στο στόχαστρο διαμέρισμα του οποίου οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν για διακοπές.

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Αρχικά επιχείρησαν να παραβιάσουν την πόρτα, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Έτσι, άλλαξαν σχέδιο και κατάφεραν να μπουν στο σπίτι από την μπαλκονόπορτα.

Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από γείτονες, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία.

Τους βρήκαν μέσα στο σπίτι με τα κλοπιμαία

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εισήλθαν και εκείνοι στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα. Στο εσωτερικό εντόπισαν τους δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είχαν ήδη συγκεντρώσει τα κλοπιμαία.

Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν, όμως σύντομα βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα απρόοπτο πρόβλημα: η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη και δεν μπορούσαν να εξέλθουν από το σπίτι.

Έτσι, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και, μέσω του μπαλκονιού, κατάφεραν τελικά να απεγκλωβίσουν τόσο τους αστυνομικούς όσο και τους δύο φερόμενους ως διαρρήκτες.

Από την περαιτέρω έρευνα των Αρχών προέκυψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών.