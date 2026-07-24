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Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν την Παρασκευή, όταν σκάφος της Μονάδας Θαλάσσιας Αστυνόμευσης (Marine Policing Unit) της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου προσέκρουσε στη Γέφυρα του Ουέστμινστερ, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:40 GMT (σ.σ 17:40 ώρα Ελλάδας), όταν το σκάφος συγκρούστηκε με τη γέφυρα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

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Αρκετοί αστυνομικοί βρέθηκαν στο νερό μετά τη σύγκρουση, ωστόσο διασώθηκαν άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Police officers closed down Westminster bridge river Thames boat carrying armed police officers collided all bus routes on diversion pic.twitter.com/Hm6nWvPdwz — Zonjy (@zonjy_) July 24, 2026

«Γνωρίζουμε ότι πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα. Αναμένουμε νεότερη ενημέρωση για τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους», ανέφερε η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις τραυματισμού πολιτών, ενώ υπογράμμισαν πως τα αίτια του ατυχήματος θα διερευνηθούν διεξοδικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, με πλήθος περαστικών να παρακολουθεί τις επιχειρήσεις διάσωσης από τη Γέφυρα του Ουέστμινστερ. Στην επιχείρηση συνέδραμε και η Αρχή του Λιμένα του Λονδίνου (Port of London Authority).

BREAKING: Emergency services are dealing with an incident on the river Thames at Westminster Bridge in central Londonhttps://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/AvRAVriTNo — Sky News (@SkyNews) July 24, 2026