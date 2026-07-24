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Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν την Παρασκευή, όταν σκάφος της Μονάδας Θαλάσσιας Αστυνόμευσης (Marine Policing Unit) της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου προσέκρουσε στη Γέφυρα του Ουέστμινστερ, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:40 GMT (σ.σ 17:40 ώρα Ελλάδας), όταν το σκάφος συγκρούστηκε με τη γέφυρα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

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Αρκετοί αστυνομικοί βρέθηκαν στο νερό μετά τη σύγκρουση, ωστόσο διασώθηκαν άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

«Γνωρίζουμε ότι πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα. Αναμένουμε νεότερη ενημέρωση για τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους», ανέφερε η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις τραυματισμού πολιτών, ενώ υπογράμμισαν πως τα αίτια του ατυχήματος θα διερευνηθούν διεξοδικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, με πλήθος περαστικών να παρακολουθεί τις επιχειρήσεις διάσωσης από τη Γέφυρα του Ουέστμινστερ. Στην επιχείρηση συνέδραμε και η Αρχή του Λιμένα του Λονδίνου (Port of London Authority).