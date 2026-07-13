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Ο ίδιος χαρακτήρισε το μέτρο της προσωρινής κράτησης υπερβολικό, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι διαθέτουν μακρά και έντιμη πορεία στο σώμα χωρίς επιβαρυντικό παρελθόν.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η δικαστική απόφαση ενδέχεται να επηρεάστηκε από τη μεγάλη δημοσιότητα, καθώς το περιστατικό συνέβη υπό συνθήκες ακραίας πίεσης χωρίς πρόθεση.

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης από την Πολιτεία ατόμων με προβλήματα συμπεριφοράς, τονίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματική αστυνόμευση στην περιοχή.

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Ο δήμαρχος Άργους-Μυκηνών, Γιάννης Μαλτέζος, τοποθετήθηκε σχετικά με την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για τον θάνατο του 20χρονου, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τη δικαστική απόφαση. Όπως υποστήριξε, η προσωρινή κράτηση αποτελεί ένα ιδιαίτερα αυστηρό μέτρο, το οποίο προβλέπεται κυρίως όταν συντρέχει κίνδυνος διαφυγής ή επανάληψης αξιόποινων πράξεων.

Μιλώντας υπό την ιδιότητά του ως δήμαρχος, νομικός και πολίτης, ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είναι οικογενειάρχες και υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία για περισσότερες από δύο δεκαετίες, χωρίς να έχουν, όπως είπε, επιβαρυντικό παρελθόν. Παράλληλα, υποστήριξε πως δεν υπήρχε προηγούμενη αντιπαράθεση με το θύμα ούτε πρόθεση πρόκλησης του μοιραίου αποτελέσματος, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως αποτέλεσμα μιας στιγμής έντονης πίεσης κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Κατά την εκτίμησή του, η προφυλάκισή τους δεν ήταν αναγκαία ούτε από νομικής ούτε από ηθικής πλευράς, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι η έντονη δημοσιότητα της υπόθεσης ενδέχεται να επηρέασε τη δικαστική κρίση.

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Αναφερόμενος στον θάνατο του 20χρονου, επισήμανε ότι πρόκειται για μια τραγωδία που δεν μπορεί να υποβαθμιστεί ή να δικαιολογηθεί. Παράλληλα, επικαλέστηκε τις δημόσιες αναφορές της μητέρας του θύματος σχετικά με ζητήματα συμπεριφοράς και ιδιαιτερότητες του παιδιού της, θέτοντας ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία διαχειρίζεται περιπτώσεις ατόμων που, όπως υποστήριξε, ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών.

Η δήλωση του Γιάννη Μαλτέζου

«Τις τελευταίες ημέρες η πόλη μας βιώνει μια βαθιά κρίση μετά το τραγικό περιστατικό που κατέληξε στην απώλεια ενός 20χρονου συμπολίτη μας. Ως Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών, ως νομικός αλλά και ως πολίτης αυτής της χώρας, οφείλω να μιλήσω έξω από τα δόντια και χωρίς στρογγυλέματα. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να κρυβόμαστε πίσω από λέξεις.

Η απόφαση για την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών μας γεμίζει προβληματισμό.

Η προφυλάκιση, σύμφωνα με τον νόμο, δεν είναι προκαταβολή ποινής ούτε μέσο ικανοποίησης της κοινής γνώμης. Είναι ένα ακραίο περιοριστικό μέτρο που εφαρμόζεται όταν ο κατηγορούμενος είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για δύο οικογενειάρχες, δύο στελέχη με πάνω από 20 χρόνια έντιμης υπηρεσίας στην πρώτη γραμμή, χωρίς καμία σκιά στο παρελθόν τους. Δεν υπήρχε βέβαια κανένα προηγούμενο με το θύμα, ούτε καμία πρόθεση. Υπήρξε μια στιγμή ακραίας έντασης στο πεδίο. Ηθικά και νομικά, η προφυλάκισή τους μοιάζει περιττή και γεννά την εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρυνε στην κρίση των δικαστών.

Οι δικαστές, όμως, πρέπει να κρίνουν με το γράμμα του νόμου και όχι υπό το βάρος της τηλεοπτικής δημοσιότητας. Από την άλλη πλευρά, ακούσαμε τη μητέρα του θανόντος να αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και την ιδιαιτερότητα του παιδιού της. Εννοείται ότι ένας νέος άνθρωπος χάθηκε και αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν επιδέχεται σχετικοποίησης.

Το ερώτημα όμως είναι αμείλικτο: Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες; Τι έκανες για να αποτρέψεις ένα τέτοιο συμβάν; Πώς διαφυλάσσεται αντίστοιχα η κοινωνία; Αν εκείνη τη μέρα το όχημα αυτό παρέσυρε και σκότωνε ένα παιδί στους δρόμους του Άργους (μια πιθανότητα απολύτως ορατή με βάση τη συμπεριφορά του) τι θα λέγαμε σήμερα;

Η δουλειά των αστυνομικών του δρόμου είναι καθημερινός πόλεμος. Αντιμετωπίζουν την παραβατικότητα με ελλιπή μέσα, χαμηλούς μισθούς και ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση. Αν ως κοινωνία τούς “σταυρώνουμε” σε κάθε λάθος χειρισμό κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης, το μήνυμα που στέλνουμε είναι καταστροφικό: τους αναγκάζουμε να αδρανήσουν. Αν συνεχίσουμε έτσι, αύριο ο κλέφτης θα είναι μέσα στο σπίτι μας, θα καλούμε την αστυνομία και εκείνοι θα έρχονται μετά από μισή ώρα, απλά για να καταγράψουν το συμβάν, επειδή κανείς δεν θα ρισκάρει πλέον να βάλει το χέρι του στη φωτιά.

Το Άργος χρειάζεται αστυνόμευση. Χρειάζεται μια αστυνομία με κύρος και αυτοπεποίθηση, στην οποία ο πολίτης θα μπορεί να στηριχτεί τη δύσκολη στιγμή»