Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του Θιβέτ, όπου εμφανίστηκε ένα εξαιρετικά χαμηλό ουράνιο τόξο κοντά στις ορεινές κορυφές, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρισκόταν σχεδόν σε απόσταση αφής.

Η εικόνα, που δημοσιεύτηκε από το AccuWeather, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον τόσο στους επιστήμονες όσο και στους λάτρεις της φωτογραφίας. Σύμφωνα με ειδικούς, το σπάνιο αυτό φαινόμενο οφείλεται σε ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες, όταν το ηλιακό φως διαθλάται και αντανακλάται πάνω σε σταγονίδια υγρασίας μετά από βροχή. Η χαμηλή θέση του φωτεινού τόξου το έκανε να φαίνεται ασυνήθιστα κοντά στο έδαφος, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.

This rare low rainbow looked almost close enough to touch near the mountains of Tibet 🌈 pic.twitter.com/xsQa1w7GqW — AccuWeather (@accuweather) May 17, 2026

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι, παρότι τα ουράνια τόξα είναι ένα σχετικά κοινό φαινόμενο, η χαμηλή τους θέση σε ορεινές περιοχές και η έντονη καθαρότητα της ατμόσφαιρας μπορούν να δημιουργήσουν εντυπωσιακές και σπάνιες οπτικές παραλλαγές. Το αποτέλεσμα είναι ένα θέαμα ιδιαίτερης αισθητικής αξίας, που συχνά καταγράφεται μόνο από τυχαία παρατήρηση ή φωτογράφιση.

Το περιστατικό αυτό προστίθεται στη σειρά εντυπωσιακών φυσικών φαινομένων που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή του Θιβέτ, μια ζώνη γνωστή για τις ακραίες γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες της.