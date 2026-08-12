Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο πολίτες εντόπισαν μια βαλίτσα στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Όλεν της Αυστραλίας και ειδοποίησαν τις Αρχές επειδή διέκριναν ανθρώπινα οστά.

Οι αστυνομικοί μετέφεραν τη βαλίτσα σε ιατροδικαστικό εργαστήριο χωρίς να την ανοίξουν, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι το αντικείμενο στο εσωτερικό της δεν ήταν πτώμα, αλλά μια κούκλα του σεξ με χαρακτηριστικά που προσομοίαζαν σε ανθρώπινο σώμα.

Παρά την αναστάτωση, οι Αρχές υποστήριξαν την απόφαση των αστυνομικών, τονίζοντας ότι η τήρηση των διαδικασιών είναι απαραίτητη σε πιθανές σκηνές εγκλήματος.

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Σαν να βγήκε από σενάριο ταινίας, ή ακόμη και από μαύρη κωμωδία, είναι το περιστατικό που σημειώθηκε στην αγροτική περιοχή Όλεν της Αυστραλίας, όταν δύο αστυνομικοί πέρασαν μια κούκλα του σεξ για πτώμα γυναίκας.

Η απίστευτη υπόθεση ξεκίνησε όταν δύο πολίτες εντόπισαν στην άκρη του δρόμου μια βαλίτσα, στο εσωτερικό της οποίας διέκριναν κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινα οστά. Χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς περιείχε, ειδοποίησαν τις Αρχές.

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Η βαλίτσα μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστικό εργαστήριο και εκεί αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Αυτό που έμοιαζε με ανθρώπινο σώμα ήταν τελικά μια κούκλα του σεξ, η οποία ήταν ντυμένη, είχε μαλλιά, σκουλαρίκι στη μύτη, αλλά και σημάδια που έμοιαζαν με μώλωπες και εκδορές, κάνοντας την ομοιότητα με πραγματικό πτώμα ακόμη πιο πειστική.

In Australia, a suitcase containing a woman's body was found, and an investigation into a murder was launched. It turned out that the suitcase contained a sex doll.



Here's the story. Two men were driving through Australia when they saw a suitcase on the side of the road near the… pic.twitter.com/jIyv7kdsAg August 10, 2026

Η εξήγηση της αστυνομίας

Παρά το αρχικό μπέρδεμα, οι Αρχές υπερασπίστηκαν τους δύο αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησαν κανονικά την προβλεπόμενη διαδικασία και γι’ αυτό δεν άνοιξαν τη βαλίτσα για να εξετάσουν το περιεχόμενό της.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρώην εγκληματολόγος Βίνσεντ Χέρλι τάχθηκε υπέρ της απόφασής τους, εξηγώντας ότι σε μια πιθανή σκηνή εγκλήματος οι αστυνομικοί πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να αλλοιώσει ή να καταστρέψει στοιχεία.

Polícia da Austrália achou que tinha encontrado uma vítima de assassinato…

Até os exames forenses mostrarem que era uma boneca sexual jogada em uma mala na beira da estrada.

Os caras levaram a sério pra caramba. Ambulância, tenda, tudo.

Imagina o climão quando descobriram. pic.twitter.com/lwHd0cDdAD — Valentina Stevanni 🇧🇷🇺🇲🇮🇹 (@gwennethy6kqoy) August 11, 2026

Όπως εξήγησε, αν επρόκειτο πράγματι για ανθρώπινο πτώμα, το άνοιγμα της βαλίτσας χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά ευρήματα, όπως ίνες, ίχνη αίματος ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

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Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η υπόθεση είναι αναμφίβολα ντροπιαστική, σημείωσε όμως πως οι αστυνομικοί έπραξαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι κούκλες του σεξ μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να μοιάζουν εντυπωσιακά με πραγματικούς ανθρώπους, ενώ οι βαλίτσες έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς ακόμη και για τη μεταφορά διαμελισμένων πτωμάτων. Έτσι, αυτό που αρχικά έμοιαζε με ένα μακάβριο εύρημα αποδείχθηκε τελικά μια εξαιρετικά ασυνήθιστη παρεξήγηση.

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