Τη συγκλονιστική στιγμή που μια τεράστια χιονοστιβάδα καταπλακώνει κατασκήνωση βάσης στο Έβερεστ κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ένας ορειβάτης, αποτυπώνοντας με δραματικό τρόπο τους απρόβλεπτους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι επιχειρούν αναβάσεις στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου.

Ο Αυστραλός ορειβάτης Όλιβερ Φόραν βρισκόταν μαζί με την ομάδα του σε κατασκήνωση στις πλαγιές του Έβερεστ στο Θιβέτ, σε υψόμετρο περίπου 6,5 χιλιομέτρων, προετοιμαζόμενος για την επόμενη φάση της ανάβασης, όταν ξαφνικά ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένας τεράστιος όγκος χιονιού άρχισε να κατρακυλά από την κορυφή, κατευθυνόμενος απειλητικά προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι ορειβάτες.

Trekkers at a base camp on Mount Everest were dealt a terrifying blow when a fast-moving avalanche barreled down the world's largest mountain, forcing climbers to take cover. 😱 pic.twitter.com/cPWTk3RmSO May 15, 2026

Οι συμμετέχοντες έτρεξαν πανικόβλητοι να προστατευτούν μέσα στις σκηνές τους, χωρίς να γνωρίζουν αν θα καταφέρουν να επιβιώσουν. «Μόλις μας έφτασε, ήταν τόσο δυνατή που διέλυσε τις σκηνές μας», ανέφερε ο Φόραν, περιγράφοντας τη στιγμή της πρόσκρουσης. Όπως είπε, όλοι ένιωσαν ότι «ζουν από θαύμα».

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο ουρανός σκοτείνιασε σε κλάσματα δευτερολέπτου, καθώς πυκνά σύννεφα χιονιού κάλυψαν την περιοχή και η ορατότητα σχεδόν μηδενίστηκε. Η χιονοστιβάδα έπληξε σκηνές, έθαψε τμήματα της κατασκήνωσης και προκάλεσε χάος.

Παρά την ένταση του φαινομένου, οι ορειβάτες ακολούθησαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρέμειναν ψύχραιμοι. Τελικά, όλοι βγήκαν σώοι και αβλαβείς, ενώ η ομάδα συνέχισε την αποστολή της χωρίς άλλα απρόοπτα. Ο Φόραν συνεχίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα της εμπειρίας του στα social media.