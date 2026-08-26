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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Αυγούστου σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής, στον Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 14:30.

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Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 28 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και έξι πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα, τα οποία κινητοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Δεσκάτης, έχοντας διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, για να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.