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Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναμένεται να πραγματοποιήσει χειμερινές εμφανίσεις στο Posidonio, επιλέγοντας να εμφανίζεται επί σκηνής τρεις ημέρες την εβδομάδα.

Στο πρόγραμμα των εμφανίσεών του θα συμμετέχει η Στέλλα Καλλή, ενώ κάθε Κυριακή θα τον πλαισιώνει ο Χάρης Βαρθακούρης.

Η συνεργασία με τον Χάρη Βαρθακούρη βασίζεται σε μια μακροχρόνια φιλία και στην αμοιβαία καλλιτεχνική εκτίμηση μεταξύ των δύο δημιουργών.

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Την καλύτερη περίοδο της καριέρας του διανύει ο Θοδωρής Φέρρης. Ο 43χρονος καλλιτέχνης, μετά από πολυετή παρουσία στον χώρο της νύχτας- και πολλές απογοητεύσεις- κατάφερε τα δύο τελευταία χρόνια να εκτοξεύσει τη μετοχή του στο χρηματιστήριο της νύχτας και αυτή τη στιγμή να θεωρείται ένα από τα περιζήτητα ονόματα μαζί με τον -μέντορά του- Αντώνη Ρέμο, τον Νίκο Οικονομόπουλο και τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Κάθε σταθμός της καλοκαιρινής του περιοδείας με τίτλο «Όσο θα γυρίζει η γη» γίνεται αμέσως sold out, ενώ τα τραγούδια του σαρώνουν κυριολεκτικά στις μουσικές πλατφόρμες αλλά και στα ραδιόφωνα. Και ενώ ο ίδιος διαχειρίζεται με ψυχραιμία τη μεγάλη επιτυχία που ζει- αυτό λένε τουλάχιστον οι δικοί του άνθρωποι-, δεν δείχνει να επαναπαύεται και μελετάει με προσοχή τα επόμενα βήματά του.

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Αυτό που γνώριζαν όλοι είναι ότι στις χειμερινές του εμφανίσεις στο Posidonio θα είχε δίπλα του κάθε Παρασκευή και Σάββατο τη Στέλλα Καλλή, την οποία επανέφερε στην πρώτη γραμμή πριν από λίγους μήνες διασκευάζοντας την παλιότερη επιτυχία της «Πλάτη».

Θοδωρής Φέρρης: Η έκπληξη στους θαυμαστές του

Αυτό που γίνεται τώρα γνωστό είναι ότι ο Θοδωρής Φέρρης αποφάσισε να τραγουδάει και αυτή τη σεζόν τρεις ημέρες την εβδομάδα, και μάλιστα κάθε Κυριακή θα έχει μαζί του τον Χάρη Βαρθακούρη, άλλον έναν χαρισματικό καλλιτέχνη που βοήθησε διασκευάζοντας τραγούδια τους και συστήνοντάς τον ουσιαστικά στο πιο νεανικό κοινό. Έτσι λοιπόν, ο δημοφιλής καλλιτέχνης πρωτοπορεί κάνοντας ουσιαστικά παράλληλα δύο συνεργασίες στον ίδιο χώρο, την ίδια σεζόν.

Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίζονται εδώ και πολλά χρόνια και έχει εκφραστεί πολλές φορές δημόσια με θετικά λόγια ο ένας για τον άλλον. Μάλιστα ο Θοδωρής Φέρρης είχε εμφανιστεί πριν από λίγα χρόνια και στην εκπομπή που συμπαρουσιάζε ο Χάρης Βαρθακούρης με τη σύζυγό του στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα πριν από λίγο καιρό, ο Χάρης Βαρθακούρης είχε αποκαλύψει κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισής του, τον διάλογο που είχε με τον Θοδωρή Φέρρη όταν εκείνος του είχε ζητήσει την άδειά του. «Σε παρακαλώ μού επιτρέπεις να κυκλοφορήσω τις “Υπερβολές”;» τον είχε ρωτήσει ο Θοδωρής Φέρρης, με τον Χάρη Βαρθακούρη να απαντά:

«Θοδωρή μου, εννοείται σου επιτρέπω, γιατί σου τα δίνω, μου τα κάνεις σουξέ και τα εκμεταλλεύομαι εις διπλούν. Κονομάω που τα λες εσύ, τα περνάω στο πρόγραμμά μου, λέω ότι το έχω γράψει εγώ, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, τα λέω κι εγώ και κονομάω από τα δικά μου τραγούδια», έλεγε με χιούμορ ο Χάρης Βαρθακούρης στο βίντεο που είχε γίνει viral στο Tik Tok.

Μάλιστα ο τελευταίος, αν και είχε γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι πριν από τρεις δεκαετίες, δεν το είχε συμπεριλάβει ποτέ στο προσωπικό του πρόγραμμα: «Με λίγα λόγια αποφάσισα να το περάσω κι εγώ στο πρόγραμμά μου, ένα τραγούδι το οποίο έγραψα τότε και δεν το είπα ποτέ».