Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Καταρρακτώδεις πλημμύρες προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων στις παραμεθόριες περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ μετά από σεισμό που προκάλεσε κατολισθήσεις.

Οι αρχές αναζητούν εκατοντάδες αγνοούμενους ταξιδιώτες και εργαζόμενους, καθώς η στάθμη των ποταμών ανέβηκε επικίνδυνα παρασύροντας γέφυρες και κτίρια.

Τεράστιες ζημιές σημειώθηκαν σε οδικά δίκτυα, υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις και δίκτυα επικοινωνιών στις πληγείσες περιοχές των δύο χωρών.

Ο κινεζικός κρατικός μηχανισμός και οι δυνάμεις του Νεπάλ διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων πολιτών.

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Οι καταρρακτώδεις πλημμύρες στις παραμεθόριες περιοχές των Ιμαλαΐων, στο Νεπάλ και στο Θιβέτ της Κίνας, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων σύμφωνα με την νεπαλέζικη αστυνομία ενώ προκάλεσαν μαζικές καταστροφές σε οδικά δίκτυα, γέφυρες και έργα ηλεκτροδότησης την Τετάρτη. Οι αρχές και των δύο χωρών προετοιμάζονταν για περισσότερα θύματα και ακόμα σοβαρότερες ζημιές.

Apocalyptic floods and a massive landslide have devastated parts of Tibet and Nepal



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«Είκοσι δύο πτώματα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής. Συντονίζουμε επιχειρήσεις διάσωσης και βοήθειας. Έχουμε χάσει επικοινωνία με πολλά μέλη της δύναμής μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Άμπι Ναραγιάν Κάφλε.

🚨 INDIA, BE CAREFUL! 🇮🇳



A major flood wave has entered Nepal’s Bhote Koshi from the Tibetan side, triggering alerts across the Trishuli basin.



Bhote Koshi → Trishuli → Narayani/Gandak → Bihar → Ganga.



West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran & Vaishali should… pic.twitter.com/5oayN3emjN August 26, 2026

Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, μεταξύ των οποίων 291 αλλοδαποί, έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι μετά τις καταρρακτώδεις πλημμύρες που έπληξαν την Τετάρτη την παραμεθόρια περιοχή με το Θιβέτ, σύμφωνα με τον οργανισμό τουρισμού του Νεπάλ. Μεταξύ των αγνοουμένων αλλοδαπών περιλαμβάνονται 105 Ινδοί, πρόσθεσε.

Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed.



horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Επίσης, οκτώ Νοτιοκορεάτες που εργάζονταν σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο αγνοούνται, ενώ άλλοι 10 εγκλωβιστεί, μετά από μια τεράστια ξαφνική πλημμύρα κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap την Τετάρτη, επικαλούμενο το Υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τουρισμού του Νεπάλ, μεταξύ των αλλοδαπών περιλαμβάνονται:

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12 Βρετανοί

105 Ινδοί

37 Ινδοί μη μόνιμοι κάτοικοι

17 Μαλαισιανοί

4 Νοτιοαφρικανοί

3 Αμερικανοί

1 Αυστραλός

1 Ολλανδός

111 υπηκοότητες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί



Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ: Η κατολίσθηση προκλήθηκε από σεισμό

Ένας σεισμός έπληξε την περιοχή γύρω στις 08:37 τοπική ώρα, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ, στο κοινοβούλιο, επικαλούμενος προκαταρκτικές πληροφορίες.

Ανέφερε ότι ο σεισμός προκάλεσε στη συνέχεια κατολίσθηση και λασπορροή, η οποία με τη σειρά της οδήγησε στις ξαφνικές πλημμύρες. Ο Κανάλ ανέφερε ότι, εκτός από το Νεπάλ, και η Κίνα υφίσταται «τεράστιες ζημιές».

Πρόσθεσε ότι το Νεπάλ συντονίζεται με την Κίνα. Μέχρι στιγμής, αγνοούνται 26 αστυνομικοί, εννέα ένοπλοι αστυνομικοί και 44 στρατιωτικοί.

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Αγνοούνται επίσης υπάλληλοι των τελωνείων και της υπηρεσίας μετανάστευσης, πρόσθεσε.

Επίσης, έχουν προκληθεί τεράστιες ζημιές σε οδικές υποδομές, γέφυρες, δίκτυα επικοινωνιών και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Οι περιφέρειες Ρασούβα και Νουβάκοτ είναι αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο, πρόσθεσε.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας αναφέρουν «σημαντικές απώλειες»

Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζητά να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για την αναζήτηση των αγνοουμένων, καθώς και την ενίσχυση των συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, προκειμένου να προληφθούν δευτερογενείς καταστροφές.

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Η κινεζική κυβέρνηση έχει επίσης δώσει εντολή σε προσωπικό να μεταβεί στο Θιβέτ —το οποίο ελέγχεται από την Κίνα— για αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Εικόνες μαζικής καταστροφής

Επαληθευμένα βίντεο από το Νεπάλ δείχνουν μια γέφυρα να παρασύρεται και πολυώροφα κτίρια να καταρρέουν από τη δύναμη των πλημμυρικών νερών, καθώς και τις συνέπειες σε μια πόλη με πολλά κατεστραμμένα κτίρια.

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Το BBC Verify εντόπισε τα βίντεο στην περιοχή Trishuli Bazaar της επαρχίας Nuwakot στην επαρχία Bagmati, περίπου 16 μίλια (25 χλμ.) βορειοδυτικά του Κατμαντού.

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Το βίντεο δείχνει τον ποταμό Trishuli να πρήζεται ξαφνικά από τεράστιες ποσότητες νερού, το οποίο φαίνεται να έχει αυξηθεί σημαντικά σε όγκο και ταχύτητα και να έχει γεμίσει με ιζήματα.

Περίπου 40 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του βίντεο, η δύναμη της ξαφνικής πλημμύρας ξεριζώνει τη γέφυρα από τα στηρίγματά της και τη μεταφέρει γρήγορα προς τα κάτω του ποταμού. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καταρρέουν επίσης αρκετά κτίρια.

NEPAL FLOOD: DEVASTATION IN DEVIGHAT



Floodwaters in the Trishuli River have devastated Devighat Bazaar and the Bagar area in Nepal.



The scale of destruction is severe as floodwaters continue to wreak havoc. pic.twitter.com/cw3eAxabnd Advertisement August 26, 2026

Το δεύτερο επαληθευμένο βίντεο, που γυρίστηκε από την ίδια τοποθεσία, δείχνει τις καταστροφικές συνέπειες. Η στάθμη του ποταμού έχει ανέβει σημαντικά, ενώ δέντρα και πολλά κτίρια που ήταν ορατά στο προηγούμενο βίντεο έχουν παρασυρθεί.

Με πληροφορίες από BBC και Reuters